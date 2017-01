Zonlicht ontsmet het best, ook bij intercommunales

Er moet nog behoorlijk wat veranderen om intercommunales behoorlijk te laten functioneren, maar extra controlelagen toevoegen hoort daar niet bij. Het zou al goed zijn mocht men elk niveau zijn rol naar behoren doen vervullen.

Door Lutgart Van den Berghe, Fanny D’hondt en Renaud Van Goethem, respectievelijk directeur en onderzoekers bij Guberna, het Belgisch Instituut voor Bestuurders, dat deugdelijk bestuur in ondernemingen promoot.

Als we de problematiek rond de Waalse intercommunale Publifin in een breder kader plaatsen en de politieke heisa even achterwege laten, komt snel het besef dat er een grondige bezinning nodig is over de rol en het functioneren van alle intercommunales. Wij werkten de voorbije jaren nauw samen met intercommunales in het noorden en het zuiden van het land, en voerden er ook meerdere onderzoeken naar goed bestuur uit. Het is niet al kommer en kwel, maar er blijft toch veel werk aan de winkel. Wij pleiten daarom voor grondige en gedurfde hervormingen.

Intercommunales hebben nu geen enkele verplichting om transparant te communiceren over hun activiteiten en de vergoeding van hun bestuurders. Nochtans zou men van organisaties die werken met publieke middelen zoveel mogelijk transparantie mogen verwachten.

Een eerste uitdaging schuilt in het doel van intercommunales. Oorspronkelijk werden ze opgericht als een associatie van gemeenten om activiteiten te ontwikkelen waarvoor de gemeenten afzonderlijk niet de vereiste schaal hadden. Sommige zijn steeds meer afgeweken van dit doel en zijn uitgegroeid tot grote entiteiten met een meer commerciële finaliteit. Ze zijn het raamwerk van de intercommunale volledig ontgroeid en ontwikkelen complexe structuren om hun activiteiten te rijmen met hun statuut als intercommunale.

Landschap

Daarom is het niet zozeer een kwestie van regelgeving te ontwikkelen die de complexe structuren onmogelijk maakt, maar eerder een analyse te maken van het landschap van de intercommunales. Sommige werken nog steeds volgens de oorspronkelijke finaliteit en horen dus effectief in dit raamwerk thuis. Andere daarentegen hebben een nieuwe structuur nodig.

Het is opmerkelijk dat het debat over Publifin vooral gaat over het versterken van de controle en over het verminderen van de vergoeding. Zou het debat niet eerder moeten gaan over hoe de bestaande ‘checks en balances’ hun rol ten volle kunnen spelen? Intercommunales hebben al talrijke controlelagen. Het is vooral een kwestie deze organen optimaal hun rol en taken te doen vervullen, eerder dan nog eens een extra laag toe te voegen.

Rechter en partij

Vaak blijkt de algemene vergadering een infosessie waarop alle betrokken gemeenten met elkaar in contact komen. De raad van bestuur heeft veelal een informatief karakter en vervult de rol van miniversie van de algemene vergadering waar de gemeentes zo veel mogelijk vertegenwoordigd zijn. De rol die normaal voorzien is voor de raad van bestuur wordt meestal vervuld door een bureau of een uitvoerend comité, dat uitsluitend bestaat uit leden van de raad van bestuur. Dat geeft aanleiding tot ‘rechter en partij’-toestanden en toezicht houden wordt zo heel moeilijk.

In plaats van een extra controlelaag in te voeren, moeten we onderzoeken hoe we kwaliteitsvolle bestuursorganen kunnen krijgen die hun taken ten volle opnemen. In eerste instantie moeten we streven naar een moderne governance waarbij de raad van bestuur een beperkte omvang heeft en bestaat uit gemotiveerde en competente bestuurders die complementair zijn. De raad van bestuur zou zich zowel op strategie als op controle moeten richten. De selectie van bestuurders is essentieel en mag niet enkel gebaseerd zijn op de politieke kleur. De raad van bestuur is niet compleet zonder onafhankelijke bestuurders.

Het debat over vergoedingen moet verder gaan dan discussies over verminderen of plafonneren. Verantwoordelijkheid en inzet dienen vergoed te worden. Voor bestuurders van intercommunales is dat niet anders. Toch moet goed worden nagedacht over de vergoeding en hoe mistoestanden vermeden kunnen worden.

Vier mogelijke pistes zijn: de vergoeding vloeit terug naar de gemeente (het mandaat van de bestuurder van een intercommunale kan soms gezien worden als een verplichting die inbegrepen is in een gemeentelijk mandaat dat al voltijds wordt vergoed), het aantal mandaten wordt beperkt, bestuurders worden enkel vergoed bij een effectieve aanwezigheid en/of de hoogte van de vergoeding verschilt volgens de finaliteit van de intercommunale (publieke dienstverlening versus commerciële activiteiten in concurrentie).

Transparantie

Tot slot pleiten we voor meer transparantie. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht een activiteiten- en een vergoedingsverslag te publiceren. Intercommunales daarentegen hebben nu geen enkele wettelijke verplichting om transparant te communiceren over hun activiteiten en de vergoeding van hun bestuurders. Nochtans zou men van organisaties die werken met publieke middelen mogen verwachten dat ze zo veel mogelijk transparantie verschaffen.

Wij zijn ervan overtuigd dat transparantie over de vergoedingen zal helpen een correct beeld te geven van de vergoeding van bestuurders in intercommunales. De bedragen die vandaag genoemd worden in de pers stemmen helemaal niet overeen met wat de grote meerderheid van de bestuurders verdient. Transparantie is essentieel. En is zonlicht niet het beste ontsmettingsmiddel?