19 autootjes op de Grote Markt

Ooit kon men zijn auto nog kwijt op de Brusselse Grote Markt. Ik heb die periode meegemaakt, begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Smalend werd die plek niet geheel ten onrechte toen de mooiste parking ter wereld genoemd...

Het moet zijn dat de Brusselse burgemeesters heimwee hebben naar die periode. Want zij parkeren er zonder schroom hun dienstwagen, als ze om de veertien dagen naar het stadhuis aldaar komen. Ze vergaderen daar in het kader van hun lidmaatschap van de ‘Conferentie van de Brusselse Burgemeesters’, een orgaan dat dateert uit de 19de eeuw en dat wel eens een schaduwkabinet wordt genoemd van de Brusselse Gewestregering.

Het is tekenend dat geen van de burgemeesters lijkt te beseffen dat parkeren op de meest prestigieuze plaats van de hoofdstad toch wel enigszins achterhaald is. En niet bepaald bevorderlijk voor het imago van politici. Een burger zou bijvoorbeeld kunnen denken dat als hij niet mag parkeren op de Grote Markt, niemand anders dat mag. En dat politici een voorbeeldfunctie hebben en bijvoorbeeld gebruik zouden kunnen maken van hun gratis abonnement bij het openbaar vervoer. Of per fiets komen, ik zeg maar iets.

Maar de Brusselse burgemeesters houden van decorum en privileges. Net zoals ze houden van hun Conferentie, hoewel dat geen officieel orgaan is, geen statuten heeft en evenmin beslissingen kan nemen. Neen, eigenlijk is die vergadering niet meer dan een gezellig samenzijn van 19 Brussels baronnen. Maar ze krijgen wel een verplaatsingsvergoeding van 100 euro. Om van hun gemeentehuis naar dat van Brussel-stad te komen, verplaatsingen die ze dus doen met een door de overheid betaald ambtsvoertuig. Gelukkig vinden wat burgemeesters dat van het goede teveel en eisen ze hun penning niet op. Tenslotte cumuleren de meesten onder hen hun gemeentelijk mandaat met een parlementair zitje en samengeteld levert dat al gauw meer dan 10.000 euro per maand op.

De Conferentie dateert uit een tijd dat de Brusselse gemeenten door de stedelijke ontwikkeling letterlijk naar elkaar begonnen toe te groeien en overleg meer dan nodig was. In de negentiende eeuw was de Conferentie duidelijk een nuttig orgaan. Maar sindsdien is er toch wat water door de overdekte Zenne gestroomd en is Brussel een groot urbaan gebied geworden, waar gemeenten in elke logica ondergeschikt zouden moeten zijn aan het grotere geheel. De oprichting van het Gewest had de perfecte aanleiding geweest om de politieke structuren stad te herdenken en wat door de tijd achterhaald is af te schaffen.

Maar ach, dat doen we toch nooit in België. Overbodige politieke organen afschaffen staat niet in het woordenboek van onze mandatarissen. Niet in Brussel, niet in de rest van ons land. Daarom blijven bijvoorbeeld de Provincies bestaan, hoewel iedereen wel weet dat de bevoegdheden perfect verdeeld zouden kunnen worden tussen intercommunales en gewest. En de volstrekt overbodige Senaat, die is er ook nog steeds; niemand weet eigenlijk nog waarom. Of toch : om politici op overschot nog een mandaat te gunnen...

Die instellingen hebben zichzelf overleefd, maar worden om politieke redenen in leven worden gehouden. Dat kost natuurlijk geld, maar zoiets materieels is blijkbaar bijzaak. Dat ze niet bijdragen tot een transparant en efficiënt beheer telt al evenmin mee. De Brusselse Conferentie van burgemeesters houdt zichzelf om politieke redenen in stand. Ze kan bovendien rekenen op Brulocalis, een vereniging die ten dienste staat van de 19 gemeenten, OCMW's en intercommunales. Uiteraard krijgen de zetelende Brusselse mandatarissen daar ook zitpenningen. Brulocalis is niet een louter administratieve en dus neutrale vzw, want ze levert doorwrochte werkstukken af om hun leden bij te staan in hun sacrosancte strijd voor gemeentelijke autonomie, met een duidelijke politieke conclusie : ‘Een fusie is van de 19 gemeenten is niet aangewezen!’

Brussel is een stad die op een formidabele manier evolueert. Alleen de 19 burgemeesters blijven liever leven in het verleden en zijn als kinderen zo blij hun autootjes op de Grote Markt te mogen parkeren...

Luckas Vander Taelen freelancejournalist en regisseur