A nerd for president

Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar wat deze nacht in de VS zal gebeuren. Heel de wereld wacht vol spanning het resultaat af, maar ik gok op Nate Silver.

Door Peter Hinssen, auteur, innovatie-ondernemer en partner bij Nexxworks

Nate Silver kreeg in 2013 een eredoctoraat van de KU Leuven. Ik ken hem al een paar jaar: een verlegen jongeman met een briljante geest, een econoom en vooral een groot liefhebber van baseball. In zijn boek ‘The Signal and the Noise’ beschreef hij zijn passie voor ‘Sabermetrics’. De naam komt van het acroniem SABR (Society for American Baseball Research) en hij slaat op de fascinatie voor informatie en statistieken over baseball. Nate Silver is de absolute koning van Sabermetrics, waarbij hij big data, algoritmes en machine learning gebruikt om te voorspellen wie de beste kans heeft om een baseballwedstrijd te winnen.

Silicon Valley is dood serieus. Het wil tegen 2020 een technoloog in het Witte Huis krijgen.

Dat interesseert ons hier in Europa geen moer. Maar in 2012, bij de vorige presidentsverkiezen in de VS, gebruikte Nate Silver al zijn truken uit de Sabermetrics-doos om perfect te voorspellen dat Barack Obama ging winnen. Meer nog, hij voorspelde correct het resultaat in elk van de 50 staten. Geen enkele fout. En daarmee werd hij de absolute koning van de big-data analytics voorspellingen voor deze verkiezingen. Elke 15 minuten plaatst hij een geüpdatete voorspelling op zijn website. En dat interesseert ons wel.

Gerust

Op het moment dat ik deze column schrijf staan op Silvers website fivethirtyeight.com Hillary Clintons kansen op 66,9 procent en die van Donald Trump op 33,0 procent. Ik ben er dus gerust in.

Als je inzoomt op Californië, dan is de kans dat Trump daar wint kleiner dan 0,1 procent, volgens Nate Silver dan toch. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik reis veel in de Verenigde Staten, en je komt af en toe wel eens op plaatsen waar Trump heel populair is, maar in Californië is het Hillary all the way. Volgens Nate Silver heeft Hillary er meer dan 99,9 procent kans om te winnen.

Ik verdenk er Donald Trump niet meteen van dat hij een strategische visie heeft op technologie. Hij wil vooral muren en bruggen bouwen. Hillary weet wel redelijk veel over mailservers.

Het interessante is dat de rol van technologie steeds belangrijker wordt in de Amerikaanse politiek. Niet alleen moet je als kandidaat de sociale media gebruiken. Dat weten we al sinds Obama in 2008. Nee, technologie duikt steeds meer op als een thema. Technologie wordt zo belangrijk om het verschil te maken voor de economie, de gezondheidszorg en het onderwijs dat het beleid op dit terrein absoluut essentieel wordt voor een land.

Ik zal Barack Obama wel missen. Obama is een absolute nerd. De jongste weken en maanden gaf hij het ene interview na het andere over de toekomst van technologie, over artificiële intelligentie, over nanotechnologie, over de impact van robotica op de arbeidsmarkt. Hij weet heel goed waarover hij het heeft. Het zou me niet verwonderen mocht Obama na 8 november bestuursmandaten opnemen in de Googles of Facebooks van deze wereld.

Vandaar dat de techno-elite in Silicon Valley al volop bezig is met de volgende presidentsverkiezingen in 2020. Marc Benioff, de oprichter van het cloudsoftwarebedrijf Salesforce, is al zijn kandidatuur bij de Democraten aan het voorbereiden. En Peter Thiel, de oprichter van PayPal en een van ’s werelds prominentste investeerders, wil de nieuwe Republikeinse technologische visie ontwikkelen. Hij kan geen president worden wegens in Duitsland geboren maar hij heeft zich wel - tot ieders consternatie in Silicon Valley - achter Trump geschaard. Wat er ook gebeuren zal, Silicon Valley is doodserieus. Het wil tegen 2020 een technoloog in het Witte Huis krijgen.

Technofoben

Toen ik een tiental jaar geleden ingelijfd werd door de London Business School waren de meesten van mijn studenten eigenlijk technofoben. Mensen die liever geen e-mail gebruikten en huiverden als ze een discussie over ERP (enterprise resource planning) of over business intelligence moesten voeren. Sindsdien is dat totaal veranderd. Het is vandaag not done om als topexecutive niets te weten over technologie. Digitalisering, disruptie, industrie 4.0: eigenlijk merk je als bedrijf dat alles met technologische innovatie te maken heeft. Hoe je met klanten omgaat, met werknemers, met productinnovatie: alles is technologiegedreven.

Maar in de wereld van de politiek huizen nog voornamelijk mensen die zo goed als niets weten van technologie en bang zijn van digitale innovatie. Mensen die vooral denken dat het wel zal meevallen met al die technologische omwentelingen en digitale disrupties, als ze hun kop maar diep genoeg in het zand steken. Dat is jammer.

Obama daarentegen was niet alleen een groot staatsman, hij was ook een leider die snapte wat technologie kan betekenen voor de toekomst van een land. Het is pijnlijk duidelijk dat hij nog steeds een van de uitzonderingen is. Niet alleen in de VS, maar wereldwijd ...en zeker ook hier. Jammer. Ik zal hem echt missen.