Afnemend overheidsbeslag

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Het Zomerakkoord van twee weken geleden was op verschillende vlakken meer van het ontgoochelende zelfde. Ook deze regering opteert uiteindelijk voor nog meer complexiteit, een onduidelijke financiering en ongefundeerde beloftes van heel veel nieuwe jobs. In de spaarfiscaliteit wordt dus niet gekozen voor een grondige vereenvoudiging waarbij uitwijkmogelijkheden weggewerkt worden, maar nog maar eens voor een extra laag complexiteit die vooral het uitwijkgedrag zal aanmoedigen. De financiering van de nieuwe maatregelen moet nog grotendeels uitgewerkt worden en de voorlopige ramingen steunen voorlopig op bedenkelijke hypothesen. En ook deze regering pakt uit met de belofte van extra jobs, terwijl die toch vooral van de internationale conjunctuur zullen afhangen. Op dat vlak gaat Michel I gewoon verder in de voetsporen van vele eerdere regeringen.

Toch kiest deze regering op zijn minst op één domein wel al een tijdje voor een opvallende nieuwe richting: het grote overheidsbeslag wordt geleidelijk afgebouwd. Volgens ramingen van de Nationale Bank zakken de totale overheidsuitgaven (exclusief de rentelasten) in 2017 terug tot net boven 50 procent van het BBP. In vergelijking met 2013 betekent dat een daling met 2,3 procent van het BBP. In euro’s van vandaag komt dat overeen met een daling van de overheidsuitgaven met 10 miljard. Dat is gedeeltelijk te danken aan het verbeterende economische klimaat, maar toch vooral aan concrete inspanningen. Het is van midden jaren 90, met het Globaal Plan van Jean-Luc Dehaene, geleden dat de overheidsuitgaven in die mate verlaagd werden. En die inspanningen worden grotendeels gebruikt om de overheidsontvangsten terug te dringen. Sinds 2013 zakten de totale overheidsontvangsten met bijna 2 procent van het BBP (of een dikke 8 miljard).

Gezien het grote overheidsbeslag in België is de keuze van Michel I zeker verdedigbaar. Ook na de inspanningen van de jongste jaren blijft de Belgische overheid in de top vijf van de grootste uitgevers in Europa. Ter vergelijking: in de buurlanden bedragen de overheidsuitgaven (exclusief de rentelasten) gemiddeld 46,8 procent van het BBP. Dat verschil komt overeen met 14 miljard euro. De vraag over hoe ver de beweging naar een kleiner overheidsbeslag moet gaan, ligt moeilijker. Er is niet zoiets als een ideaal niveau van overheidsuitgaven of -ontvangsten. Dat niveau hangt af van wat er tegenover staat. Op dat vlak zijn er verschillende analyses die aangeven dat de efficiëntie van de Belgische overheid nog lang niet top is. Zo blijven er heel wat Europese overheden die met minder middelen dezelfde (of meer) kwaliteit van diensten leveren als de Belgische. In die zin blijft er ook vandaag nog ruimte om de overheidsuitgaven verder terug te dringen zonder dat daarom ingeboet moet worden op de kwaliteit van de overheidsdiensten.

Bart Van Craeynest is hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van 'Superstaat'