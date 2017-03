De hijabista is in. Ze is de levende samenstelling van de termen hidjab en fashionista. Deze moslima is een compositie van een vrouw die zich modieus kleedt maar binnen de regels van de islamitische dresscode blijft. Met een hidjab dus.

Hind Fraihi is freelance onderzoeksjournaliste

De hijabista laat zich steeds vaker zien. In het straatbeeld, op de catwalk en in advertenties. Maar ze valt niet bij iedereen in de smaak. Vooral orthodoxen beschouwen haar kledij als een vernieuwend element in het islamitische geloof, en dus als verwerpelijk. Zij stellen dat de islam niet onderhevig is aan modegrillen en dat bescheidenheid in kledij en gedrag een onveranderlijk principe is. Alleen al daarvoor zou je de islamfashion willen omhelzen.

Maar ook in het andere spectrum ligt de hijabista onder vuur. Volgens critici staat haar kledingstijl voor het vulgariseren van de onderwerping van de vrouw. Sommigen zien er zelfs een verscholen vorm van islamisering in. Normalisering van een hellend vlak richting islamisme, zou ik zeggen.

Maar de hijabista zegt daar beslist foert tegen, al dan niet vanuit een vorm van zelfverklaard moslimfeminisme, een beweging die met vuur speelt. Deze moslima’s geven trots en koket uiting aan hun geloof. Ze spelen ietwat hip of stylish met hun hoofddoek, kiezen voor felle kleuren of dragen een strakke jeans met iets langs eroverheen. Voor een groot deel van de vrouwen van de Golfstaten liefst met het logo van een luxemerk erop. Allah of Gucci, wie te kiezen? Bescheidenheid versus gepronk. De keuze valt op een Islam Deluxe.

De opkomst van de hijabista is wereldwijd alleszins boeiend te noemen. Ze is een levende cocktail op bedekte benen. Ze verwart, ook daarvoor zou je haar kledingkeuze kunnen waarderen. Ze maakt een kruising tussen verschillende werelden die er het straatbeeld en de modeweken alleen maar diverser op maakt, en een economische markt rijker. Voor die mix is een groeiend publiek.

Barjis Chohan, een Britse ontwerpster van Pakistaanse afkomst, becijferde dat de moslimmode wereldwijd goed is voor een markt van 96 miljoen dollar. Modeketens als H&M spelen daarop in. Net als de media-industrie. Het Amerikaanse mediabedrijf Condé Nast International lanceerde deze maand de eerste Vogue Arabic. Hoofdredacteur van dienst is de Saoedische prinses Deena Aljuhani Abdulaziz. De invloeden en het kapitaal van het Saoedische koningshuis reiken ver, van moskeeën tot media.

Mode met Midden-Oosterse invloeden, graag. Maar de islammode die de feministische golven speels aan haar laars lapt met dure luxemerken op glossy papier, is een monsterverbond tussen geld en geloof. Het nieuwe islamitische land van Wein und Weib met marketeers als nar. Mode, media en marketing als pooiers van de modieuze moslima.

Dit wordt onterecht gezien als een vooruitgang in gendergelijkheid en een brugfunctie met de Arabische en/of islamitische wereld. Het komt neer op de ghettoisatie en de odaliske portrettering van de vrouw. Haast niet meer dan een haremvrouw op de catwalk. Oriëntalisme op de cover, neem maar een kijkje in de nieuwe Arabische Vogue met een half gesluierde Gigi Hadid. Sensueel maar storend.

‘In de Arabische nieuwsberichtgeving blijven Arabische vrouwen onzichtbaar’, zegt de Qatarese Amal Al Malki, auteur van het boek ‘Arab Women in Arab News’. ‘In harde nieuwsfeiten wordt de Arabische vrouw noch passief noch actief geportretteerd. Ze is gewoon onzichtbaar. In slechts 20 procent van het nieuwsaanbod komt ze voor.’

De vrouw uit de maatschappij weggommen maar haar wel als modepop tooien is de vrouw in de vitrine zetten. Het is een commerciële trend voorbij de onschuld, met een grotere maatschappelijke impact voor de emancipatie van vrouwen dan de gevaren van IS.