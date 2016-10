Belasten als schone kunst

Belastingen heffen is een kunst die gevoeligheid, handigheid en timing vergt. En die zeldzame talenten in de politiek heeft de regering-Michel niet in huis.

Aan de 19de-eeuwse Engelse opiumschuiver en schrijver Thomas de Quincey danken we het bijzonder geestige essay ‘Over moord beschouwd als een der schone kunsten’. Daarin behandelt de Quincey niet de morele kant van de zaak - dat is de taak van rechtbanken. Hij bekijkt het moorden vanuit esthetisch oogpunt. Voor een geslaagde moord is meer nodig dan een stommeling die doodt en een andere die - doorgaans tegen zijn zin - gedood wordt. ‘Een kunstzinnige moord’, doceert hij, ‘is alleen mogelijk als het slachtoffer voluit zijn medewerking verleent.’

En dat laatste geldt ook voor de kunst van het belastingheffen: het slachtoffer, de belastingbetaler dus, moet de overheid haast enthousiast de geldbuidel aanbieden. Belasten vergt evenwel gevoeligheid, handigheid en vooral timing, drie zeldzame talenten in de politiek. Afgaand op de gebeurtenissen van de voorbije maanden en weken is de federale regering van premier Charles Michel (MR) er duidelijk van verstoken.

Herman Van Rompuy (CD&V), een veteraan van vele begrotingsconclaven, vergeleek eind 2014 de inspanning die de centrumrechtse meerderheid rond Michel moest leveren met het Globaal Plan, de ingrijpende sanering die JeanLuc 23 jaar geleden doorvoerde. Maar het resultaat van de inspanning laat op zich wachten. En dat is het gevolg van de manier waarop de federale regering werkt aan de opmaak van begrotingen, het uitwerken van saneringen en de noodzakelijke herstructurering van de fiscaliteit en het belastingstelsel. Haar aanpak doet denken aan de Mexicaanse piñata, een met snoep gevulde pop waar geblinddoekte kinderen met een stok op meppen in de hoop er lekkers uit te slaan.

Dat lekkers viel tegen. Het begon al met een bankentaks die 100 miljoen moest opbrengen en finaal bij 10 miljoen bleef steken. Daarna volgden enkele ingrepen die niet de bedoelde effecten hadden, zoals de speculatietaks die de overheid uiteindelijk zelfs geld kostte.

De vraag is legitiem of ze tijdens die nachtelijke bijeenkomsten in de ambtswoning van de premier wel eens naar het verleden kijken. Zo denken ze bij Open VLD aan een variant op de wet van Etienne Cooreman (CD&V) en Willy De Clercq (Open VLD) om het spaargeld van de gezinnen in de economie te pompen. De verwijzing naar de wet Cooreman-De Clercq is gewaagd. Die wet kwam er na de grote devaluatie. Ze was een van de maatregelen om de Belgische economie aan te zwengelen, en om de belabberde structuur van de bedrijven te verstevigen.

Bovendien stond in die jaren de rente bijzonder hoog. De intrest op een hypotheeklening bedroeg toen bijna 15 procent, vandaag nauwelijks 2 procent. Een spaarboekje leverde 5,5 procent op en een zichtrekening zelfs 4 procent. Nu mag de klant al blij zijn dat de bank geen factuur stuurt om zijn spaar- en zichtrekening aan te houden. Vandaag hebben bedrijven dat spaargeld van de gezinnen zelfs niet nodig. De meeste ondernemingen zitten op bergen cash.

Voorstanders van een vermogenswinstbelasting zwaaien dan weer met peilingen die uitwijzen dat een grote meerderheid van de bevolking voorstander is van zo’n belasting, en zelfs van een vermogensbelasting. Maar men moet uitkijken met wat men wenst. Want die meerderheid beseft wellicht niet dat voor de overheid de groep van welgestelden groter is dan zij wel lijkt te denken.

Het gaat niet om die 10 of 1 procent superrijken, maar om zo’n 40 procent van de bevolking. Het voorstellen alsof deze regering de miljardengaten in de begroting en de verlaging van de vennootschapsbelasting kan financieren zonder pijnlijke maatregelen voor die groep, zal politiek zuur opbreken.

CVP-rekenmachine

De regering-Michel heeft van bij het begin de kar voor de paarden gespannen. ‘Politiek is het van het grootste belang de discussie eerst te concentreren op de nieuwe vorm van belasting. Pas als daarover en over de mogelijke opbrengst een akkoord bestaat, kan worden gepraat over de aanwending van de nieuwe inkomsten voor een belastingverlaging.’ Zo staat het in een recente denkoefening van Eric Kirsch.

Ooit stelde Elio Di Rupo zijn veto tegen Kirsch’ aanwezigheid bij de formatiegesprekken. De PS’er was niet vergeten dat hij de medeauteur was van de eerste financieringswet, die erg nadelig uitviel voor de Franstaligen. Kirsch was een van de zogenaamde Toshiba-boys, die voor Dehaene allerhande financiële modellen uitvlooiden. In de Wetstraat werd hij wel eens ‘de rekenmachine van de CVP’ genoemd. Met onderhandelingen zoals die van de afgelopen weken en dagen is hij in elk geval vertrouwd.

‘Een belasting moet in principe gelijk en universeel zijn: van toepassing op alle gelijkwaardige situaties’, zegt Kirsch in zijn nota. ‘Een vermogenswinst definiëren als het resultaat van aandelenverkoop getuigt niet van deugdelijk bestuur.’ Vermogen is een veel breder begrip. Onroerend vermogen laat Kirsch buiten beschouwing, want daarop ligt al een stevige belasting. Om het roerend niet-financieel vermogen na te trekken - zoals de Magritte aan de muur, de vloot oldtimers in de garage en het antieke zilverwerk in de buffetkast - zou de overheid inzicht moeten krijgen in inboedelverzekeringen. Daar werd ooit aan gedacht, maar uiteindelijk bleek het moeilijk uitvoerbaar. Bovendien, als die verzamelobjecten worden verkocht, stijgt het roerend financieel vermogen van de betrokkene en komt het in het vizier van de fiscus.

De financiële activa, waarvan 75 procent vrij precies bekend en perfect traceerbaar is, daar draait het volgens Kirsch om. Dat aandeel zal nog verhogen. Binnen afzienbare tijd worden de buitenlandse rekeningen van Belgen en van Belgische bedrijven bekend gemaakt bij de fiscale diensten, maar ook van buitenlandse rekeninghouders bij Belgische financiële instellingen. Dat is zo voorzien in een internationale overeenkomst afgedwongen door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar Kirsch tot voor kort aan de slag was.

Het totaal van de financiële activa van de Belgen komt neer op een indrukwekkende 1.227,15 miljard euro. Het gaat om zicht- en spaarrekeningen en andere deposito’s, schuldbewijzen, aandelen en deelnemingen in bedrijven, verzekerings- en pensioenregelingen en niet-beursgenoteerde aandelen. De jaarlijkse aangroei van dat vermogen is bekend. In 2015 bedroeg dat 36,2 miljard euro. Dat is de echte vermogenswinst.

Uiteraard zal men bij het belasten van die aanwas rekening houden met bestaande aftrekken en een deel van het al belaste arbeidsinkomen. Toch heeft dat als voordeel dat ook inkomsten uit zwartwerk, en zelfs de opbrengsten uit wat Kirsch ‘weed- en speedhandel’ noemt, vroeg of laat op rekeningen terecht komen en dus worden belast. Zelfs de verlaging van de vennootschapsbelasting, die moet leiden tot stijgende winstuitkeringen en een verhoging van de waarde van de aandelen, zal finaal de groei van de belastbare basis tot gevolg hebben.

Kirsch maakt zich sterk dat ook de ontsnappingsroutes onder de vorm van niet-beursgenoteerde aandelen en andere deelnemingen kunnen worden afgesloten. Want al die bedrijven moeten hun jaarrekeningen deponeren bij de Nationale Bank van België. Bovendien is ook hier de transparantieregel op de financiële activa van de ondernemingen toepasbaar.

Als een meerderheid van de Belgen inderdaad een vermogenswinstbelasting goed gezind is, dan moet die denkoefening van Eric Kirsch toch eens van nabij worden bekeken, vooraleer opnieuw te beginnen met wat Herman Daems in De Tijd ooit als ‘economisch knutselbeleid’ bestempelde.