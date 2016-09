Beroep of leven

Het Nationaal Pensioencomité heeft de vier criteria aanvaard die als basis moeten dienen voor het definiëren van ‘zware beroepen’.

Door Roland Duchâtelet, voorzitter van Melexis

Het Nationaal Pensioencomité is een overbodige instelling. Het werd vorig jaar gecreëerd door de regering. Die was nochtans van plan de honderden overtollige overheidsinstellingen die er al waren af te schaffen.

Deze heren en dames gaan bepalen welke beroepen recht geven op vervroegd pensioen. Ik knijp me in de bil want ik kan dat niet geloven. Welk gezond verstand kan zich anno 2016 nog inbeelden dat een jongere heel zijn leven hetzelfde beroep gaat uitoefenen?

De regering zou zich beter bezighouden met te garanderen dat veranderen van werk geen nadelen met zich meebrengt.

Leerlooiers zijn er al lang niet meer. De textielarbeiders zijn vervangen door machines. In de bouw worden trappen, vensters, deuren en zelfs muren gemaakt in fabrieken. Geen 10 procent van onze jongeren zal een heel leven hetzelfde beroep uitoefenen. Ik schrijf dat zomaar, maar weet het eigenlijk niet. Maar ik weet wél dat het Nationaal Pensioencomité het ook niet weet.

Ongezond

Dat iemand een leven lang hetzelfde doet, is ongezond. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Anders zouden leerkrachten niet zeggen dat ook zij een zwaar beroep hebben. Wie dat vindt, kan beter veranderen van werk. De regering zou zich beter bezighouden met te garanderen dat veranderen van werk geen nadelen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld voor leerkrachten, die daardoor een lager pensioen zouden krijgen.Veranderen van werk is de echte oplossing. Verandering van lucht, verandering van werkgever, verandering van beroep, verandering van omgeving doet leven.

Het is schrijnend om vast te stellen dat deze regering ervan uitgaat dat de meeste mensen in hun leven maar één job zullen hebben. Hoe oubollig kan je zijn? Eigenlijk zou men het begrip ‘beroep’ gewoon moeten afschaffen wegens voorbijgestreefd, net als de kwikthermometer en de videorecorder.

Zet enkele twintigers en dertigers in de regering. Die zien misschien wél hoe de wereld er morgen zal uitzien.

Het is net verrijkend om in een leven veel verschillende dingen te doen, om uit nieuwsgierigheid bij te leren, en soms ook om iets te doen waar je bijna niet hoeft bij na te denken. Onze kinderen zullen werk zien als een onderdeel van hun ontdekkingen, hun sociaal netwerk, het plezier dat ze maken en het engagement dat ze hebben om iets te doen slagen.

Basispensioen

Werk zal net als vakantie, relaties of vrienden een positief onderdeel van het levensavontuur worden. Daarom is het wenselijk dat we al die ingewikkelde pensioenreglementeringen en -berekeningen afschaffen en vervangen door een zeer comfortabel basispensioen voor iedereen. Dan kan dat Nationaal Pensioencomité weer afgeschaft worden. Het blijft uiteraard toegelaten om te sparen tijdens het actieve leven. Geef uw bevolking vrijheid, geen regeltjes.

Zet misschien enkele twintigers en dertigers in de regering. Die zien misschien wél hoe de wereld er morgen zal uitzien.