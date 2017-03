Bizarre wegen van justitie

Ik heb de vorige weken niemand ontmoet die ook maar een begin van begrip kon opbrengen voor Daniël Termont (sp.a). Echt niemand.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

De Gentse burgemeester had zonder enige gêne gezegd dat hij niets kon doen tegen de krakers die in een huis van afwezige inwoners van zijn stad waren ingetrokken. Dat betekende zoveel als aan Gentenaars zeggen dat als er ingebroken wordt in je huis, de belangrijkste politicus van de stad wegkijkt.

Er moet dringend een nieuwe wet komen, was de enige reactie van Termont, die eerder geweigerd had kraken strafbaar te stellen.

Gewone mensen, op wie politici rekenen om verkozen te worden, begrijpen dat niet. Zij vragen zich af wat Termont zou doen mocht hij zelf na twee weken vakantie een paar Roma-families in zijn salon aantreffen.

Het was ook vreemd opkijken van de reactie van justitie: de rechtbank van eerste aanleg gaf de krakers 14 dagen de tijd om het pand te verlaten. Alsof het niet ging om een bewoond huis, maar om een al jaren leegstaand pand. En het Gentse parket verklaarde nog dat er eigenlijk geen sprake kon zijn van woonstschennis, omdat het huis niet bewoond was. De eigenaars waren op reis en hadden pas hun woning gekocht.

Inbrekers moeten zich vanaf nu maar gewoon krakers noemen, was de logische conclusie die iedereen trok. Er moet dringend een nieuwe wet komen, was de enige reactie van Termont, die eerder geweigerd had kraken strafbaar te stellen.

Zo groeit een antipolitiek gevoel bij de bevolking. Financiële schandalen rond intercommunales hebben het vertrouwen in de politieke klasse al danig aangetast. Termont vond dat blijkbaar niet genoeg en deed er nog een schepje bovenop door niet te willen optreden tegen de Roma-krakers. Na de volgende verkiezingen zal hij zich waarschijnlijk afvragen waarom steeds minder mensen zijn partij nog au sérieux nemen.

Jongerenbende

Maar wat dan gezegd van wat er vorige week in Brussel gebeurde? Daar had de politie van drie zones lang samengewerkt om een criminele jongerenbende op te rollen. Een patrouille had eindelijk een 15-jarig lid ervan gearresteerd in de Marollen. Werd meteen herkend door slachtoffers die hij beroofd had van geld en telefoons. Had ook al twee inbraken op zijn geweten, diverse gewelddadige vergrijpen en hield er een valse identiteit op na. Met zijn familie woont hij al tien jaar illegaal in dit land. Tien jaar.

Bravo politie, zou je denken, die er eindelijk in slaagde deze kwajongen over te leveren aan een politierechter. In elk normaal functionerend land zou hij onmiddellijk achter slot en grendel gaan in afwachting van een proces. Niet bij ons. Omdat er geen plaats was in een gesloten instelling moest de rechter hem laten gaan.

Jonge boefjes weten dat ze eigenlijk niets riskeren. Bij dat soort racaille krijgt Brussel een steeds betere reputatie.

En het wordt nog erger. Geen dag later pleegde de vrijgelaten 15-jarige opnieuw een overval, dit keer in Anderlecht. Waarom zou hij zich inhouden? Peter Bellemans van politiezone Rode geeft toe dat het gebrek aan plaatsen in gesloten centra tot straffeloosheid leidt. Jonge boefjes weten dat ze eigenlijk niets riskeren. Er is geen plaats om ze vast te houden, dus kunnen ze na een symbolische verschijning voor de politierechter gewoon doorgaan met hun lucratieve daden.

Vertel dat aan iemand en je krijgt dezelfde reacties van onbegrip als bij het verhaal van de Gentse krakers: hoe is dit in godsnaam mogelijk?

Wat er dan moet gebeuren met jongeren die gewelddadige straatdiefstallen blijven plegen, weten die idealisten niet te vertellen.

Dat soort toestanden is al jaren bekend. Maar de Franse Gemeenschap slaagt er niet in plaatsen bij te creëren voor minderjarige misdadigers. Blijkbaar is dat geen prioriteit voor politici die blijven geloven dat preventie belangrijker is dan repressie en dat een berisping door een rechter volstaat om kwajongens op het rechte pad te brengen. Een lovenswaardige ideologische overtuiging, maar wat er dan moet gebeuren met jongeren die gewelddadige straatdiefstallen blijven plegen, weten die idealisten niet te vertellen.

Dat is uiteraard weinig bevorderlijk voor de motivatie van politiemensen om nog achter minderjarige criminelen aan te gaan. Bij dat soort racaille krijgt Brussel intussen een steeds betere reputatie.