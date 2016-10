Zelfs al verliest de Republikein Donald Trump de race naar het Witte Huis, de grote groep van vooral blanke malcontenten die hem onvoorwaardelijk steunt, verdwijnt niet.

New Yorkse groente- en fruitverkopers leggen extra voorraden pompoenen in de etalage. Maandag is het Halloween. De traditie wil dat kinderen pompoenen uithollen, versnijden en oplichten tot een griezelige kop. Dit jaar is er een nieuwe rage: de uitgeholde pompoen wordt getooid met een blonde pruik, zodat hij de kop van Trump voorstelt. Een Trumpkin, zoals het koboldpersonage in C.S. Lewis’ ‘De kronieken van Narnia’, was al een neerbuigende benaming voor een Trump-supporter. Nu is de ‘trumpoen’ een hit op de sociale media.

Volgens de omstreden libertaire politicoloog Charles Murray is de trumpoenrage precies een illustratie van de verachting waarmee het begoede deel van de Amerikaanse bevolking neerkijkt op het andere deel, de verarmde blanken in de Bijbelgordel, in de verkrotte industriebekkens en in de roestige randsteden.

Murray, die Trump van meet af aan afdeed als ‘een kinderachtige vent, totaal ongeschikt om presidentskandidaat te zijn’, schrijft de ontspoorde presidentscampagne toe aan het gescleroseerde politieke systeem, en aan de heersende corruptie in Washington. Maar zelfs al verliest Trump zoals verwacht de presidentiële race, dat leger van boze trumpoenen zal daarmee niet verdwijnen.

Trump mag zich dan al onmogelijk maken, hij heeft de woede van die groep opgewekt met zijn stellingen tegen de globalisering, de islamterreur, de migratie vanuit Mexico en Midden-Amerika, en de politieke elite die het volk miskent. Als hij verliest, is het gewoon wachten op een volgende, politiek getalenteerdere rattenvanger van Hamelen die deze aanzwellende groep kiezers op sleeptouw neemt.

De schrijver Thomas Frank is een aanhanger van de linkse Democraat Bernie Sanders, die tijdens de voorverkiezingen Hillary Clinton in de kuiten beet. In zijn nieuwe boek ‘Listen, Liberal’ schetst hij een pijnlijk beeld van de Democratische Partij, die zich alleen bekommert om de begoede ‘creatieve en innovatieve klasse’ en die haar arbeidersaanhang loosde.

In een vorig boek, ‘What’s the Matter with Kansas?’, beschreef hij al hoe de teleurgestelde arbeiders en boeren in zijn thuisstaat Kansas - vanouds een Democratische bolwerk - plots in het Republikeinse kamp kantelden. Aangestoken door de rebellerende Tea Party-factie in de eigen rangen is die Republikeinse Partij intussen opgeschoven naar een radicaal rechtse, populistische partij waar zelfs conservatieven als Murray zich niet meer veilig voelen.

Vandaag prediken de Democraten de globalisering. Ze schurken zich aan tegen de mogols van het Amerikaanse bedrijfsleven en de innovatieve maar ultralibertaire klasse in Silicon Valley. Bill Clinton verhuurde zelfs de slaapkamer van Abe Lincoln aan tycoons die zijn verkiezingsfonds stijfden. Pay-to-play, het onfrisse systeem waarbij financiers en zakenlui toegang tot de machthebbers kopen, werd door de Clintons tot een kunstvorm verheven. Hillary’s door WikiLeaks onthulde e-mails bevestigden wat heel Washington al wist.

Van Obama werd verwacht dat hij bij zijn aantreden in 2009 meteen schoon schip zou maken in Wall Street, zoals zijn grote voorbeeld Franklin Roosevelt tijdens de crisis in de jaren dertig. Roosevelt stuurde alle kopstukken van kapseizende banken zonder pardon de laan uit. Obama deed dat niet. Erger nog: hij nam de bankiers onder de arm. Volgens Clinton, die miljoenen dollars verdiende met lezingen in het bankencircuit, is Wall Street toch te ingewikkeld om zonder hulp van de bankiers te hervormen.

De bekende onderzoeksjournalist Carl Bernstein is resoluut: de opmars van Trump is het resultaat van de Wallstreetcrisis van 2008 en de om zich heen graaiende en corrupte politici. Amerikanen raakten overtuigd dat het land werd leeggeroofd en dat de machthebbers ervoor zorgden dat de criminelen ongestraft bleven. Ze voelen zich verraden door de machthebbers. Ook door Obama, die veel van zijn verkiezingsbeloften inslikte.

Brandende afvalberg

Wat tijdens zo’n verkiezingscampagne wordt gezegd en beloofd, heeft dan ook geen enkel belang. Tijdens de voorverkiezingen van 2008 beloofde zowel Obama als Clinton de opzegging van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst met Mexico (NAFTA), die tal van Amerikaanse arbeiders in de werkloosheid stortte. Als president had Obama dat gekund. Hij deed het niet.

Obamacare, de zorgwet van Obama die miljoenen mensen toegang gaf tot de ziekteverzekering, zou aanvankelijk worden gemodelleerd op het socialere Canadese model. Uiteindelijk werd het een logge en dure bureaucratische machine, uitgebouwd op maat van de verzekeringsmaatschappijen en de farma-industrie. Vooral die laatste zag haar Amerikaanse afzetmarkt stevig afgebakend, want goedkopere generische geneesmiddelen komen het land niet in.

Het verschil tussen de fiscale plannen van Trump en Clinton - hij wil de belastingen verlagen, zij wil ze lichtjes verhogen - bedraagt liefst 6.000 miljard dollar (5.500 miljard euro). Een bedrag groter dan het bruto binnenlands product van Japan, zoals The Wall Street Journal fijntjes opmerkte. Dat daarover nooit een ernstig debat werd gevoerd, zegt iets over de inhoudelijke ernst van de campagne, die volgens een commentator van The Wall Street Journal op een brandende afval-berg lijkt.

Op 8 november kiezen de Amerikanen tussen twee kwalen: een man die een gevaar betekent voor de constitutionele orde, en een vrouw wier foto in het woordenboek naast het trefwoord ‘liegen’ staat.

Op 8 november kiezen de Amerikanen tussen twee kwalen: een man die een gevaar betekent voor de constitutionele orde, en een vrouw wier foto in het woordenboek naast het trefwoord ‘liegen’ staat. Volgens Murray is Clinton onbekwaam om president te zijn, maar ze blijft binnen de perken. Trump is onbekwaam buiten alle perken. Geen van beiden is in staat wat dan ook te veranderen. Murray, niet gespeend van ironie, schreef alvast het boek ‘By the People: Rebuilding Liberty without Permission’, waarin hij aanzet tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Clinton en Trump zijn beiden presidentskandidaten zonder mandaat. Dat zal snel blijken als de verkozene met het Congres wordt geconfronteerd. Op 8 november wordt niet alleen de president verkozen, ook een derde van de Senaat wordt hernieuwd en er wordt voor het Huis van Afgevaardigden gekozen. In de Senaat moeten de Democraten minstens 10 van de 34 zetels binnenrijven die op het spel staan om de Republikeinse meerderheid te breken. Voor de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden is een zware electorale aardverschuiving nodig om de Republikeinen in de oppositie terug te duwen.

Om zeker te zijn dat ze het van Trump haalt, moet Clinton de brede coalitie van jongeren, progressieve blanken en minderheidsgroepen kunnen behouden die Obama rond zich wist te verzamelen. Maar zodra ze in het Witte Huis zit, zullen de Republikeinen in het Congres niet aarzelen haar e-mails op te rakelen om haar presidentschap uit de sporen te tillen. De Republikeinen mogen dan intern zwaar verdeeld zijn, in de strijd tegen Clinton zijn ze een toonbeeld van eendracht.

De Democratische Partij is al evenmin eensgezind. Hillary is minder geliefd dan Bill Clinton: ze mist zijn charisma en geniet weinig vertrouwen in eigen rangen. De verhalen over de Clinton Foundation, de gigantische geldpers van de Clintons, zullen haar blijven achtervolgen. De Republikeinen zeggen nu al dat ze zullen aansturen op een onderzoekscommissie. De verhalen die daar dan worden verteld, zullen de trumpoenen alleen nog bozer maken.