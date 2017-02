Brexit is vertrek, frexit is afbraak

De Franse presidentsverkiezingen blijven ongekend spannend.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof

Met de conservatieve kandidaat François Fillon verstrikt in schandalen draait het slotduel op 7 mei wellicht uit op Emmanuel Macron versus Marine Le Pen, de centristische vernieuwer tegen de voorvrouw van het Front National.

Volgens peilingen zou Macron winnen met 65 tegen 35 procent. Maar wie de kleine lettertjes leest, ziet dat de steun voor haar veel fermer is dan die voor hem. De pro-Europese ex-bankier is de ideale tegenstander voor de nationaliste. In een shoot-out met Macron zou Le Pen kiezers krijgen van zowel Fillon (conservatief rechts) als Mélenchon en Hamond (anti-EU links). Bovendien is de reeks onverwachte wendingen en onthullingen uit deze verkiezingsstrijd vast nog niet ten einde.

In haar grote campagnetoespraak in Lyon begin deze maand beloofde Le Pen binnen zes maanden na een eventuele overwinning een referendum over het Franse EU-lidmaatschap. In die zes maanden wil ze onderhandelen met de andere lidstaten om voor Frankrijk een herstel van ‘monetaire, economische, wetgevende en territoriale soevereiniteit’ te krijgen.

Gezien de centrale positie van het land zou een Frans vertrek de EU als zodanig opblazen. Le Pen weet dat heel goed, het is haar doel.

Onmogelijke eisen. Het betekent geen verbouwing, maar een afbraak van de Unie. Zoals David Cameron in februari 2016 voor de bühne onderhandelde met zijn Europese collega’s om Britse kiezers bij zijn referendum ‘blijven’ te kunnen aanbevelen, zo wil Le Pen een foponderhandeling om de Fransen ‘vertrekken dan maar’ te laten zeggen. Ik denk niet dat Angela Merkel erin trapt.

Brexit en frexit moeten niet op één lijn worden gesteld. Le Pen en ook Geert Wilders in Nederland zijn radicaler dan de meeste brexitvoorstanders, en zeker dan de regering-May. De Britten willen wat ze zeggen: vertrekken. Zij voelen zich niet thuis in de club, stonden altijd al met één been binnen en één been buiten, en stappen eruit. In constitutionele termen kan je van ‘territoriale afscheiding’ spreken. Dat is ontwrichtend en maakt veel kapot, zoals in de echtscheidingsprocedure gaat blijken.

Maar het is een vriendelijkere vorm van antisysteemoppositie dan opstand of afbraak, het model van Le Pen en Wilders. Gezien de centrale positie van het land zou een Frans vertrek de Europese Unie als zodanig opblazen. De FN-voorvrouw weet dat heel goed; het is haar doel. Zij krijgt steun vanuit het Witte Huis van Trump. Ook radicale brexiteers zoals Farage en Gove gedragen zich als revolutionairen die geestverwanten op het vasteland in hun ‘bevrijdingsstrijd’ steunen.

Dezelfde retoriek weerklinkt in de verkiezingscampagne bij Nederlandse voorstanders van ‘nexit’, de PVV en het Forum voor Democratie. Zij willen geen vertrek, maar een revolutie en een vernietiging. Opnieuw een verschil met Theresa May, die in haar toespraak voor de Republikeinse Partij in Philadelphia liet weten dat het ‘ontzaglijk in het belang van Groot-Brittannië en dat van de wijdere wereld’ (lees: de VS) is dat de EU slaagt.

Financial Times-econoom Martin Wolf voorspelt dat de Britse handel in goederen en diensten na de brexit met een kwart kan teruglopen vanwege een ‘ijzeren wet in handelsmodellen’. ‘De handel tussen twee landen zal ruwweg halveren als de afstand verdubbelt.’ (8 februari) Nieuwe handelsrelaties met de VS, Australië en opkomende economieën waarvan de brexiteers dromen, zullen nooit het verlies kunnen compenseren van de grootste handelspartner op een steenworp afstand, de ene markt op het Europese vasteland.

Behalve de economische prijs is er een politieke. Beteuterd schreef The Economist na Mays bezoek aan Washington: ‘Het merkwaardige is dat de brexit zogenaamd draaide om ‘taking back control’: het land immuun maken voor buitenlandse grillen en belangen, terwijl we onze nationale waardigheid en onafhankelijkheid beschermen. Het ziet er steeds meer uit als een slechte grap. De Britse elite voelt zich verplicht zich voor de voeten te werpen van een Amerikaanse president die ze duidelijk weerzinwekkend vindt.’ (28 januari)

Zo hoog is de prijs van vertrek, om nog te zwijgen van die van afbraak.