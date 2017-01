Brussel lijkt wel een kweekvijver voor Uplaces

‘We weten dat het een gecontesteerd project is, maar er is plaats voor iedereen!’ Verder dan dit korte zinnetje kwam de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) niet in een reactie op de bouwvergunning die Uplace vorige week kreeg.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Vervoort staat niet bekend om zijn visionaire uitspraken. Hij maakt zijn reputatie van meest onzichtbare Brusselse politicus steeds meer waar. Vergeleken met zijn Waalse ambtsgenoot Paul Magnette slaat hij bleek uit, op een moment dat zijn gewest te maken krijgt met nooit geziene uitdagingen.

Het stilzwijgen van minister-president Vervoort doet vrezen dat hij ofwel geen visie heeft op een gezonde stadsontwikkeling, ofwel zwijgt omwille van partij- dige belangenvermenging.

Vervoort is de perfecte tegenpool van de exuberante burgemeester van Brussel-stad, zijn partijgenoot Yvan Mayeur, die niet uit het nieuws te houden is. Vervoort mag dan wel aan het hoofd staan van een gewest dat weldra 1,2 miljoen inwoners telt, toch werd niet hij maar Mayeur een paar weken geleden door de paus in audiëntie ontvangen.

Niet om heilig verklaard te worden, zoals hijzelf waarschijnlijk dacht, maar als deelnemer aan een conferentie van burgemeesters van grote steden, hoewel zijn stad Brussel tien keer minder burgers telt dan het Brussels Gewest. Waarmee dus bewezen is dat de paus niet onfeilbaar is. Het is de Heilige Vader vergeven, hij is niet de enige buitenlander die de finesses van de Brusselse instellingen niet ten volle begrijpt.

Maar de voorzichtigheid waarmee Vervoort op het nieuws over Uplace reageerde, is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Kwatongen beweren dat dat alles te maken heeft met het Eurostadion dat Brussel op Parking C aan de Heizel wil zien verrijzen. De baas van Uplace, Bart Verhaeghe, zou met weinig moeite veel stokken in de wielen kunnen steken. Als voorzitter van Club Brugge kan hij terecht opmerken dat het vreemd is dat concurrent Anderlecht een gesubsidieerd stadion krijgt. En als ondervoorzitter van de Voetbalbond zou hij er de Rode Duivels kunnen weghouden, door te eisen dat die hun wedstrijden over het hele land spreiden.

Stil

Bleef Vervoort daarom zo stil over Uplace, op een moment dat zowat alle burgemeesters uit de omgeving aankondigden klacht in te dienen tegen het project omdat zij vrezen voor het overleven van hun stadscentra? Die leefbaarheid van de kleinhandel in het centrum van zijn gewest lijkt de minister-president een zorg te wezen. Merkwaardig, want Brusselse handelaars keken dit jaar aan tegen 15 procent minder omzet, mede door de chaotische manier waarop burgemeester Mayeur de voetgangerszone invoerde.

Uplace zal daar zeker geen goed aan doen. Maar er is meer dan het project van Verhaeghe. Onlangs opende het winkelcentrum Docks aan de Van Praetbrug, met 60.000 vierkante meter een rechtstreekse concurrent voor de binnenstad. En daar komt binnen afzienbare tijd nog de 80.000 vierkante meter bij van de megalomane Mall of Europe. Brussel Stad wil dat bouwen in het kader van het Neo-project op de Heizel, samen met het Brussels Gewest en Unibail-Rodamco, de grootste Europese speler in commercieel vastgoed.

Die betaalt aan de stad, eigenaar van de grond, 167 miljoen in erfpacht. Een behoorlijk bedrag, dat scherp in contrast staat met de 1 euro die Ghelamco gedurende 99 jaar moet betalen als huurlast voor de grond waarop het Eurostadion gebouwd zou worden. Daar komt, op een steenworp van de Mall , ook een ‘innovatiecentrum’ dat heel veel weg heeft van een winkelcentrum. Brussel lijkt wel een kweekvijver voor Uplaces.

De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck heeft zo zijn vragen bij het nut van projecten als Docks, Uplace of Neo. Hij gelooft meer in het bewaren van het authentieke weefsel van de stad. Het is jammer dat Vervoort niet luistert naar stedenbouwkundigen als Van Broeck. Zijn stilzwijgen doet vrezen dat hij ofwel geen visie heeft op een gezonde stadsontwikkeling, ofwel zwijgt omwille van partijdige belangenvermenging. Beide zijn even erg. De combinatie ervan is dramatisch.