Brussels circus

Het Koninklijk Circus is een van de meest prestigieuze Brusselse concertgebouwen. En dus is het belangrijk te weten wat er mee gaat gebeuren, en hoe dat gaat gebeuren.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Eigendom van de stad Brussel, maar 17 jaar met succes beheerd door het Franstalig cultureel centrum Le Botanique. Vorig jaar verbrak de Stad echter onverwacht de overeenkomst omdat ze het beheer van het Circus op zich wou nemen, via haar eigen vzw Brussels Expo. De stad Brussel exploiteert via die vzw al twee grote zalen, Paleis 12 op de Heizel en de Madeleinezaal vlak bij het Centraal Station. Ze is daarmee een belangrijke speler geworden op de Brusselse concertmarkt.

Het wordt uitkijken of de Vlaamse liberale en socialistische coalitiepartners zich gewillig zullen neerleggen bij de onstuitbare expansiedrang van Brussels Expo.

Brussels Expo heeft als stedelijke vzw 109 mensen in dienst en een jaaromzet van 44 miljoen euro. De vzw wordt voorgezeten door PS-schepen Philippe Close, de voormalige kabinetschef van de vorige burgemeester Freddy Thielemans. Close is ook verantwoordelijk voor Financiën, Personeel en Toerisme, met grote evenementen als de jaarlijkse Zuidfoor, Brussel-Bad, Brussels Summer Festival en de kerstmarkt Winterpret. Al die bevoegdheden combineert hij met een mandaat als Brussels volksvertegenwoordiger.

Vakantiemaanden

Close wou maar al te graag ook het Koninklijk Circus binnenrijven voor zijn Brussels Expo. Maar de Botanique liet zich niet zomaar doen, trok naar de Raad van State en haalde gelijk. De stad Brussel werd verplicht een openbare oproep te publiceren voor de uitbating van het Koninklijk Circus. Maar die werd in de vakantiemaanden gepubliceerd, zonder veel ruchtbaarheid, met 29 augustus als deadline en volgens ingewijden volledig op maat van Brussels Expo geschreven.

De Botanique zocht eerst steun bij de Ancienne Belgique (AB). Die was zeer geïnteresseerd, omdat de AB al op zoek was naar een tweede zaal met meer capaciteit. Bovendien zag de Franstalige minister van Cultuur Alda Greoli (cdH) samen met haar Vlaamse tegenhanger Sven Gatz (Open VLD) het Circus als symbool van de communautaire samenwerking in de hoofdstad. Maar na een tijd haakte de Ancienne Belgique af. Volgens de Botanique onder druk van de stad Brussel, op wiens grondgebied de AB ligt.

Alternatief

De Botanique had snel een alternatief: samenwerking met het Antwerpse Sportpaleis, dat in Brussel ook Vorst-Nationaal exploiteert. De Botanique zou artistiek en programmatorisch verantwoordelijk blijven, terwijl het Sportpaleis zich engageerde om de infrastructuur van het Circus te moderniseren met een onmiddellijke investering van 3 miljoen euro.

Een op het eerste zicht uitstekende deal, ware het niet dat de keuze van een Vlaamse partner in bepaalde Brusselse kringen nog steeds met argwaan wordt bekeken. Liever een zaal laten verkommeren dan er Vlamingen bij te betrekken. Jan Van Esbroeck, die het Sportpaleis vertegenwoordigt, verbaast zich over dat soort onderhuidse franskiljonse oprispingen: ‘Wij zijn geen Vlamingen, maar ondernemers’, zei hij in Le Soir.

Pikant is natuurlijk dat de voorzitter van Brussels Expo ook schepen is en dus eigenlijk over zijn eigen project kan stemmen, nadat hij misschien zelf de oproep voor kandidaturen heeft gedicteerd.

Het Brusselse schepencollege moet binnenkort over de twee projecten beslissen. Dit gebeurt intern, zonder een jury. Pikant is natuurlijk dat de voorzitter van Brussels Expo ook schepen is en dus eigenlijk over zijn eigen project kan stemmen, nadat hij misschien zelf de oproep voor kandidaturen heeft gedicteerd.

De uiteindelijke keuze zal een interessant antwoord bieden op de vraag waarom de Brusselse overheid aan zichzelf de voorkeur zou geven als er een uiterst valabel alternatief wordt aangereikt vanuit de privésector, met een gereputeerde partner als het Sportpaleis.

