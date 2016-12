Bye Bye Stereotypes

Door Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn column verschijnt tweewekelijks op donderdag.

December 2006. Dat doctoraat van mij moest echt dringend af. Dus besloot ik alle andere activiteiten on hold te zetten om door te schrijven aan mijn jarenlang onderzoek naar de rol van de media in de Belgische communautaire verhoudingen. Dat was toen een vrij exotisch onderwerp, wat ik verbijsterend vond. Hoe kon niemand eraan gedacht hebben zo’n fascinerend facet van het Belgisch imbroglio te bestuderen, bovendien een leerrijke case over de beeldvorming tussen taalgemeenschappen in federale landen?

Maar op 13 december 2006 steekt plots een storm op. Iets na achten onderbreekt de RTBF haar programma’s voor een nieuwsflash: Vlaanderen heeft eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen. ‘L’heure est grave. La Belgique en tant que telle n’existerait plus’. Trams stoppen aan de taalgrens, de politie begint er te patrouilleren, terwijl een enthousiaste massa op de Antwerpse Grote Markt de onafhankelijkheid viert. De RTBF was duidelijk een voorloper van de 10 jaar later wijdverbreide trend van fake news. Met dat cruciale verschil dat de Franstalige publieke omroep duidelijk vermeldde dat het om fictie ging, zeker toen de paniekerige telefoontjes van kijkers zich begonnen te vermenigvuldigen.

De RTBF was met ‘Bye Bye Belgium’ - haar nepuitzending over het einde van België - een voorloper van de 10 jaar later wijdverbreide trend van fake news.

Maar toch: ter verantwoording benadrukt de RTBF-leiding dat het getoonde scenario realistisch, geloofwaardig en plausibel is. Met als bedoeling het publiek te sensibiliseren voor de reële dreiging van separatisme en het te betrekken bij het communautaire debat. Men slaagde er vooral in een debat te lanceren over de rol van de media in die communautaire kwestie. ‘Bye Bye Belgium’ legde pijnlijk bloot welk vervormd beeld in Franstalige media van Vlaanderen bestond.

Het plan om in alle luwte mijn doctoraat af te werken kon even opgeborgen worden. Maar on the upside was de interesse voor mijn onderwerp wel bruusk ontwaakt. Bovendien toonde mijn onderzoek mooi aan hoe ‘Bye Bye Belgium’ enkel een meer extreme, groteske versie was van een beeldvorming die in Franstalige media al langer bestond. En dat het beeld van Franstalig België in Vlaamse media al even karikaturaal bleek.

Is dat 10 jaar later veranderd? Die vraag vergt veel meer ruimte dan een column kan bieden. Maar wie vorige woensdag naar RTL-TVI keek, krijgt alvast de indruk van niet. Christophe Deborsu toonde een uur lang aan dat ‘la Flandre’ het einde van België voorbereidt voor 2019 of 2026. Dat zou onder meer blijken uit de rechtstreekse treinverbindingen naar de luchthaven die werden aangelegd vanuit Antwerpen, Mechelen en Leuven, zodat de Vlamingen nu al niet meer via Brussel hoeven te passeren. Grappig genoeg werd de reportage gebracht onder de noemer ‘Dossiers tabous’: hoe meer ze erover praten, hoe meer Franstalige media separatisme voorstellen als iets dat ze verzwijgen. Toegegeven, Deborsu wijdde de laatste minuten aan de hypothese dat alles wat vooraf was gegaan misschien toch niet noodzakelijk naar het einde van België hoeft te wijzen. Zo valt niet totaal uit te sluiten dat die treinverbindingen er kwamen om mensen véél sneller vanuit Mechelen en Leuven naar de luchthaven te brengen. Een nuance die 10 jaar geleden afwezig was.

Misschien omdat de gevoeligheid voor stereotiepe berichtgeving sterker is dan 10 jaar geleden. Helaas beperkt die zich nog vaak tot ergernis over hoe ‘zij’ kijken naar ‘ons’, zonder dat er veel in eigen boezem wordt gekeken over het beeld dat ‘wij’ schetsen van ‘hen’. Daarin lijken Vlaamse en Franstalige media alleszins sterk op elkaar. Dat toonden de twee slopende regeringsformaties van 2007 en 2010, waarover de berichtgeving doorspekt werd met karikaturen over Milquet en Di Rupo in Vlaamse media en over Leterme en De Wever aan Franstalige kant. En met karikaturen over hoe karikaturaal men aan de andere kant berichtte over ‘onze’ politici.

Tegelijk groeide nochtans de behoefte om de ‘eigen’ kijk in vraag te stellen. De tv-debatten die ik ten tijde van mijn doctoraat heb geanalyseerd vonden zowel op de VRT als RTBF nog zeer vaak plaats onder ‘taalgenoten’, ook als ze handelden over communautaire dossiers als Brussel-Halle-Vilvoorde. Het besef groeide intussen dat dit een aberratie is. Franstalige politici, journalisten en academici komen vaker aan bod in Vlaamse media en dat geldt nog meer voor Vlaamse gasten in Franstalige programma’s. Dat laatste merk ik zelf aan den lijve. Zo kan ik mijn doctoraatsthema nog steeds verder verkennen, niet meer enkel vanuit mijn academische ivoren toren maar ook door participerende observatie in tv- en radiostudio’s.