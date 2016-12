Cargo blijft niet uit de lucht vallen

Tijdens een congres in Brussel vorige week was ik gevraagd een presentatie te geven. Bij de voorbereidende vergadering zei de voorzitter mij terloops: ‘Ik wil u gewoon meegeven dat er bij uw presentatie ook mensen van de vakbond aanwezig zullen zijn.’

Door Peter Hinssen, auteur, innovatie-ondernemer en partner bij Nexxworks

Daar was ik even niet op voorbereid en dus vroeg ik: ‘Moet ik dan bepaalde dingen wel zeggen, of niet zeggen?’ Het laconieke antwoord: ‘Nee, doet u gewoon maar uw ding, maar ik geef het gewoon even mee ter informatie.’

Hoe kortzichtig zijn we bezig als het spel erin bestaat om vooral geen negatieve pers te halen, in plaats van na te denken over waar wij heen moeten met werk in dit land?

Ik heb vrij intensief zitten turen in het publiek, omdat ik me afvroeg wie er nu van de vakbond was en wie niet. Helaas moest ik na mijn presentatie onmiddellijk vertrekken, dus heb ik ook niet de kans gehad om met de deelnemers van gedachten te wisselen.

Kat en muis

De absurde kat-en-muisspelletjes van werkgevers en vakbonden zijn mij totaal vreemd. Ik heb mijn leven gesleten bij start-ups, waar het logisch is dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Maar het fascineert mij hoe we in dit land blijkbaar heel moeilijk vooruit kunnen kijken, zowel bij de vakbonden als bij de werkgevers.

Het is bekend dat ING beslist heeft om verregaand te digitaliseren en 7.000 mensen te laten gaan. Zeker in ons land is er veel commotie ontstaan over hoe ING dat aangepakt heeft. Foute communicatie, slechte timing, ongevoelige woordkeuzes. Maar onlangs hoorde ik een topman van een andere grootbank: ‘ING heeft het totaal fout aangepakt. Wij zijn daar al veel langer mee bezig, maar zo dat het niet in de pers komt.’ Tja.

Geen dag gaat voorbij dat ik niet praat met bedrijfsleiders van grote ondernemingen met veel werknemers over automatisering, robotisering en digitalisering. Hoe dat een fundamentele impact zal hebben op hun bedrijfsvoering, en vooral op hun tewerkstelling.

Cargo Cult

Ik hoorde onlangs het schitterende verhaal van de Cargo Cult, nieuwe religieuze bewegingen die vanaf het einde van de 19de eeuw ontstonden in de eilandengroep Melanesië. Het hoogtepunt van de cultus viel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral de strijdkrachten van de VS gebruikten toen de afgelegen eilandjes als commandoposten, en de troepen daar moesten natuurlijk bevoorraad worden. Er werden dan ook constant allerlei soorten goederen - cargo - uit de lucht gedropt. De originele bewoners vonden dat fantastisch en geraakten volledig gewend aan de goederen die uit de lucht kwamen vallen.

De Melanesiërs hadden totaal geen weet van de grote geopolitieke gebeurtenissen en begrepen niet waarom ze ineens zonder cargo-from-the-sky kwamen te zitten.

Toen Japan capituleerde en de Amerikaanse troepen wegtrokken, stopten natuurlijk ook de airdrops. Tot grote ontsteltenis van de Melanesiërs. Zij hadden totaal geen weet van de grote geopolitieke gebeurtenissen en begrepen niet waarom ze ineens zonder cargo-from-the-sky kwamen te zitten.

Houten koptelefoons

Een paar jaar later merkten antropologen dat er in Melanesië religies waren ontstaan, die de naam ‘Cargo Cults’ meekregen. De inwoners deden er namelijk alles aan om de goden en hun voorouders gunstig te stemmen, opdat er weer cargo uit de lucht zou vallen. Zonder enig besef van de achterliggende techniek hadden ze volledige vliegtuigen nagebouwd in bamboe. Ze hadden landingsbanen gemaakt met stenen, takken en twijgen. Sommigen hadden zelfs ‘controletorens’ opgetrokken waar priesters met nagemaakte houten koptelefoons en radio’s de ‘zilveren vogels’ probeerden terug te lokken zodat ze opnieuw cargo zouden parachuteren.

Gesprekken over verworven rechten zijn niet meer dan onderhandelingen over hoe die houten koptelefoon er zou moeten uitzien

We zijn in dit land te veel bezig met Cargo Cult-discussies. Gesprekken over verworven rechten zijn niet meer dan onderhandelingen over hoe die houten koptelefoon er zou moeten uitzien. Alle betrokken partijen (werkgevers, vakbonden, ambtenaren en overheid) moeten een echt debat voeren, over onze gezamenlijke ‘Day After Tomorrow’. Pertinent praten over hoe wij in deze razendsnel veranderende wereld nog relevant kunnen blijven, en hoe we België in evenwicht kunnen houden.

Laat ons vooral stoppen met hopen dat de cargo uit de lucht zal blijven vallen.