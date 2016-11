Vandaag zijn we exact 25 jaar na de eerste zwarte zondag. Dat betekent ook al meer dan een kwarteeuw cordon sanitaire. Het debat daarover was de voorbije tien jaar echter grotendeels verstomd. Meer bepaald sinds de Antwerpse verkiezingen van 2006, toen het Vlaams Belang weliswaar nog licht steeg, maar plots niet meer de grootste partij was. Had Dewinter die symbolische klap niet gekregen, was de kans groot dat het cordon in sommige kleinere gemeenten effectief verbroken werd. Toen daarna ook het stemmenaantal van het Belang daalde leek de cordon-discussie zonder voorwerp geworden.

De voorbije maanden kwam ze echter weer boven water. Want het Vlaams Belang flakkert virtueel terug wat op in peilingen, geestesgenoten als Trump, Le Pen en Wilders hebben de wind in de zeilen, enkele N-VA-boegbeelden laten op zijn minst twijfel bestaan over besturen met het VB en politicologen vinden dat het cordon achterhaald is. Ik word geregeld als één daarvan geciteerd.

Wat mij betreft is dat alvast een zeer vrije, ongenuanceerde interpretatie van mijn positie in een politiek-filosofisch debat dat zich schuilhoudt achter de cordon-discussie. De fundamentele vraag daarin is of een liberale democratie grenzen mag stellen aan haar basiswaarden als er krachten zijn die haar bedreigen. Mag men de democratie uithollen om ze te beschermen? Of moet men toestaan dat democratische vrijheden gebruikt worden om ze aan te vallen? Daar ligt het essentiële dilemma.

Het cordon waarover het in het politieke debat gaat, is uiteindelijk simpelweg de vaststelling dat geen enkele partij met het Vlaams Belang wil besturen.

Principieel vind ik dat democratieën wel degelijk recht op zelfverdediging hebben. Er zijn ook weinig landen waar democratische vrijheden totaal zijn. Maar dan wordt het pas écht moeilijk. Want op welke basis mag je dan beperkingen opleggen en hoever mogen die gaan? Om met het laatste te beginnen: één van de meer verregaande opties is het verbieden van partijen en organisaties. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland met extreemlinks en extreemrechts.

Je kunt ook de vrijheid van meningsuiting beperken. Dat werd afgelopen zomer door N-VA voorgesteld voor ‘collaborateurs van terrorisme’ die het jihadisme steunen. Het proces tegen het Vlaams Blok (via aan de partij verbonden vzw’s) op basis van de racismewet was ook van die orde, al leidde dat wel tot de juridische opheffing van de partij.

Minder verregaand is het cordon médiatique: geen wettelijk verbod - de partij mag haar boodschap verspreiden via eigen kanalen - maar massamedia geven haar geen toegang. Bij Vlaamse media sneuvelde dat al goeddeels in de jaren 90 maar hun Franstalige tegenhangers hanteren het nog steeds, vooral omdat die nooit geconfronteerd werden met een écht succesvol extreemrechts fenomeen (sommigen zien daar net een bewijs in van het succes van zo’n mediacordon). Omdat veel Franstalige Belgen kijken naar de Franse tv, waar Marine Le Pen regelmatig verschijnt en ook sociale media zijn doorgebroken, kan je je afvragen in hoeverre het cordon médiatique in het zuiden van ons land nog echt bestaat. Sinds de overwinning van Trump wordt het ook openlijk weer ter discussie gesteld.

Alleszins lijken al die ingrepen mij nogal problematisch. Het is echter niet omdat je vindt dat de vrijheid van meningsuiting heilig is, ook voor extreme ideeën die botsen met de rechtsstaat, dat je niet kunt proberen te verhinderen dat die ideeën effectief worden uitgevoerd. Zo zijn we bij de filosofie achter het cordon sanitaire. En die is volgens mij wel degelijk legitiem.

De vraag is nu aan welke criteria partijen moeten voldoen om ze op ethische gronden a priori te kunnen uitsluiten van bestuursdeelname. Het spreekt voor zich dat die criteria zeer streng moeten zijn.

Maar er zijn redelijke argumenten om te stellen dat het Vlaams Blok daaraan voldeed. Zo stonden delen van het 70-punten-programma haaks op een aantal basiselementen van de rechtsstaat.

Vandaag is het moeilijker om bij Vlaams Belang duidelijke officiële punten te vinden die zo’n principiële uitsluiting rechtvaardigen. Men kan wel betogen dat de partij fundamenteel niet veranderd is omdat ze nog steeds dezelfde boegbeelden heeft. Boegbeelden die er geen probleem mee hebben zich te afficheren met geestesgenoten die wél overduidelijk extreemrechts en zelfs gewelddadig zijn, zoals het Griekse Gouden Dageraad, de meest extreme partij van Europa volgens voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. En men kan opmerken dat de huidige partijleiding zich daar wel van distantieert, maar dat toch vooral strategisch beargumenteert. ‘We hebben niets met hen te maken, want je kunt er niet mee onder de mensen komen’, vatte Gerolf Annemans het samen. En dat de verschillen en conflicten bij Vlaams Belang altijd al meer strategisch waren dan inhoudelijk of ideologisch.

De vraag is of dit voldoende bewijs is voor een uitsluiting van bestuursdeelname. Je komt dan snel terecht bij intentieprocessen: ‘U zegt wel dat uw partij veranderd is, maar wij weten wel beter.’

Vinden dat er niet voldoende gronden zijn om te stellen dat een partij principieel nooit tot een democratisch bestuur mag toetreden, is echter iets totaal anders dan stellen dat die partij wél tot het bestuur moet toetreden. En dat het cordon zoals dat nu bestaat, moet worden doorbroken.

Want daar ligt wellicht het belangrijkste misverstand: het cordon waarover het in het Belgische politieke debat gaat, is uiteindelijk simpelweg de vaststelling dat geen enkele partij met het Vlaams Belang wil besturen. En zolang die andere partijen samen een meerderheid halen, is daar ethisch of democratisch niets mis mee.

Elke partij mag vinden dat een andere partij te ver afstaat van haar waarden en standpunten om ermee een coalitie te vormen. N-VA-fractieleider Peter De Roover verklaarde onlangs nog dat de N-VA een cordon sanitaire optrekt tegen de PS, tenzij die het ‘confederalisme’ wil doorvoeren.

Het is dan weer wél democratisch belangrijk dat alle partijen voor de verkiezingen verklaren of er partijen zijn waarmee ze niet willen besturen. Want dat is voor de kiezer belangrijke informatie voor in het stemhokje.

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Saint-Louis Bruxelles. Zijn column verschijnt tweewekelijks op donderdag.