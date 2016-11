‘Ik neem jullie uitdaging aan’, flapte ik eruit.

Oorverdovend applaus. Ik stond op het podium van de jaarlijkse voetbalfeesten. In mijn handen een cheque met het steunbedrag voor de G-ploeg. Voetballen met een Studio 100-team tegen spelers met een beperking. Voor mij was het een vreemd, maar prettig vooruitzicht.

Hoe moest ik onze ploeg samenstellen? Je kan spelers met een handicap toch geen klinkende nederlaag toedienen? Verliezen was de enige mogelijkheid. Bij voorkeur nipt. Liefst na een spannende match.

Dus liet ik onze toppers links liggen. Ik koos voor mannen zoals ik, die in geen jaren een bal hadden aangeraakt. ‘We gaan met overtuiging verlies uitbeelden’, zei ik tegen mijn ploegmaats. ‘Zo heeft het publiek er ook wat aan.’

In de kleedkamer toonde ik hoe het moest. Ik trapte opzettelijk naast de bal en sloeg daarna met mijn hand tegen het voorhoofd. Mijn teamgenoten knikten instemmend. Daarna gooide ik de bal naar onze doelman. Hij sprong spontaan naar de verkeerde kant. We knipoogden naar elkaar. Niemand zou iets in de smiezen hebben. Onder luid applaus draafden we het terrein op. Langs de kant een massa volk, vooral familie van de G-ploegspelers.

Na de opwarming zongen we samen op een rij het Ploplied. Onze tegenstanders neurieden mee. Ordeloos, maar geamuseerd.

Het fluitsignaal weerklonk. Meteen stormde het G-team op ons af. Onbevreesd. Zonder enige aarzeling.

Het was een bont gezelschap. Eén speler was een reus met supergrote voeten. Als hij kwam aandraven, stoven we uiteen. Een andere jongen liep alle kanten uit. Hij had een uitzonderlijk breed voorhoofd en miste duidelijk focus. De doelman had een bril met speciale glazen. Hij sprong naar al wat bewoog. Ook een duif zou hij uit de lucht hebben geplukt.

Het eerste kwartier verliep zoals gepland. De wedstrijd leek op een uitgekiende choreografie. Maar de G-ploeg was jong en snedig. Er was één speler met een hard schot en een snelle dribbel. Hij zette ons al snel op 2-0 achterstand. Na elk doelpunt spurtte hij naar de kantlijn. Daar sprong hij gek van vreugde in de armen van zijn moeder. Tot groot jolijt van het publiek, dat uitbundig meevierde.

Voor ons ging het snel van kwaad naar erger. Onze adem was in geen tijd afgesneden. Onze snelheid afgetobd. Het spel konden we alleen nog ondergaan.

Voor de G-spelers was het de kermis van hun leven. Elk doelpunt beleefden ze als de beslissende goal in de finale van een wereldkampioenschap. Wat een enthousiasme straalden ze uit. Wat een vreugde. Wij, bekaf, genoten mee in hun plaats.

Toen de scheidsrechter de wedstrijd affloot, vielen we uitgeteld neer op de grasmat. Toen we weer rechtkrabbelden, omhelsden de tegenstanders ons hartstochtelijk. Alsof we nu vrienden voor het leven waren.

‘Missie geslaagd’, hielden we onder het stortbad nog even vol. De rechtsback beschreef zijn terugspeelbal in eigen doel. De spits het schot dat meters over vloog. Maar we moesten ook toegeven dat het ondenkbare gebeurd was. Die G-ploeg had ons verslagen. Wij waren afgedroogd door gehandicapten.

Ik dacht opeens aan al die keren dat ik schaak speelde tegen mijn neefje. De eerste keer dat hij echt won, vergeet ik nooit. Want verliezen kan ook mooi zijn.

Bij de barbecue vertelden de G-spelers vol vuur over hun prestatie. Het leek of ze vandaag hun grote voorbeelden, Messi, De Bruyne en Hazard, echt geweest waren.

De jongens lieten bij mij een grote indruk na. Nog dagen liep ik rond met stijve kuiten, na te genieten van dat verlies.

Hans Bourlon is CEO van Studio 100