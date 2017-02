De bubbelwaarheid van het Eurostadion

Het Eurostadion is onvergunbaar en juridisch ondoenbaar. Dat is nu wel bij iedereen doorgedrongen, uitgenomen bij Brusselse PS'ers en enkele liberalen.

Door Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Business School

‘Post-truth’, woord van het jaar volgens Oxford Dictionaries, is het mediagebeuren waarbij de opgewekte emotie belangrijker is dan de werkelijkheid. Het lijkt wat op surrealisme: de onwerkelijkheid is duidend en de normale ratio hoort te verdwijnen. Ik nodig de lezer uit om er een beter Nederlands woord voor te vinden dan mijn keuze: bubbelwaarheid.

Wel, de Brusselse schepen van Sport Alain Courtois (MR) en de Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) brachten met groot vertoon de bubbelwaarheid dat België een nationaal voetbalstadion nodig heeft, dat de nationale ploeg - en Anderlecht - er zouden spelen, en dat dit de overheden (Brussel inbegrepen) niets zou kosten.

Vlaanderen zou vreselijke internationale schande veroorzaken mocht dit stadion er niet zijn in 2020, wanneer het Europees kampioenschap voetbal in 13 steden in 13 Europese landen wordt gespeeld. Ook in 2020 zouden nieuwe UEFA-vereisten alle bestaande stadions in België onbruikbaar maken en zou er de openingsmatch gespeeld worden.

Om de Belgische nationale ploeg te zien tijdens de eerste wedstrijden van dat EK zouden Belgen naar München of Amsterdam of naar een stadion in Londen moeten. Binnenkort gaan 8.000 Gentenaars in Londen voor hun ploeg supporteren, maar dit soort passie kan je blijkbaar van Belgische patriotten niet verwachten.

En nee, het Koning Boudewijnstadion kan niet gerestaureerd worden. En nog eens nee, een atletiekpiste rond het nieuwe stadion kan niet, wegens ‘te duur’. Want, het zal gratis zijn. Met een piste errond zou het wèl geld kosten. Sorry Memorial Van Damme, een beetje redelijk zijn, nietwaar. Koning Voetbal is belangrijker.

Anderlecht

Eerst en vooral hebben we geen nationaal stadion nodig. Zelfs (echte) naties als Nederland, Duitsland, Zwitserland of Italië hebben er geen. De Voetbalbond wil de matchen liever spelen in de clubstadions. De Bond kan zich geen stadion permitteren en wil niet afhangen van Anderlecht of van de stad Brussel. Het komt erop aan vier tot zes stadions te bouwen (onder meer in Brugge, Luik en Anderlecht) die voldoen aan zinnige, wettelijke en betaalbare normen (een beslissing van 25 januari, hoorde ik).

Het Heizelproject is zowel financieel, commercieel als wat regulering betreft gebouwd op bubbelwaarheid. En de bezwaren op het vlak van bestemming en mobiliteit zijn ook niet mis.

Ik hoorde ook dat Anderlecht af wil van zijn ‘principebeslissing’ over dat stadion, nu de Bond vaststelde dat de subsidies die de Stad Brussel wel degelijk bijdraagt, wel eens onwettelijk zouden kunnen zijn (verboden staatsteun), en dat tast de financierbaarheid aan.

Ondertussen is in een gedetailleerde studie van het architectenbureau Goedefroo + Goedefroo aangetoond dat het bestaande Koning Boudewijnstadion aan de UEFA-normen kan voldoen, mét behoud van de atletiekpiste (en dus met redding van de Memorial), aan minder dan de helft van de kost van een nieuw stadion. Allicht kan dat, samen met de club-initiatieven, sneller gaan dan het Heizelproject. Dat is zowel financieel, commercieel als wat regulering betreft gebouwd op bubbelwaarheid. En de bezwaren op het vlak van bestemming en mobiliteit zijn ook niet mis.

Brussel

Het echte verhaal begint bij de eigenaar van de Heizel, inclusief de in Vlaanderen liggende parking C: de stad Brussel. Brussel wilde à la Publifin in het Luikse onder de hoede van de PS op de Heizel ontwikkelaar spelen. Staatskapitalisme, waar hebben we dat nog gezien. Daarvoor ging de stad in zee met de (uiteraard Franse) ontwikkelaar Unibail en uit die samenwerking bleek dat het Koning Boudewijnstadion het project in de weg stond.

Dit was eigenlijk meer een opportuniteit dan een probleem, liet ik mij vertellen. Veronderstel dat je het huidige stadion renoveert, dan heb je nog Vlaanderen nodig om het shoppingcenterproject Neo aan te sluiten op de (Vlaamse) ring. Moet kunnen, zegt u? Ook indien, zoals PS-Brusselaars als Thielemans herhaaldelijk stelden, Neo 'moet' en dus Uplace 'niet mag’? De lusten (werkgelegenheid, belastingen) voor Brussel, op kosten van en met de verkeershinder voor Vlaanderen?

Je kan voor of tegen shoppingcentra zijn, maar de Brusselse poging om met staatsgeld dat uiteindelijk via transferten uit Vlaanderen komt oneerlijke concurrentie op te zetten tegen investeringen in Vlaanderen, is wel zeer grof.

Je kan voor of tegen shoppingcentra zijn, maar de Brusselse poging om met staatsgeld dat uiteindelijk via transferten uit Vlaanderen komt oneerlijke concurrentie op te zetten tegen investeringen in Vlaanderen, is wel zeer grof. En dat zou dan ook nog op Vlaamse politieke steun moeten kunnen rekenen?

Het komt erop neer dat er een nutteloos groot stadion in Vlaanderen zou komen en dat er via het hoge Koning Voetbalgehalte van dit verhaal dom Vlaams geld wordt gebruikt om de Vlaams-Brabantse bron van werkgelegenheid en belastingen, die Uplace heet, te vervangen door een Brusselse.

Brussel wordt daarin gestuurd door een aantal politici behorende tot Vlaamse partijen, net zoals de MR werd meegenomen door de PS in het Luikse Publifin. Zei Louis Tobback niet ooit dat Vlaamse Brusselaars Vlaming zijn zolang er geld moest overgeheveld worden? Nadien werden ze opnieuw Brusselaar.

'Son bébé'

Uiteraard gebeurt niets van belang in zowel de stad Brussel als het Brussels gewest zonder de PS aan het roer. Freddy Thielemans noemt het Heizel-Neo-stadionproject ‘son bébé’. Hij trad af na 1 jaar als burgemeester, zegt onder meer de Franstalige pers, op voorwaarde dat hij evenveel zou verdienen als secretaris-generaal van het Heizelgebeuren (Parc des Expositions) waarvan de stad eigenaar is. Thielemans is 72 en kan vanuit die positie Neo sturen, zegt hij zelf.

Hoe kreeg Freddy Thielemans MR en Open VLD aan zijn kant?

Hoe kreeg Thielemans MR en Open VLD aan zijn kant? Volgens kwatongen zullen zowel Courtois als Vanhengel niet opnieuw verkiesbaar zijn en een mandaat beogen in het nationaal stadion of in het shoppingcentergebeuren. Ik wil echt niet uitsluiten dat beiden louter gemotiveerd zijn door Belgisch patriottisme. Het tribale voetbalgebeuren is zowat het laatste dat het land bijeenhoudt, zei premier Yves Leterme ooit.

Weinig animo

Het is nogal evident dat er bij de voetbalclubvoorzitters (in Vlaanderen én Wallonië) weinig animo is om FC Anderlecht vele miljoenen per jaar aan competitieve voordelen te gunnen op kosten van de belastingbetaler. Anderzijds is het voorziene stadion veel te groot voor Anderlecht - waar zich een zeer nuttige (en wat meer rechtsgevoelige) wissel van de wacht aandient - en zijn stadions voor meer dan 40.000 toeschouwers economisch zinloos in België. Anderlecht heeft er ook geen belang bij om te huren. Daarmee bouw je immers geen patrimonium op.

Dat het nationaal stadion onvergunbaar en juridisch ondoenbaar is wordt nergens met kreten van afgrijzen onthaald. Tenzij bij de PS’ers, die hun speeltuin verliezen, en een paar Brusselse liberale voormannen.

Om het wat cynisch te stellen, meen ik te begrijpen dat de vaststelling dat het nationaal stadion onvergunbaar en juridisch ondoenbaar is nergens met kreten van afgrijzen worden onthaald. Tenzij bij de PS’ers, die hun speeltuin verliezen, en een paar Brusselse liberale voormannen.

Het project zit op het niveau van de gemeente Grimbergen. De gemeenteraad besliste de bestaande regelgeving in stand te houden, wat een stadion op Parking C onvergunbaar maakt. De gemeenteraad meent ook dat Parking C ‘integraal deel uitmaakt van het Vlaamse gewest’. Eentaligheid dus, in dat hypothetische ‘nationaal’ stadion.

De tussenkomst van de Vlaamse regering of van de bevoegde minister is dus nutteloos op dit ogenblik, en het komt er op aan dit zo te houden.

Het is als met de geluidsnormen. De luchthaven heet Brussel Nationaal, maar de lasten zijn geheel en al voor rekening van de Vlaams-Brabanders.