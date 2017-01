De dubbelganger

Tijdens nieuwjaarsrecepties beleef je soms wonderlijke avonturen.

- ‘Ik ben u gevolgd. Door de zaal tot hier,’ zegt een man in het herentoilet. We staan naast elkaar te plassen. Op hetzelfde moment zijn we klaar. We wassen onze handen en kijken elkaar aan in de spiegel. ‘U bent vermagerd’, zegt hij.

- ‘Klopt, ik fiets veel de laatste tijd.’

- ‘Je ziet het duidelijk.’

- ‘Wat?’

- ‘Dat we op elkaar lijken. Als twee druppels water. Ik had het ook pas door toen mensen me met uw naam begonnen aan te spreken.’

- Ik lach luid en staar hem aan in de spiegel. Die neus. Die ogen. ‘Ik zou er zelf niet opkomen. Maar ja, nu je het zegt.’

- ‘Leuk hoor,’ zegt hij, ‘Hans Bourlon zijn. Mensen gapen me aan. Of ze solliciteren. Zomaar. In de trein of in het vliegtuig. Soms feliciteren ze me met Plopsaland of K3.’

- Ik kijk hem stomverbaasd aan.

- ‘En als Studio 100 negatief in de pers komt, laat ik een tijdje mijn baard staan.’ Hij knipoogt en droogt zijn handen. ‘Zeg, wat mij zo opvalt. Het is niet te geloven hoe anders mensen zich gedragen als ze denken dat ik u ben. Ze lachen sneller met mijn grappen, laten me voor in de rij, schuiven bij wijze van spreken voortdurend een stoel onder mijn achterste. En weet je wat?’ Hij buigt zich naar mij toe. ‘Ik vind dat fijn. Het wordt snel het nieuwe normaal.’ Zijn lach buldert door het toilet. En dan ernstig: ‘Hoe lang zijn wij, of euh... bent u eigenlijk al bekend?’

Bekendheid verwatert. Als je ze niet aanwakkert, verdwijnt ze.

- ‘Dat gebeurde plots, toen ik in ‘De slimste mens’ zat, zo’n tien jaar geleden’, antwoord ik. ‘Opeens las ik op de sociale media dat er bananen in mijn winkelkar lagen. Maar bekendheid verwatert. Als je ze niet aanwakkert, verdwijnt ze. Mensen herkennen me nu alleen in een context. Als ik rondloop in de zaal bij een Studio 100-show. Of als ik op restaurant zit met een van onze acteurs. Vergelijk het met de bekendheid van de caissière van het grootwarenhuis. Als je haar tegenkomt in de frituur denk je: ‘Ik ken die vrouw. Maar vanwaar?’’

- ‘Foute strategie,’ zegt mijn dubbelganger met pretoogjes. ‘Ik prikkel de mensen. Ik draag een Samson-T-shirt. Of ik neurie ‘Oya lélé’ van K3 als ik in gezelschap ben. Dan herkennen ze me direct.’

- ‘Zeg, maar wacht eens. Jij zegt toch altijd duidelijk hoe de vork aan de steel zit? Dat je mij niet bent?’

- ‘Hangt ervan af. Onlangs vroeg een vrouw me of ik haar geld kon lenen. Mensen denken dat ik er warmpjes in zit. Dan laat ik er geen twijfel over bestaan dat het om een vergissing gaat.’

- ‘En anders?’, vraag ik streng.

- ‘Ik doe er mijn voordeel mee.’ Hij glimlacht samenzweerderig. ‘Bekendheid erotiseert. Dat weet jij toch ook? Soms spreek ik een aantrekkelijke dame aan en klets ik wat uit mijn nek. Over de bekende Vlamingen die ik ken en zo. Of ik schep op over premières en glamourfeestjes. Ik heb veel fantasie. En ook... gegarandeerd succes.’ Hij knipoogt.

- Die man is een fantast, denk ik. ‘Ik ga niet naar premières’, stamel ik, terwijl we samen het toilet verlaten. De receptie is nog volop aan de gang.

- ‘Kijk goed’, zegt hij. Hij stapt op een vrouw af. ‘Hallo, ik ben Hans’, hoor ik hem nog zeggen. Ik verdwijn tussen het volk en sla hem vanuit de verte gade. Hij gesticuleert en tatert, de blaaskaak. De dame schatert.

- Wel erg vermoeiend, die andere versie van mezelf zijn, denk ik. Ik sta achter een paal in een hoek en nip in alle rust aan mijn glas.

Hans Bourlon is CEO van Studio 100