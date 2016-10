De erfenis van Obama

De Amerikaanse verkiezingsstrijd zinkt naar het deprimerende niveau van reality-tv.

Luuk van Middelaar, politiek filosoof

Toch moeten we blijven kijken, want het karakter van de volgende Witte-Huisbewoner heeft echte gevolgen, ook voor ons. Voor de relaties met Rusland of de oorlog in Syrië maakt het uit wie straks aan de knoppen zit: de grijpgrage isolationist Donald Trump of de gehackte interventioniste Hillary Clinton.

President Barack Obama, aan zijn laatste weken bezig, is een koele analist en een voorzichtige opperbevelhebber. Die persoonlijkheid kwam tot uiting in enkele verreikende besluiten in de buitenlandpolitiek, waarvan het niet tijdig optreden tegen Assad het controversieelst was.

Behalve een financiële crisis erfde Obama bij zijn aantreden de oorlog in Afghanistan en die in Irak. Hij beloofde de kiezers militaire terugtrekking en weigerde in het moeras van een derde Midden-Oosten-oorlog te belanden. Liever besteedde hij aandacht aan Azië en de Pacific, hetgeen maar beperkt lukte. Opmerkelijke initiatieven waren zijn het herstel van de relaties met Cuba en het nucleair akkoord met Iran.

Bovenal wilde Obama de fouten van George W. Bush vermijden. Zijn zelfopgelegde hoofdregel: ‘Don’t do stupid shit.’ Terecht oordeelde hij dat de Verenigde Staten niet langer de hypermacht uit de jaren van Bill Clinton en Bush jr. zijn, maar nog wel ’s werelds machtigste speler. Het kan veel doen, maar niet alles.

Hoe besluit je dat? Gaandeweg verhoogde Obama de eisen: alleen directe bedreiging van Amerikaanse veiligheidsbelangen legitimeert militaire interventie. Het keerpunt was Libië in 2011. Toen Khaddafi de opstandige stad Benghazi dreigde uit te moorden en de Europese leiders Nicolas Sarkozy en David Cameron plus zijn eigen minister Hillary Clinton voor ingrijpen pleitten, liet Obama zich overhalen. Achteraf kreeg hij spijt. Libië werd een puinhoop.

Op vrijdag 30 augustus 2013, tien dagen na een gifgasaanval door Bashar al-Assad waarbij duizend Syriërs omkwamen, luttele uren na een snoeiharde toespraak van zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, besloot Obama niet het commando tot aanvallen te geven. Over dat onverhoedse besluit wordt nog altijd nagepraat. Liet Obama toen het machtsvacuüm vallen dat Poetin en Assad uitbaten en waaraan IS ontsprong? Of was het wijs om geen nieuwe, verre en onwinbare oorlog te beginnen?

Terwijl zijn kabinet en heel Washington op ingrijpen rekenden en ook de Franse regering de vliegtuigen al klaar had staan, bekroop Obama het gevoel dat hij in een val liep. Hij had A gezegd, maar wilde geen B zeggen. Te veel onzekerheid. Hij drukte op ‘de pauzeknop’.

Ondanks alle kritiek op het verlies van geloofwaardigheid heeft hij geen spijt. ‘Ik ben erg trots op dit moment’, zei hij tegen Jeffrey Goldberg. In het lange en fascinerende ‘The Obama Doctrine’ (The Atlantic, april 2016) tekende die journalist ’s mans kijk op Amerika’s wereldrol en zijn eigen erfenis op. De president noemt zich een realist en een internationalist, in die volgorde. Realist, dus geen isolationist zoals Trump, omdat de globalisering terugtrekking uit de wereld verhindert. En internationalist, dus geen interventionist zoals Hillary Clinton of Bush jr., voor wie Amerika een mondiale missie heeft.

Met Obama is er toch één mens die weet dat de geschiedenis hem zal beoordelen. Niet alleen de tweet vandaag en de krant van morgen maar ook het collectieve geheugen van overmorgen.

Amerika’s commander-in-chief neemt sommige besluiten helemaal alleen. Verontrustend, hoe kan één persoon alles weten en afwegen? Toch is het ook geruststellend: tenminste één mens die de volle verantwoordelijkheid voor een besluit op zijn schouders voelt - én het gifgas in Syrië én de moeders van overleden Amerikaanse soldaten. Eén mens die weet dat de geschiedenis hem erop zal beoordelen. Niet alleen de tweet van vandaag en de krant van morgen, maar ook de films en boeken en het collectieve geheugen van overmorgen.

Obama’s erfenis: soms vergt het moed om voorzichtig te zijn.