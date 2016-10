De kleine kantjes van het heldendom

Zo’n 15 jaar geleden is het dat ik in mijn oude Renaultje naar regionieuws bolde. Jong en onervaren raasde ik van een bedrijfsbrand naar een interview met een lokale politicus of een boze actievoerder. Ik werd freelancejournaliste.

Hind Fraihi is freelance onderzoeksjournaliste

Regioverslaggeving was de beste leerschool, maar bood geen nagel om aan mijn gat te krabben. Edoch, net zoals zoveel anderen bleef ik in het vak dat zijn kleintjes vaak stiefmoederlijk behandelt. Foolish me, allicht omdat mijn werk nooit saai is. Allicht gedreven vanuit een wrange voorliefde voor alles wat tegelijk intrigerend en irritant is, in één dag, op één moment. Daarvoor moet je met stip in de media zijn, waar het gros van de bedrijven de inzet van hun freelancers als speelbal hanteren. Het doel is zo goedkoop mogelijk nieuws te vergaren in een hyperflexibel werkveld waar arbeidsregels nauwelijks tot niet gelden en de kwaliteit al eens durft te sneuvelen. Voor dat alles hebben we geen trans-Atlantische verdragen nodig.

‘Er is een race to the bottom aan de gang’, zei de Nederlandse oorlogsfotograaf Teun Voeten bij de dood van zijn collega Jeroen Oerlemans in Libië. ‘Eind jaren 90 maakte ik reportages voor Vanity Fair tegen een vergoeding van 700 tot 800 dollar per dag. Je verzekering werd apart vergoed. Nu krijg je bij The New York Times 250 dollar per dag all-in, ongeacht of je een reisreportage maakt over het culinaire leven in Milaan, of over de frontlinie in Sirte (Libië). Het copyright over je foto’s zit bij de krant.’

Staat die race je niet aan, dan wacht op de bodem een karrenvracht pas afgestudeerde fools. IJverig, ambitieus en ijdel. Slaaf van de eigen begeerten.

In andere sectoren klopt een groter hart met een pak minder ijdeltuiterij. Ze zijn haast onzichtbaar, en willen ook niet zo nodig gezien worden. Geen credits op een onbestaande generiek. Ze, dat zijn de vrijwilligers. Hun engagement is soms abusief groot, want ook dat duikt meer op in verschillende sectoren: een disproportionele inzet van vrijwilligers op de werkvloer. Er wordt gesnoeid in betaald personeel en gepaaid met onbetaald werk. Met een vrijwilligersvergoeding trappen de toenemende bezige bijtjes in de val van een nieuwe vorm van honingpotslavernij.

‘Stop CETA’, werd fel geroepen. Maar het is er in al zijn varianten, in kleine en grote gedaanten.

En dan komt een held. ‘Fuck the system’, zegt hij. De regering van Paul Magnette (PS) bleef met vragen zitten, ook na intensieve onderhandelingen. En zo werd een droog akkoord een sappige metavertelling van klein tegen groot. Of klein in groot. Groots in kleinheid. Foolishness, maar van enig wijs allooi.

Maar ook van een selectieve soort. Zoals Wouter Verschelden eerder deze week al aanhaalde in Newsmonkey, lag dit voorjaar een ander belangrijk dossier op tafel in het Europees Parlement. Dat van een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. ‘De Europese Parlementsleden waren ontzet over de onthoofding van dissidenten in het land, dat een van de ergste regimes heeft inzake mensen- en vrouwenrechten. En dan is er nog die wrede oorlog in Jemen, waarin Saoedi-Arabië een kwalijke rol speelt. En, oh ja, de meeste wapens in het Syrische conflict komen via, juist, Saoedi-Arabië’, schrijft Verschelden.

Tegen een bedenkelijke Waalse wapenexport zegt Magnette geen stop.

Maar tegen een bedenkelijke wapenexport zegt Magnettes regering geen stop. Zijn dat de kleine kantjes van een heldendom à la carte met een berekende menukaart van politiek eigenbelang? Misschien kan de PS’er na zijn ‘succesvolle’ verzet tegen CETA zijn aura van linkse held gebruiken om de buitenlandse handel van Wallonië op te schonen. Hopelijk wordt dit het startpunt van een fundamenteel andere houding. Dat kan. Dit is het moment om alle registers open te trekken, met fools. Maar dan gekken die ons niet voor de gek houden.