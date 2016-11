De leugens van Trump

Ongelofelijk hoe Donald Trump alle denkbare normen van eerlijkheid en fatsoen aan zijn laars lapt. Winnen telt, niets anders.

Roland Duchâtelet is voorzitter van Melexis

Zelfs in een oorlog zijn er regels die geciviliseerde naties respecteren: geen gifgas, geen terechtstelling van gevangenen... Voor Trump zijn de grofste leugens en misleidingen vanzelfsprekend. En het werkt: veel kiezers geloven hem als hij zegt dat Hillary Clinton in het gevang thuishoort. Het misdrijf: Hillary heeft als minister van Buitenlandse Zaken niet steeds de beveiligde staatscomputer gebruikt. Soms gebruikte ze haar eigen computer die verbonden was met een opslagcomputer, een ‘server’, die ook medewerkers van haar gebruikten. De hetze gaat erover dat op die server mails van medewerkers staan die misschien ‘niet-openbare documenten’ bevatten. Niet zijzelf, anderen, misschien, zou. De Republikeinse baas van de Amerikaanse geheime dienst maakt van een mug een olifant. Daardoor geloven veel modale Amerikaanse kiezers Trump als hij zegt dat Clinton iets onwettelijk heeft gedaan en in het gevang thuishoort, want ze gaan voort op flarden informatie en emoties, eerder dan alles te onderzoeken. Daardoor heeft Clinton in de peilingen miljoenen stemmen verloren.

Als Trump alle middelen gebruikt om de presidentsverkiezingen te winnen, gewetenloos, dan stelt zich de vraag hoe hij als president het land zou leiden of een oorlog zou voeren.

De complete teloorgang van normen en waarden in deze verkiezingen en de ogenblikkelijke en onbetrouwbare reacties in talloze media doen ernstige vragen rijzen over de werking van onze democratie. Voor politici die valsspelen zijn er geen gele of rode kaarten, zoals in het voetbal.

Ook in ons land zijn er politici voor wie de waarheid van geen tel is en misleiding geoorloofd is.

Zelfs in ons land maken sommige jonge politici zich schuldig aan platte Trumpiaanse politiek. Ook voor hen is de waarheid van geen tel en is misleiding van de bevolking een geoorloofde politieke strategie. Erg is dat de VRT op dat vlak haar werk niet doet, met name die mensen terechtwijzen. Ze geeft hen integendeel een megafoon.

Financieel directeur

Ik denk onder meer aan de recente populistische aanvallen op onze minister van Begroting Johan Van Overtveldt, waarbij men de schuld dat de overheidsuitgaven in het echt groter zijn dan in de begroting in zijn schoenen schuift. Een minister van Financiën is als de financieel directeur van een bedrijf. Hij superviseert dat alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf in de boekhouding terechtkomen, laat onbetaalde facturen invorderen, zorgt ervoor dat er tijdig leningen aangegaan worden als dat nodig is. Maar het zijn vooral andere directeurs die verantwoordelijk zijn voor de inkomsten en de uitgaven van het bedrijf, samen met de grote baas. Het voorziene ‘verlies’ van het bedrijf België werd in de plaats van de eerder verwachte 2,4 miljard herzien naar 4,2 miljard euro. Het verschil van 1,8 miljard euro is 0,8 procent van de totale overheidsuitgaven in België. Weinig bedrijven hebben een dergelijk kleine foutenmarge op hun verwachte bedrijfsresultaat. De verklaring van dat verschil was helder: een kleiner dan verwachte economische groei en dus minder belastinginkomsten en meer sociale uitkeringen dan voorzien. Van Overtveldt heeft ons gezamenlijk probleem snel en duidelijk op tafel gelegd, zodat bijgestuurd werd. Hij heeft zijn job perfect gedaan.

Ik stel voor dat politici die gifgas gebruiken in het vervolg een rode kaart krijgen en voor één legislatuur geschorst worden.