De onverwachte revolutionair

Cédric Halin, een bescheiden cdH-schepen in het al even bescheiden Waalse Olne, bracht eind vorig jaar waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing een tsunami op gang.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Halin zei luidop wat iedereen in de politiek eigenlijk al lang wist: mandatarissen zijn niet vies van enige bijverdienste. Hij durfde te roepen dat de keizer naakt door de straten paradeerde. Hij doorbrak de omerta van de politieke profiteurs en de parvenu’s van zowat alle partijen.

Halin richtte zijn pijlen op de adviesraden van de Luikse intercommunale Publifin. Maar in geen tijd deinde het schandaal uit, tot in Vlaanderen. Dat er met zijdelingse mandaten veel geld geschnabbeld kan worden in de politiek is altijd een publiek geheim geweest, voor ingewijden welteverstaan.

Ik heb het zelf meegemaakt toen ik in de jaren negentig gemeenteraadslid was. Tot mijn verbazing mocht ik de gemeente Elsene één keer vertegenwoordigen op een vergadering van de kabeldistributeur Coditel. Die bijeenkomst was niet meer dan een overvloedige maaltijd, werd me verteld, en ik hoefde er zelfs niet naartoe te gaan om een stevige vergoeding te krijgen. Iedereen wist dat, iedereen vond dat normaal.

Dit systeem werd meer dan tien jaar geleden tot in het detail beschreven door de onderzoeksjournalist Jean-Yves Huwart in zijn boek ‘Le second déclin de la Wallonie’. De gang van zaken in het ondoorzichtige kluwen van het politieke profitariaat omschreef hij genadeloos als ‘la grande bouffe’, een wereld waarin competentie ondergeschikt was aan partijbelangen. Waar lokale potentaten zich gedroegen als maffieuze ’kleine Mobutu’s’ die er enkel op uit waren hun invloed en financieel welzijn te vergroten.

Men kan het boek nu herlezen om het fenomenale netwerk te begrijpen dat de voormalige burgemeester van Ans, Stéphane Moreau (PS), met zijn Publifin zonder enige politieke weerstand heeft opgebouwd. De feiten waren gekend, maar niets veranderde. Ook niet toen Le Soir vragen stelde over de Luikse intercommunale. De enige reactie van Moreau was een represaille. Hij ontzegde de krant maandenlang de advertentie-inkomsten van de kabeldistributeur VOO, die deel uitmaakt van het media-imperium van Publifin.

Een paar maanden geleden schreef het Brusselse magazine Médor een vlijmscherpe aanklacht tegen diezelfde Moreau. Het blad had het over de merkwaardige banden tussen Moreau en de Franse zakenman Bernard Tapie. Om die te plezieren zou hij met Waals overheidsgeld Publifin ingekocht hebben bij enkele Zuid-Franse kranten. Niemand die daar blijkbaar problemen mee had bij de Parti Socialiste.

Maar andere partijen waren al evenmin verontwaardigd, want iedereen profiteerde driftig mee, zonder veel scrupules. Lucratieve mandaten waren een algemeen aanvaarde praktijk. De voormalige Gentse schepen Tom Balthazar (sp.a) vraagt zich waarschijnlijk nog altijd af waarom hij moest opstappen voor iets wat zijn partij sinds mensenheugenis in stand heeft gehouden.

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) snauwt criticasters op Trumpiaanse wijze af, omdat die hem durven te vragen waarom zitjes in bestuursraden zijn burgemeesterswedde met de helft aandikken. Het Antwerpse sp.a-gemeenteraadslid Leen Verbist vond het heel gewoon dat ze bijna drie jaar lang van Telenet elke maand 1.000 euro kreeg die eigenlijk voor een N-VA-Kennis van haar bestemd waren.

En kleinere partijen die dit profitariaat veroordelen, hebben zelf geen ethische problemen om parlementaire medewerkers in te zetten voor de eigen werking. In het Europees Parlement wordt Marine Le Pen voor dergelijke praktijken vervolgd. Bij ons maalt niemand daarom.

Het zal de populistische geest van deze tijd misschien zijn die ertoe geleid heeft dat de etterbuil eindelijk is opengebarsten. Misschien is Cédric Halin wel de Jean-Marc Bosman van de politiek. Bosman was al even bescheiden als voetballer als Halin dat als politicus is. Maar Bosman werd wereldberoemd, omdat zijn naam verbonden zal blijven aan het arrest dat de voetbalwereld op zijn kop zette.

Het is te hopen dat ook Halin als een onverwachte revolutionair zal worden herinnerd en dat dankzij hem niets in de Belgische politieke wereld nog zal zijn zoals voorheen.