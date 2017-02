De sluipende opkomst van het salafisme

Al sinds 1974 sluipt het salafisme de Beligsche islam in.

Hind Fraihi is onderzoeksjournaliste

Het is wat verloren gegaan in de stroom van onthullingen over de bijverdiensten van politici en de daaropvolgende heksenjacht. Maandag getuigde Ndiaye Mouhameth Galaye, de vertegenwoordiger van de Grote Moskee in Brussel, voor de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. De imam presenteerde zichzelf en het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) als bondgenoten in de strijd tegen de radicalisering. Luttele dagen later kwam aan het licht dat minstens een bekeerlinge die naar Syrië vertrokken is, aan het ICC gestudeerd heeft. Erger lijkt de link tussen deze instelling en de salafistische prediker Iliass Azaouaj, die vermoedelijk is omgekomen in Syrië. Galaye zal nog eens voor de commissie moeten verschijnen en moeten zich allicht verantwoorden voor meineed. Of hij zich zal laten intimideren, hangt af van welk wettelijk stelsel hij prefereert.

De Duitse taal beschikt over prachtige woorden om de kern van deze verwarrende tijden te vatten. Glaubensunwilligkeit is er zo eentje: wat men als te erg ervaart, weigert men voor waar aan te nemen. Dat vat de omgang van de Belgische staat met het salafisme mooi samen. Sinds de erkenning in 1974 heeft men de islamitische godsdienst grotendeels aan haar lot overgelaten, en dus in handen van buitenlandse (voornamelijk Saoedische) geldschieters. Het geld was er nochtans, alleen werd het niet eerlijk genoeg verdeeld. Uit onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van alle Vlaamse subsidies voor erkende levensbeschouwingen, zo’n 76 miljoen euro, naar de katholieke kerk gaat. Een religie waar slechts 62 procent van de Vlamingen zich toe rekent. De islam, met ruim 780.000 aanhangers in België, moet het stellen met 350.000 euro per jaar, minder dan bijvoorbeeld de veel kleinere protestantse kerken. Een overheid die de scheiding tussen kerk en staat hoog in het vaandel draagt, moet op zijn minst de erkende religies gelijk behandelen.

Men sloot liever de ogen; bang om te ontwaken uit de droom van een zelfbepaalde multiculturaliteit.

Door gebrek aan middelen en overheidsfinanciering, door te weigeren te investeren in een degelijke opleiding voor imams, en door te talmen met het erkennen van moskeeën heeft men toegestaan dat het salafisme zich als een sluipend gif nestelde in onze islamitische gemeenschap. Maar wie daarop wees, werd in de hoek van extreemrechts of de islamofoben geduwd. Men sloot liever de ogen, bang om te ontwaken uit de droom van een zelfbepaalde multiculturaliteit. Al decennia waarschuwen journalisten, straathoekwerkers en andere klokkenluiders, moslims en niet-moslims, voor het gevaar van deze radicale variant van de islam. Het is dan ook schrijnend dat de overheid wacht tot het vernietigende OCAD-rapport op alle voorpagina’s prijkt alvorens maatregelen af te kondigen tegen het salafisme. Nu duidelijk blijkt dat het salafisme de gewone islam begint te verdringen, roept men stoer dat men de geldstromen uit Saoedi-Arabië en andere Golfstaten moet droogleggen.

Maar is dat genoeg? Je kan een verkeerde situatie niet decennialang laten gisten en er dan met de bulldozer overheen denderen. Als je iets platgooit, moet je tegelijk ook iets opbouwen. Anders zoeken de mensen zelf wel hun heil in schimmige achterkamertjes bij profeten die hun het paradijs beloven. Neen, waar we als samenleving in de eerste plaats aan moeten denken is een nieuw Groot Verhaal. Niet om de geschiedenis te wissen. Niet om de schuldvraag te ontlopen, al is dat eerder iets voor een parlementaire waarheids- en verzoeningscommissie. Maar omdat wraak en beschuldigingen nooit een eindpunt kunnen en mogen zijn. De analyse is al eerder gemaakt, maar misschien heeft ze meer impact als ze komt van Bart Somers, de beste burgemeester ter wereld. ‘De beste manier om de strijd tegen het extremisme te winnen, is een inclusieve samenleving bouwen waarin iedereen zich thuisvoelt.’