De stuiptrekkende angstcultuur

Tegen moslimextremisten is er inmiddels weerwerk. Te laat op gang gekomen weliswaar, en niet echt bevredigend. Maar optimistisch gesteld kunnen we zeggen dat we even wakker geschoten zijn maar snurkend verder gaan.

Hind Fraihi is onderzoeksjournaliste

We kunnen de strijd tegen islamitische terreur omschrijven als een vorm van parasomnia. Slaapdronken worden we zo nu en dan beklemd door hevige angstaanvallen, met hier en daar wat stuipen die de media halen. We worden wakker om verder te slapen, het is het deradicaliseringsbeleid in een notendop.

Dat de radicalisering in gevangenissen maar niet in te dammen is, is maar één voorbeeld. In de gevangenis radicaliseren de jongeren voort. Niet zelden omdat ze weinig of niet worden begeleid door een gebrek aan middelen, bleek deze week uit de getuigenis van onder meer Vlaams hoofd-islamconsulent Saïd Aberkan.

Wat schoorvoetend de media haalt, is een ander soort extremisme. Dat in het rechtse spectrum. De slagkracht van extreemrechtse grondbewegingen in Europa wordt niet alleen groter in virtueel activisme, maar ook in het echte leven. De bewapening van sympathisanten en geaffilieerden uit extreemrechtse kringen en de link met het succes van schietclubs in Vlaanderen en Nederland blijft onder de radar, maar is een opmerkelijk gegeven.

Net als de bizarre alliantie tussen sommige extreemrechtse figuren en delen van de homogemeenschap om samen een front te vormen tegen de islam. Een intussen bekend voorbeeld is de Franse schrijver Renaud Camus, die als de inspirator van het Front National wordt aanzien. Islamofobie als antwoord op de homofobie van bepaalde moslims. Oftewel een ziekelijke angst bestrijden met een andere ziekelijke angst.

Angst voedt angst, het is een wisselwerking met overlapping want die is er wel degelijk tussen de twee extremistische spectra. Herinner je Claude Harmant, een lid van Front National die wapens zou verkocht hebben aan de islamterrorist Amédy Coulibaly. Gangsterisme is een kleine wereld waar de ideologie van excessen ver uiteen staat, maar al eens dezelfde criminele habitat deelt. En soms meer dan dat.

Door het steeds terugkerende identitair discours in Europa delen die geradicaliseerde groepen ook een vergelijkbaar proces van identiteitsvorming. De Nederlandse onderzoekster Amy Jane Gielen toonde in 2008 al aan dat de zoektocht naar een identiteit een belangrijke rol speelt in het radicaliseringsproces. Eenvoudigweg: ik word pas ik als wij tegen zij zijn.

Haten wordt een status. Een gemeenschappelijke vijand wordt geschapen door een stuiptrekkende cultuur van angst. Een cultuur die ook een vals gevoel van emancipatie en ontvoogding kweekt, want ook vrouwen voelen zich aangetrokken door groeperingen langs beide uitersten. Uit angst voor de witte of de bruine man wil de extremiste zelf de mannenwereld in. Een discriminatoire mannenwereld die ze claimt als de hare. De vervrouwelijking van extremisme is een wanhopig streven naar gendergelijkheid dat allemaal maar ongelijkheid vergroot.

In Europa evolueren we naar een clash tussen de moslimextremisten en extreemrechts.

Ik vrees dat we naar een Europa evolueren waarin een clash zal worden uitgevochten tussen de moslimextremisten en extreemrechts. Ze voeden elkaar omdat het midden veelal op zijn honger blijft. Die grote meerderheid mag zich niet laten wegdrukken tussen de toenemende spankracht van de extremen. Ook zij moet zich laten horen en opkomen voor onze verworven rechten en vrijheden.

Ooit zei een dichteres: ‘Remember, remember, this is now, and now, and now. Live it, feel it, cling to it. I want to become acutely aware of all I’ve taken for granted.’ Houden wat we voor lief nemen, kan niet zonder een daadkrachtige politiek. Niet zonder middelen. Een zachte alertheid als status. Anders worden we wel wakker, maar in een Europa waarin we niet wakker willen worden.