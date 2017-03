Demos of demon

Het burgerinitiatief Pulse of Europe betoogt pro Europa in de Duitse stad Kassel © BELGAIMAGE

Afgelopen weekend liep ik tot mijn eigen verbazing mee in de pro-Europademonstratie van Pulse of Europe.

Door Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland

Mijn eurofiele vrouw wilde zien hoeveel mensen op een regenachtige zondagmiddag bereid waren anderhalf uur uit te trekken voor het behoud van de EU. Ze werd niet teleurgesteld. Mensenmassa’s met waaiende Europese vlaggen op straat in een lange optocht. De pro-demonstratie, een nieuw, hoopgevend fenomeen.

Speculeren over een nexit, frexit of wat dan ook is weer salonfähig.

Want tégen iets zijn is de mode van het moment. Dat tonen de verkiezingen in de eurozone en de opkomst van de anti-Europapopulisten. Speculeren over een nexit, frexit of wat dan ook is weer salonfähig.

De les van Donald Trump en de brexit is dat alles mogelijk, ook al lijkt het onrealistisch. Maar volgens mij is de kans op een nexit of een frexit zeer klein. Zij het omdat noch Geert Wilders noch Marine Le Pen regeringsverantwoordelijkheid zal krijgen of wil dragen. En, mocht het toch zo ver komen, de juridische en constitutionele hordes zijn zo hoog dat uit de eurozone of de EU stappen onmogelijk is. Zeker omdat in beide landen nog steeds een pro-Europese meerderheid is.

Maar zelfs met dit geruststellende scenario is de geest van een einde van de eurozone opnieuw uit de fles. Die geest werd de afgelopen tien jaar eerst door Europese politici, onder leiding van Angela Merkel, en later door de Europese Centrale Bank (ECB) zorgvuldig weer in de fles gestopt. Zelfs als er ruimte is voor positieve verrassingen en opluchting na de komende verkiezingen, is de politieke wil om de eurozone bij elkaar te houden beschadigd.

Het is dan ook weinig bemoedigend dat de Europese Commissie in haar witboek amper moeite doet om de geest weer in de fles te stoppen. De vijf mogelijke scenario’s van de Commissie blijven allemaal zeer vaag. Opvallend is dat de euro niet meer als de kroon van de integratie wordt beschouwd, maar slechts als een van de mogelijke gebieden voor samenwerking. De twijfels over een uit elkaar vallen van de eurozone gaan daardoor niet weg.

Hoe langer het duurt om met positieve alternatieven en antwoorden te komen, hoe groter de kans dat de geest van het einde van de eurozone blijft rondwaren

De regeringsleiders van de grote landen hebben deze week hun voorkeur uitgesproken voor een Europa met verschillende snelheden. Een logische en realistische eerste stap, maar alweer weinig concreet. In het ergste geval leidt een multisnelheid Europa zelfs tot het einde van de eurozone, die door al het gedraai, de veranderende constellaties en de veelvuldige snelheden duizelig onderuitgaat.

Hoe langer het duurt om met positieve alternatieven en antwoorden te komen, hoe groter de kans dat de geest van het einde van de eurozone blijft rondwaren en door toekomstige populistische tovenaars tot leven kan worden gewekt.

Wie Europa of in elk geval de eurozone wil redden, moet nu in actie komen. Pulse of Europe heeft iets in gang gezet, de politiek mag nu volgen. Ik weet nu al wat ik zondagnamiddag doe.