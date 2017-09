Die roaming pakken ze ons niet meer af

'Toen vlak voor de zomer de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods door Amazon werd overgenomen, kreeg ik een sms van de CEO van een van de grootste banken in ons land: ‘Ik denk dat het begonnen is.’ Hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen.' © AFP

Ik krijg soms het verwijt dat ik te negatief ben in mijn columns. Dat ik de mensen alleen maar bang maak met mijn negatieve verhalen over verandering en disruptie, met als enige bedoeling meer boeken te verkopen. Ik ontken dat ten stelligste. Laat het me bewijzen door ongelooflijk positief te zijn over iets wat we deze zomer bijna allemaal hebben kunnen ervaren: de afschaffing van de dataroamingkosten in Europa.

We gaan de digitale winter in Europa niet overleven door Google boetes te geven.

Goed gedaan, Europa. Ik geef toe, het was even wennen. De kids konden het op vakantie eerst ook niet geloven: ‘Echt waar, mogen we onze 4G gewoon opzetten? Zeker van?’ Onze familie ging nog gebukt onder een klein roamingtrauma, ontstaan nadat onze zoon per ongeluk op vakantie met zijn neefjes voor wifi-hotspot had gespeeld en een datafactuur van 900 euro bijeen had gesurft.

Maar, no more. Heerlijk was het: in plaats van de verouderde gps konden we gewoon Waze of Google Maps gebruiken en reden we zonder roamingzorgen van Frankrijk naar Spanje.

Als ik dan toch een kanttekening mag maken: het heeft verschrikkelijk lang geduurd. De telecomspelers hebben het lang tegengehouden. En nu rapporteren ze allemaal dat we deze zomer met z’n allen massaal in het buitenland op ons mobieltje hebben gesurft, tot liefst zes keer het volume van het jaar ervoor. Wel, dat is zonder twijfel een teken dat velen zich in Europa geremd voelden om technologie te gebruiken.

En die rem is er helaas op nog veel domeinen. Kijk naar de totaal verschillende regelgevingen in al onze Europese lidstaten. In ons gebied is er de absurditeit rond de wetgeving op nachtwerk, dat onze noorderburen hebben toegestaan om spelers als Coolblue en Bol.com dominant te maken in onze contreien. De bijsturingen van onze regering om dat op te lossen lijken een maat voor niets te worden. En we zijn niet eens begonnen.

Hete adem

Ik geloof echt dat de winter nog moet komen. Toen vlak voor de zomer de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods door Amazon werd overgenomen, kreeg ik een sms van de CEO van een van de grootste banken in ons land: ‘Ik denk dat het begonnen is.’ Hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Het resultaat van de overname was dat de beurskoersen van concurrenten als Target, Kroger en Walmart klappen kregen. En ook Ahold, de moeder van Albert Heijn en Delhaize, voelde ineens de hete adem van de onlinespelers in de nek.

Nu het besef er bij veel Europese bedrijven is, moeten ze in actie komen. Dat zal niet altijd aangenaam zijn. John Cryan, de CEO van Deutsche Bank, kondigde zopas aan dat de bank een groot deel van haar medewerkers zal ontslaan door automatisatie en robotisering. ‘In onze bank hebben we te veel medewerkers die eigenlijk jobs doen als robots, maar in de toekomst zullen we robots tewerkstellen die zich als mensen gedragen’. Je zal maar bij Deutsche Bank werken en horen dat de grote baas je vergelijkt met een telraam. Cryans besluit: ‘We moeten durven toe te geven dat wat we hadden mooi is geweest, maar dat het ons niet zal helpen in de toekomst.’

De boete die Europees commissaris Margrethe Vestager aan Google gaf is eigenlijk een trieste vaststelling dat Europa de digitale bal heeft misgeslagen

Europa telt vandaag niet alleen een groot aantal traditionele bedrijven die zich drastisch moeten aanpassen aan de nieuwe wereld, het heeft ook een totaal gebrek aan nieuwe spelers met een Europese footprint. We hebben geen Europese Google, Facebook, Amazon of Alibaba.

Ik denk dat het tijd is een serieus tandje hoger te schakelen. De boete die Europees commissaris Margrethe Vestager vlak voor de zomer aan Google gaf wegens antitrustovertredingen met Google Shopping, is eigenlijk een trieste vaststelling dat Europa de digitale bal heeft misgeslagen. We gaan de digitale winter in Europa niet overleven door boetes te geven. Maar kom, laat ons positief blijven, we hebben nu toch eindelijk dataroaming.