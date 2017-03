Dit was geen wedstrijd tussen Francken en de vluchtelingen

Alle media hebben recht op hun ideologie, nadat ze feiten en recht en de twijfels in dit verband correct hebben toegelicht. Ik vrees dat de zaak van de humanitaire visa geen schoolvoorbeeld is.

Door Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Business School

Ik schrijf deze bijdrage op de dag dat ‘staatssecretaris Francken van het Europees Hof gelijk krijgt’ over de vraag of er een Europeesrechterlijke verplichting is om alle buitenlanders wiens leven in gevaar is een humanitair visum toe te kennen. Eenvoudig gesteld: om hun asielaanvraag te faciliteren. Nee dus.

In de titels van de vijf kranten die ik las gaat het over de overwinning van Francken, niet van (federaal) België. De Libre ziet steun aan Francken. Le Soir, de VRT en De Standaard zien Francken niet verplicht worden tot visa-uitreiking. Volgens De Morgen krijgt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie gelijk, en in de Tijd ‘haalt hij zijn slag thuis’.

Verschillende zaken vallen mij op in deze verslaggeving. Vooreerst gaat het voor die media blijkbaar om een hoogstpersoonlijke overwinning van Francken. Het gaat uiteraard om een arrest op vraag van België (de federale regering) en verschillende lidstaten die de mening van België delen, om de betreffende Europese rechtsregel toe te lichten. Alle actoren onderworpen aan die regel moeten de interpretatie van het Hof nu respecteren. Dit is dus niet het resultaat van een hoogst individuele juridische ‘wedstrijd’ tussen Francken en (de advocaten van de gesponsorde) vluchtelingen. Het Hof heeft het beleid (de ‘policy’ in het Engels) toegelicht en juridisch gedefinieerd.

Beleidskwestie

De beleidskwestie is of je al dan niet de grenzen gaat openen en delen van de sociale zekerheid en het onderwijs toegankelijk maken voor miljoenen mensen op een totaal (ook budgettair) onvoorspelbare manier. Die kwestie werd in vele media opgevoerd als een misleidend argument van een uiteraard rechtse en dus ongeloofwaardige anti-asielpoliticus.

Het kwam mij voor dat zelfs Francken soms wanhopig werd omdat bepaalde media het beleidsrisico niet ernstig namen. Zowat al wie niet in het Westen leeft verkeert immers in groter gevaar dan wie leeft waar de mensenrechten gelden, de universele welteverstaan.

Het valt mij op dat enkel De Morgen en De Tijd de 'overwinning' van de stelling van Francken onverkort toegeven. Beide media zeggen waar het op staat, wat ook hun ideologische oriëntatie moge zijn. Te oordelen naar de teneur van de lezersreacties was dit makkelijker voor de redactie van De Tijd dan die van De Morgen. Goed gedaan dus, beste Morgen.

In de digitale versie van Financial Times stond het bericht vooraan en wordt Francken niet vernoemd. Er wordt - eerder kritisch - gesteld dat het Hof een kans gemist heeft om het asielbeleid radicaal te wijzigen. Allicht niet toevallig wordt verwezen naar twee recente artikels over hetzelfde onderwerp, van Martin Wolff. Die stelt dat de positieve effecten van migratie betwistbaar zijn en dat het Europees migratiebeleid geen argument is voor een brexit.

Feiten, recht en beleid

Dat goede rechtspraak de juiste weergave en lezing van de feiten (‘het dossier’) vereist, evenals de juiste toepassing van het recht (met de mogelijkheid tot prejudiciële vraagstelling zoals hiervoor gesteld), is allicht voor iedereen duidelijk. In de poging tot benadering van onafhankelijkheid en objectiviteit van magistraten is het concept ‘beleid’ echter moeilijker.

Soms is de leemte het resultaat van een politiek compromis. Van magistraten wordt dan gevraagd juridische leemtes te vullen met opties die juridisch vertaald worden, maar die wel degelijk beleidsbeslissingen zijn

Hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer magistraten beleidsbepalend zijn. Sommige van de meest essentiële rechtsprincipes (zoals de suprematie van het Europees recht op het recht van het VK of zijn ‘common laws’) zijn door rechters gesteld, niet bij verdrag en/of door parlementen.

Stellen dat alle belangrijke juridische vragen geanticipeerd kunnen worden is een illusie, onder meer door de complexiteit die de steeds sneller wijzigende context met zich meebrengt. Soms is de leemte het resultaat van een politiek compromis. Van magistraten wordt dan gevraagd juridische leemtes te vullen met opties die juridisch vertaald worden, maar die wel degelijk beleidsbeslissingen zijn. De kwaliteit van het justitieel systeem is dus even essentieel als die van de wetgevende en uitvoerende machten, ook op het vak van beleid. Daar wordt voor het eerst sinds lang in dit land aan gewerkt, richting grotere onafhankelijkheid en efficiëntie, wat zich moet vertalen in kwaliteit.

Bestaande concepten

Een eerste invalshoek is dat een rechter die zich in juridische ‘terra incognita’ bevindt moet rechtspreken binnen de logica, de principes, de vergelijkbare aanpak en de juridische synthese die zo nauw mogelijk aansluiten bij de vraag of bij het probleem. De eerste analyse wordt dus gevoed door het inzicht in bestaande concepten. Je doet dus net niet wat Financial Times suggereert: de kans grijpen om (met name het asielsysteem) radicaal te wijzigen. Dit is denkbaar in het common law-gebeuren, maar niet in de continentale systemen. Daar horen regering en parlement over radicale koerswijzigingen te beslissen.

Media moeten ook hun juridisch huiswerk maken, alvorens politici met pek en veren in te smeren.

Soms echter (niet in het hiervoor besproken geval) brengt ook die invalshoek geen raad. Het is dàn dat de ervaring van de rechters, hun maatschappijbeeld, hun aanvoelen van wat als juist en ‘fair’ zal beschouwd worden en hun overtuiging de uitkomst mee bepalen, en soms ook als fout ervaren wordt, bijvoorbeeld door de media. Als beleidsmaker kritiek geven is in deze omstandigheden geen misprijzen voor de rechtstaat of voor de ‘rule of law’. Wel integendeel. Het kan de wetgever ertoe overhalen om ‘radicale wijzigingen’ door te voeren op de manier die betaamt.

Het idee als zou een politicus het met de rechter altijd eens horen te zijn, is onzin. En ook rechters vergissen zich. Media moeten ook hun juridisch huiswerk maken, alvorens politici met pek en veren in te smeren.

Het meest fascinerende gebeuren op het vlak van justitieel beleid is dat van het Amerikaanse Hooggerechtshof, onder meer door de veel hogere transparantie. Het gebruik van ‘dissenting’ (waarom de rechter het niet eens is) of ‘concurring opinions ‘(de rechter is het eens met de beslissing maar om andere redenen dan die van de meerderheid) is zeer waardevol voor een beter begrip van dikwijls aartsmoeilijke afwegingen.

In een rechtsstaat is het evenwicht tussen conflicterende doelstellingen ten dele toevertrouwd aan de onafhankelijke en meritocratisch gekozen rechter. Alle media hebben recht op hun ideologie, nadat ze feiten en recht en de twijfels in dit verband correct hebben toegelicht. Ik vrees dat de zaak van de humanitaire visa geen schoolvoorbeeld is.