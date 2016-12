Een lange slungel met een brilletje

Onlangs was ik in Leuven voor een debat met universiteitsstudenten. Mijn avondlijke passage was een zegetocht.

Door Hans Bourlon, CEO van Studio 100

Die studenten waren met onze figuren opgegroeid. Hun vragen stonden bol van de nostalgie.

‘Onze tv-serie Samson is educatief waardevol’, opperde ik. ‘Samson en zijn vrienden gedragen zich net zoals kinderen. Ze zijn heel emotioneel. Jaloers, maar ook vergevingsgezind. Zo houden wij kinderen een spiegel voor. Ze leren hun eigen gedrag te herkennen. Dat is de eerste stap om het daarna ook aan te passen.’

‘Samson is God!’, riep er eentje vanuit de zaal, tot jolijt van iedereen.

‘Als K3 op de radio is, dan schuif ik de tafel opzij en dans ik met mijn ouders, net als vroeger’, zei een jongedame.

‘Ik vind dat Studio 100 kinderen hersenspoelt’, zei hij droogweg.

‘Dat ik besta, heb ik aan Samson te danken’, zei iemand anders. ‘Ik ben verwekt op zondagochtend terwijl mijn zus tv keek: Samsonseks.’

Hilariteit in de aula.

En er waren nog anekdotes.

‘Mijn vader hield van Tom Waits,’ vertelde een student, ‘maar ik wou Samsonliedjes horen. Dus maakte mijn vader mij wijs dat Tom Waits eigenlijk Samson was.’ De student zong grommend de Samsonrock. De meesten in de aula zongen mee.

Een studente sloot zich daarbij aan: ‘Mijn moeder beweerde dat Celine Dion Marlèneke was. Toen vond ik die liedjes ook mooi.’

Iedereen lag plat. U merkt het al. Het was een fijne avond.

Toen stond achteraan in de aula een lange slungel met een rond brilletje recht. Het was of ik mezelf zag staan, 35 jaar geleden.

Socratisch

Geroezemoes in de aula.

Ik was even van mijn melk. Boos worden leek me geen optie. Dus paste ik de socratische methode toe. Ik stelde gerichte vragen en dreef die jongen zo langzaam in het nauw.

‘Welke regels overtreedt Studio 100?’, vroeg ik.

‘Is het niet beter om kinderen te leren omgaan met beïnvloeding?’, besloot ik. ‘Het leven later zit er vol van.’

Hij antwoordde, maar naast de kwestie.

En: ‘Je bent ertegen dat kinderen reclame zien? Ga je ze dan blinddoeken op weg naar school? Of in de krant met een stift de publiciteit wegstrepen?’

Hij had geen weerwoord meer.

Ik kreeg een daverend applaus.

Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Die jongen plaatste een tegenaanval.

Fastfoodcultuur

‘Studio 100 is fastfoodcultuur’, zei hij. ‘Als kinderen elke dag fastfood eten, worden ze ziek. Als ze elke dag naar tv-programma’s van Studio 100 kijken, worden ze ook ziek... in hun hoofd.’ Hij tikte met zijn vinger tegen zijn slaap.

Plots bekroop mij een ongemakkelijk gevoel. Waarom was ik zo wreed geweest?

Toen zwoer ik een dure eed: ‘Toon mij één kind dat door Studio 100 schade heeft geleden. Dan neem ik meteen ontslag.’ Hij keek mij verbaasd aan.

Dan richtte ik mij tot de zaal. ‘Wie van jullie heeft schade geleden door al die jaren naar Samson of K3 te kijken?’

Niemand stak zijn hand op.

‘Wie?’, herhaalde ik. De zaal floot de jongen uit. Hij kromp ineen.

'Wacht!' riep ik. 'Je verdient ons respect, want je durft je mening te zeggen!'

Plots bekroop mij een ongemakkelijk gevoel. Waarom was ik zo wreed geweest? Was het de euforie van de avond? De adrenaline? Was het mijn eigen twijfel over de thematiek? Of de onzekerheid omdat ik de student die ik vroeger zelf was, voor me had zien staan?

De jongen liep naar de deur, knock-out. ‘Wacht!’, riep ik. ‘Je verdient ons respect, want je durft je mening te zeggen! Wacht!’ Maar het was te laat. Die jongen was de aula uit en de andere studenten waren al rechtgestaan. Ze besteedden geen aandacht meer aan mijn geroep.

Daarom, want het laat me niet los, bied ik hier mijn welgemeende excuses aan.