Een metallic blauwe fiets

Acht, negen was ik. Hij iets ouder. Ik draaide rondjes met mijn fiets in de sociale wijk waar we woonden.

Hind Fraihi is onderzoeksjournaliste

Ons groepje klein grut reed op spuitgelakte tweewielers. De mijne was metallic blauw. Hij blonk in de zon en ik maakte trots nog een rondje op die zomerdag, toen zomers nog zomers waren en kinderen nog buiten speelden. Toen loomte en verveling geen strijdplan hoefden. En de garagepoorten hele dagen openstonden.

Toen riep hij vanuit het venster op zijn kamer: ‘Hey, Amerikaan. Terug naar jouw land!’ Niemand keek op. Hij was nieuw in de wijk, kende onze namen niet. Kurt, Niki, Tessa, Andy en Ricky, Sally ook. Tim. En iemand met een vreemde naam. Ik dus, ik moest wel van over het water komen. Van Amerika.

Prompt stond hij aan mijn stuur en schudde kwaad mijn ros door elkaar. ‘Amerikaan’, blies hij. Ik zag zijn tanden als van een roofdier dat zijn prooi zou verscheuren. ‘Vlaanderen is van ons, Amerika van jou’, siste hij.

Ik wist niet wat de jongen bezielde, van welke planeet hij plots kwam, wilde zijn gebral zelfs niet decoderen. Het wilde dier schopte tegen mijn wiel en ik schopte hard terug. Een stamp in zijn buik. Daar lag hij op het asfalt, een jongen niet van hier, niet van onze wijk, de Bomekeswijk.

De jongen verhuisde, vertrok zoals hij er neerstreek, als een vonk. Hij verschroeide een paar draadjes in mijn hoofd. Een sliertje rook liet hij achter in mijn geheugen. Ergens in een interne harde schijf staat onder een wolk opgeslagen: ongewenst, als een verkeerd besteld pakket terug naar een magazijn. Marokko of Amerika. Wist die kerel veel. Ik moest alvast weg. Een mens op retour. Aber wohin?

Zwarte Zondag was nog lang niet aangebroken. Maar hier staan we nu, 25 jaar later, de sterke opmars van het populisme en het extremisme aanschouwend. Vluchtelingen, moslims, migratie, we moeten de zaken maar eens benoemen, luidt het. Onverbloemd. Hard en met veel woorden als diarree, het populisme als laxeermiddel tegen een verduistering van denken dat ons intellectueel constipeerde.

Immers, aandachtspunten van het Vlaams Belang, daar moest over gezwegen worden. De gevaren van het moslimextremisme moesten in de doofpot. Uitspraken over het profitariaat van wie ook werden geklasseerd onder ‘stigmatiserend’. Terechte kritiek op migratie was en is je reinste islamofobie. ‘Links’ verkrampte 25 jaar in een neokoloniale gretigheid om ‘minderheden te beschermen’, als zouden het dhimmi’s zijn. Dat alles heet dan politiek correct denken, maar is niet meer dan fraude op ons intellectuele vermogen.

Het is correct een racistische partij in een cordon sanitaire te zetten. Incorrect om een discours in een schutskring te gijzelen. Incorrect om onder de noemer van correctheid alleen maar de ongelijkheid te zien toenemen. Op de werkvloer, op scholen, in de media: er is een mismatch. Racisten zijn hét beu, ze worden racistischer. Antiracisten worden racisten. Het maatschappelijke klimaat verhardt in de hoop zijn pit te verzachten in een identitaire terugplooiing. We lijken een authentieke verbinding te zoeken in een imaginair verleden. Daar hopen we onze identiteit aan vast te knopen. De toekomst wordt de goede oude tijd, de mens op zijn retour dus.

Het politiek correcte denken is nooit correct geweest. Het was domheid, schuldige naïviteit.

Het politiek correcte denken is nooit correct geweest. Het was domheid, schuldige naïviteit. Een lieflijk kwaad. Zwijg en het komt goed. Een laf optimisme werd gebaard uit de angst voor het Vlaams Belang. Die lafheid ontaardde in een identitaire manifestatie. Kijk, ik bén.

In feite hebben extremisten heimwee naar een tijd die er nooit is geweest. Een utopische regressie zou ons mensbeeld vormen, verstrikt in een regionalistische romance. Alsjeblieft, geef me mijn fiets terug. In metallic blauw.