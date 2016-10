Een nihilist is iemand die mij niet zint

Sommigen vinden het onbelangrijk dat politieke keuzes ook economische consequenties hebben. Voor hen volstaat dat de overtuiging 'zuiver' is. Deel je die overtuiging niet dan krijg je de stempel van nihilist. Nee, geef mij dan maar iemand die de gevolgen van dat 'zuivere' denken telkens weer bewijst. Die deze moeilijke oefening niet vermijdt of doet alsof die oefening al is gemaakt.

Door Louis Verbeke, erevoorzitter van Vlerick Business School

Ik kreeg deze week, naar aanleiding van het overlijden van mijn schoonmoeder, een stukje erfenis. Mijn vrouw had een paar boeken voor mij ‘gered’. Boeken van Alain Peyrefitte, de Franse schrijver, politicus en econoom. Die schreef - vanaf vooral de jaren 60 - onder meer ‘Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera’, ‘Le mal français’ en ‘La société de confiance’.

De belangrijkste oorzaak - de wanverhouding tussen de sociale zekerheidsuitkeringen in Wallonië en de economische performantie daar - wordt weinig vermeldt als men het over de oorzaken van het Belgische begrotingstekort heeft.

Peyrefitte was soms profetisch. Hij schreef ook ‘Quand la rose se fanera’, (Plon, 1983). Zo beschrijft hij hoe de Franse PS tijdens de toenmalige crisis mirakelremedies vooropstelde, waarop hij stelde: ‘(L)e miracle n’a pas eu lieu … l’intérêt de l’experience socialiste aura été de dissiper les malentendus’. Ook deze ‘dissipatie’ heeft 30 jaar later Hollande en een nieuw verhaal van onbestaande mirakels niet kunnen vermijden.

Op 20 september gaven Geert Bourgeois en Paul Magnette samen een openingscollege economie in Hasselt. Ze waren het eens over één zaak: ‘we’ moeten af van de transferten naar Wallonië. Voor Bourgeois zijn ze te duur en voor Magnette ‘vernederend’.

Je zou dan denken dat het snel gaat gebeuren. Maar nee, de sociale zekerheid, (zeer ten dele) de oorzaak van de transferten, mag volgens de PS niet gesplitst worden. ‘Les grands principes’, weet Magnette: de Vlamingen moeten investeren in Wallonië om de (geringe!) achterstand versneld op te halen. Diezelfde week eiste Di Rupo dat (in Wallonië?) de vierdagenweek wordt ingevoerd en dat het vennootschapsrecht ruimte moet maken voor ‘une entreprise à codécision’, bedrijven waar de macht tussen kapitaal en vakbond gelijk verdeeld is. Wou Di Rupo de wensen van Magnette op het vlak van Vlaamse investeringen steunen, of ging het enkel over principes?

Wanverhouding

Ik heb met u kennis genomen van de waanideeën die wij moeten afzweren om de Belgische begroting op orde te krijgen. Het valt mij op dat het meestal om slecht gestuurde nobele ideeën gaat en dat de belangrijkste oorzaak van het Belgische begrotingstekort weinig vermeld wordt: de wanverhouding tussen de sociale zekerheidsuitkeringen in Wallonië en de economische performantie daar. Het principe van de gelijkheid, weet je wel. Een hogere kost tegenover een lagere performantie, dat weegt dus wel op het herstelvermogen.

De politici bestrijden mekaar vooral ‘principieel’: dat vrijheid boven (of onder) gelijkheid staat en het gemenebest boven (of onder) het individu. Op basis van die vier ‘begrippen’ kan je zowat alle partijen definiëren, uitgenomen de CD&V

Het interview in de Morgen van 1 oktober met Jean-Marie Dedecker en Theo Francken was om vele redenen lezenswaardig, maar vooral omdat ze het hadden over hoe moeilijk politiek is in de realiteit, de limieten van principes en ratio, de relativiteit van partijen en het belang van empathie. Het contrast met de meeste politieke discussies op de VRT en elders is opvallend. De politici bestrijden mekaar vooral ‘principieel’: dat vrijheid boven (of onder) gelijkheid staat en het gemenebest boven (of onder) het individu. Op basis van die vier ‘begrippen’ kan je zowat alle partijen definiëren, uitgenomen de CD&V. Die ‘doet’ via haar zuilen links in centrumrechtse coalities en het omgekeerde in centrumlinkse.

Ik schat de discussie tussen Dedecker en Francken hoger in dan de steriele pogingen om het ongelijk van ‘de anderen’ te bewijzen in functie van de alliantie van het moment in bijvoorbeeld De Zevende Dag.

Ik las dit weekend ook ‘A tale of two ethics’ van Charlemagne, een wekelijkse column in the Economist. De auteur heeft het over ‘Gesinnungsethik’ en ‘Verantwortungsethik’ en de ondertitel luidt: ‘Why many Germans think impractical idealism is immoral’. Ethiek gebaseerd op ‘overtuiging’ of op ‘verantwoordelijkheid’? De Duitse socioloog Max Weber zou gewezen hebben op hoe onethisch een moreel pure keuze is die de kwalijke gevolgen in de imperfecte wereld niet mee in kaart brengt.

Populisme

Misschien is dat soort keuze een goede definitie van populisme. Kiezen op basis van de hypothese van de perfecte wereld is dus ook moreel fout. Het gaat hem niet om pragmatisme (de afwezigheid van ethiek) tegenover idealisme. Een variatie op dat thema is: ‘Those who cannot do, teach’. Academisch kan je de pure overtuiging hoog houden. In de reële wereld volstaat dat niet.

Academisch kan je de pure overtuiging hoog houden. In de reële wereld volstaat dat niet.

Zoals uit het interview in De Morgen en uit de terugkeer van Kanselier Merkel naar Verantwortungsethik blijkt, zou dan het vluchtelingenprobleem gediend kunnen worden door ‘onverantwoorde’ migratie in kaart te brengen op basis van de gevolgen voor de sociale zekerheid. Want ongebreidelde migratie is niet alleen onbetaalbaar, ze kan ook immoreel zijn.

Mij lijkt ook dat de eis van een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring voor Vlaanderen ‘Gesinnungsethik’ is. Het zou een juridische en economische ramp zijn. Hetzelfde geldt voor de beëindiging van de solidariteit met Wallonië zonder overgangstermijn. Mijn voorwaarde is wel dat al wie dit vooropstelt de morele plicht heeft om de kost van deze solidariteit (die bijvoorbeeld Nederland niét draagt) in kaart te brengen en dat in politieke discussies ook niet te verdoezelen, wat in dit land om patriottische of partijdige redenen nogal eens gebeurt. De Vlaamse beweging zou haar besef van ‘Verantwortungsethik’ best wat mogen aanscherpen.

Politieke kloof

Ik koester wel niet de illusie dat het slechte beleid in Wallonië er zal leiden tot andere keuzes. De gevolgen van dat slechte beleid worden trouwens net draaglijk gemaakt door de Vlaamse transferten. Zelfs wanneer het socialisme leidt tot rampzalige resultaten, hebben veel en soms meer mensen belang bij een links of nog linkser beleid. Wel kan je vaststellen dat de politieke kloof met Vlaanderen groeit. Je kan het effect van het Franse socialisme vaststellen, zoals Peyrefitte dat deed, maar het heeft het land Hollande niet bespaard.

Het is misschien net omdat het scherm van de 'grote principes’ verbrijzeld is, dat we ons handelen moeten verantwoorden.

De ‘postmoderne’ tijd wordt gezien als de periode waarin de principes verloren gingen, het nieuwe nihilisme. Ik zou eerder stellen dat de ‘absolute’ waarheden die geleverd werden door ideologieën als het socialisme zijn opgeslorpt door het drijfzand waarop ze gebouwd waren. Het is misschien net omdat het scherm van 'de grote principes’ verbrijzeld is, dat we ons handelen moeten verantwoorden. Die ‘grands principes’ zoals ‘la laïcité’ volstaan niet.

Dat politieke keuzes ook economische gevolgen hebben vinden sommigen banaal, onbelangrijk, irrelevant, als de overtuiging maar zuiver is. Wie die overtuiging niet deelt wordt dan versleten voor bourgeois of nihilist. Terwijl het er eerder over gaat dat je de gevolgen van de ‘zuivere’ gedachte telkens weer moet bewijzen. En je kan je niet beroepen op ideologie of religie om die moeilijke oefening te vermijden of om te doen alsof je die oefening gedaan hebt.