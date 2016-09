Het parlement heeft alle bevoegdheden die niet expliciet door de grondwet worden ontzegd. Maar omdat de parlementairen aan de partijketting liggen, is het parlement een schaap in wolvenvacht. Zoals anderen voor hen, hebben nu ook Hendrik Vuye en Veerle Wouters ondervonden dat vrijheid van mening voor de parlementair relatief is, en in elk geval ondergeschikt blijft aan de partijtucht.