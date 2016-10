De jaarlijkse Welzijnsbarometer van het Brussels Gewest staat nooit echt op goed weer. Ook de laatste editie is daarop geen uitzondering. Voor een leger ondergediplomeerden is in Brussel steeds minder werk

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Indrukwekkend is het aantal Brusselaars dat moet rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens: liefst 30 procent. Dat verschilt nauwelijks van Antwerpen en Charleroi, maar Brussel is veel groter, en dat levert een even imposante als trieste fanfare van honger en dorst op. Procentueel is die groep drie keer groter dan in Vlaanderen en bijna het dubbele van het aantal arme Walen.

Een grote groep werkzoekende Brusselaars zal nooit werk vinden, omdat ze geen aangepast diploma heeft. Of zelfs helemaal geen.

Daarbij moeten nog de vele mensen gerekend worden die onzichtbaar zijn in de statistieken omdat ze hier illegaal zijn. Met zoveel Brusselaars op de rand van het precariaat is het geen wonder dat zwartwerk welig tiert. Men kan er zelfs van uitgaan dat het in bepaalde wijken de regel is. Een wandeling door Kuregem maakt dit zelfs visueel duidelijk.

Achterstand

Die toestand heeft alles te maken met een kwaal die al jaren gekend is, maar waar niets of weinig aan gedaan wordt. Een grote groep werkzoekende Brusselaars zal nooit werk vinden, omdat ze geen aangepast diploma heeft. Of zelfs helemaal geen. Eén op de zes mannelijke schoolverlaters heeft zijn getuigschrift van hoger middelbaar niet; bij meisjes liggen die cijfers iets beter. Echt verwonderlijk zijn die slechte rapporten niet. 14 procent van de Brusselse leerlingen begint hun secundair onderwijs al met twee jaar achterstand. Die maken ze meestal nooit meer goed.

In het parallelle circuit is werk genoeg voor wie ten einde raad is. Ik hoorde van een vluchteling die in een nachtwinkel 5 euro per uur verdiende.

Voor dat leger van ondergediplomeerden is in Brussel steeds minder werk. In die groep ligt de werkloosheid dan ook bijzonder hoog, bij 30 procent. Brussel is een stad geworden waar de dienstensector overheerst. Alleen goed opgeleide en meertalige mensen hebben hier een redelijke kans om werk te vinden. Voor de anderen is het behelpen met uitkeringen die opgesmukt worden met jobs in het parallelle circuit. Daar is werk genoeg voor wie ten einde raad is. Ik hoorde van een vluchteling die in een nachtwinkel 5 euro per uur verdiende.

Scholen

Toch blijven vooral de Franstalige Brusselse scholen massaal jongeren afleveren met een profiel dat meer aangepast lijkt aan de stad van een eeuw geleden, toen de industrie nog grote behoefte had aan laag opgeleiden en talenkennis geen vereiste was. Maar de fabrieken in de kanaal-zone van Molenbeek en Anderlecht hebben al lang hun poorten gesloten.

Vaak heeft hun werkloosheid alles te maken met dat gebrek aan rolmodellen en mobiliteit, veel meer dan met vermeende discriminatie

Een kwart van de jonge Brusselse werklozen van allochtone afkomst groeit op in een gezin waar iedereen werkloos is. Daarbij verkleinen ze hun kans op werk nog doordat ze moeilijk hun wijk uitkomen, die meer weg heeft van een getto. Vaak heeft hun werkloosheid alles te maken met dat gebrek aan rolmodellen en mobiliteit, veel meer dan met vermeende discriminatie. Die jongeren stimuleren om los te komen van hun verstikkende omgeving en verder te kijken dan de grenzen van hun gemeente en het Brussels Gewest is voor veel Brusselse politici ideologisch maar vooral electoraal ondenkbaar.

Versnipperd

Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Maar dat er iets aan het onderwijs moet gebeuren, daarover is ongeveer iedereen het eens. Alleen duikt hier het aloude Brusselse probleem op van de versnipperde beslissingsstructuur. De veelheid aan politieke niveaus en vooral het ontbreken van een minister van onderwijs op gewestelijk niveau maken het haast onmogelijk dat er verandering komt in deze stilaan dramatische toestand.

Brussel is nu zowat de meest diverse stad ter wereld. Hier geen rekening mee houden en het beleid en de instellingen daaraan niet aanpassen begint stilaan op schuldig verzuim te lijken

De historisch gegroeide eis dat het de twee gemeenschappen zijn die instaan voor de organisatie van het onderwijs is voorbijgestreefd door de realiteit van de grootstad Brussel, die al lang geen stad meer is van Franstaligen en Vlamingen. Brussel is nu zowat de meest diverse stad ter wereld; in 60 procent van de gezinnen wordt een andere taal dan Frans of Nederlands gesproken. Hier geen rekening mee houden en het beleid en de instellingen daaraan niet aanpassen begint stilaan op schuldig verzuim te lijken.