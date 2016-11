De Brusselse Financietoren staat te koop. Dat nieuws roept nare herinneringen op. Want de eerdere verkoop in 2001 was niet echt bevorderend voor het vertrouwen in hoe ons belastinggeld wordt beheerd.

Door Etienne de Callataÿ, chief economist Orcadia Asset Management

Dat een gebouw in privéhanden verkocht wordt aan een andere private investeerder hoeft weinig beroering te wekken. Zelfs niet als de huurder de overheid is en men er onze belastingen verwerkt. Dat er in de pers toch aandacht voor is, heeft goede - en spijtig genoeg enkel onaangename - redenen. Het zou immers bijzonder aanstootgevend zijn mocht de plaats waar men onze belastingen int ook een plaats zijn waar men ze verspilt.

De verkoop van de Financietoren in 2001 is een goed voorbeeld van de dwaze manier waarop de overheidsboekhouding werkt en van de onzinnigheid van de Europese begrotingsregels

De eerste reden voor die terechte aandacht is dat de Belgische staat de Financietoren in 2001 verkocht heeft en meteen een goed voorbeeld is van de dwaze manier waarop de overheidsboekhouding werkt en van de onzinnigheid van de Europese begrotingsregels, want die focussen op de verkeerde indicatoren.

Kasboek

Je kan de boekhouding van de overheid beschouwen als een soort kasboek. Inkomsten worden geregistreerd op het moment dat ze binnenkomen en enkel en alleen dan. Hetzelfde geldt voor de uitgaven.

Het overheidstekort, het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven, wordt dus ook berekend als bij een kasboek. Het is op basis daarvan dat men ooit heeft overwogen om de lonen van de ambtenaren van december pas te betalen op 2 januari. Dit doet het tekort weliswaar dalen in het jaar dat men dit trucje toepast, maar het heeft natuurlijk geen enkel reëel economisch effect.

De opbrengsten uit een verkoop van overheidspatrimonium tellen niet mee voor de berekening van het overheidstekort dat aan de Europese autoriteiten wordt voorgelegd, maar wel bij de berekening van de overheidsschuld. Als men die schuld in de buurt van 110 procent begroot, bedoelt men de bruto-schuld, met abstractie van de omvang van het overheidspatrimonium.

Waarde

De reden hiervoor is begrijpelijk: een waarde kleven op activa zoals wegen, monumenten en bossen is niet simpel. Toch is het niet zonder belang. Als de overheid iets verkoopt daalt haar schuld, koopt ze iets dan verhoogt haar schuld. Terwijl in beide gevallen het netto-patrimonium onveranderd blijft.

De tweede reden is dat de verkoop uit 2001 ingegeven werd door een poging om de staatshuishouding op te smukken. Door de verkoop kon men uitpakken met een daling van de overheidsschuld, terwijl bij niet-verkoop zowel de overheidsschuld als het overheidstekort toenamen.

Want er zat asbest in het gebouw en dat moest eruit. Had de overheid deze werken gedaan, dan had dat geleid tot meeruitgaven. En dus verkocht ze de Financietoren en verbond zich ertoe hem terug te huren aan een huurprijs verhoogd met de kosten voor het weghalen van de asbest. Zo werd de kost dus gespreid over de hele huurperiode.

Kwatongen

Kwatongen zouden er – herinnerend aan de verdenkingen van toen – kunnen aan toevoegen dat de verkoop ook ingegeven werd door de voordelen die bepaalde personen konden halen uit hun goede connecties met liberale politici: we zouden onze Toren slecht verkocht hebben. Té goedkoop, rekening houdend met de looptijd van het contract, de kwaliteit van de huurder en de gestegen want geïndexeerde huurprijzen.

De verkoop van de Financietoren was een zeer slechte beslissing, tegen de bezwaren van onpartijdige waarnemers in

Een derde reden is dat deze verkoop, ondanks de bezwaren van onpartijdige waarnemers, een zeer slechte beslissing was. Zelfs abstractie makend van de hierboven vermelde verdenkingen, moeten we er rekening mee houden dat de verkoopprijs van 2001 de financieringskost en de winstmarge van de private koper weerspiegelt.

Schulduitgifte

Maar aangezien de staat zich goedkoper kan financieren dan eender welke promotor en geen winstmarge in rekening moet brengen, is de verkoopprijs die kan verkregen worden van een privéinvesteerder sowieso lager dan mocht de staat de Toren aan zichzelf verkopen, met andere woorden: niét verkopen.

Bovendien komt de combinatie van verkopen en huren over 33 jaar neer op een schulduitgifte op zeer lange termijn. Dat ze de daling van de rente niet zagen aankomen kunnen we de toenmalige beheerders niet verwijten, maar de ‘looptijd’ van de overheidsschuld verlengen is geen gelukkige keuze gebleken.

Capitulatie

De vierde reden is dat de verkoop van de Financietoren eigenlijk een capitulatie is voor een inefficiënt overheidsbeheer. Het afwegen van de kosten en baten voor de gemeenschap als men langs publieke markten passeert verdient een stevig debat. Als de overheid een gebouw verkoopt en het daarna voor 33 jaar huurt, terwijl ze zelf een aanzienlijk financieringsvoordeel heeft, kan ze dit enkel verantwoorden omdat privébeheer, net als bij nieuwbouw, efficiënter is in renovatie en onderhoud van de kantoren.

Je kan je moeilijk inbeelden dat de efficiëntie bij de overheid zodanig slecht is dat het financieringsvoordeel volledig weggevaagd zou worden. Indien wel, moeten we de overheid dringend hervormen.