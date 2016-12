Force Mayeur

Stel je voor dat ministerpresident Geert Bourgeois (N-VA) na een heftig debat in het Vlaams Parlement over een lid van de oppositie zou zeggen dat die 'geen echte Vlaming is’. Ik denk dat de verontwaardiging terecht erg groot zou zijn.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Maar in Brussel is dat blijkbaar geen probleem. Burgemeester Yvan Mayeur (PS) zei tot drie keer toe in een interview op de Franstalige stadstelevisie dat het Vlaamse gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) ‘een valse Brusselaar is’.

Volgens Johan Van den Driessche (N-VA) krijgt Ghelamco voor 99 euro een terrein dat een exploitatiewaarde van een slordige 100 miljoen euro heeft.

Had de burgemeester zoiets gezegd over een lid van zijn stedelijke assemblee met een migratieachtergrond, dan was hij waarschijnlijk meteen met pek en veren het stadhuis uitgejaagd.

Mayeur trekt Van den Driessches betrouwbaarheid in twijfel omdat die kritische vragen blijft stellen over het contract dat de stad wil afsluiten met de bouwfirma Ghelamco over het Eurostadion op Parking C aan de Heizel. Van den Driessche pleit voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion, die volgens het architectenbureau Goedefroo & Goedefroo minder duur zou zijn dan de nieuwbouw en bovendien door het behoud van de atletiekpiste een oplossing biedt voor de Memorial van Damme.

Ook Marie Nagy, fractieleidster van Ecolo-Groen, gaf in de krant Le Soir een bijzonder scherp interview over de bouwplannen van de stad. Misschien moeten we haar kritiek evenmin ernstig nemen. Ze is ook een ‘valse Brusselaar’, want ze is in Colombia geboren.

Ghelamco krijgt de grond van de stad voor 99 jaar in erfpacht, voor een eerder bescheiden bedrag: een jaarlijkse bijdrage van 1 euro. Na die periode wordt de stad de eigenaar. Dat wordt voorgesteld als vooruitziend bestuur. Maar volgens Nagy heeft Ghelamco verkregen dat de Stad binnen 99 jaar het stadion aan de marktwaarde moet aankopen. Dat kan een heel hoog bedrag zijn, want er is ook bepaald dat de erfpachter zijn gebouwen de hele periode moet onderhouden. De stad moet dus veel meer dan een symbolische som betalen. En dat voor een stadion op maat van een sport waarvan niemand weet of ze in 2115 nog populair zal zijn.

Rode Duivels

Dat is niet alles. Er wordt van uitgegaan dat het Eurostadion de thuishaven van de nationale voetbalploeg wordt. Maar de Voetbalbond heeft zich daar niet toe geëngageerd omdat hij de Rode Duivels niet graag laat spelen in wat het stadion van Anderlecht kan worden - hoewel daar evenmin zekerheid over is. Want misschien wil Anderlecht helemaal niet weten van een stadion met 60.000 zitplaatsen.

De stad Brussel, die steeds is blijven beweren dat de belastingbetaler geen cent zou hoeven te betalen, heeft jaarlijks 4,1 miljoen euro over, tot maximum 120 miljoen euro, om Anderlecht naar de Heizel te lokken.

Nagy vroeg zich af wat Europa van een dergelijke huursubsidie denkt en merkte schamper op dat dat toch veel geld is voor VIP-tickets die Brusselse politieke coryfeeën graag uitdelen. Komt daar nog bij dat de stad zichzelf verplicht heeft om het stadion over te kopen, mocht de financiële constructie wankel worden als Anderlecht uiteindelijk niet komt.

Mayeur beschuldigt zijn criticasters ervan te liegen. Zelf blijft hij volhouden dat Ghelamco geen hotels of bureaus mag bouwen rond het Eurostadion, enkel een sportgebonden ‘innovatiecampus’. Ghelamco diende een Milieueffectrapport (MER) in om een bouwvergunning te krijgen. De stadskrant Bruzz las daarin dat er in 30.000 m2 logies voorzien zijn ‘die aan de toeristische markt worden aangeboden’. Hotels dus.

Volledige transparantie is altijd beter dan verdachtmakingen van opposanten. Dat dat in de Stad Brussel niet kan, heeft met een geval van overmacht te maken. In het Frans: ‘force majeure’, in het Brussels: ‘force Mayeur’.

Kantoren komen er ook, ondanks de beweringen van Mayeur. Telecom- en informaticabedrijven staan vermeld in het erfpachtcontract met Ghelamco. Het MER voorziet nog bijna 20.000 m2 kantoren en nog eens 32.000 m2 horeca in het Eurostadion zelf. Volgens Johan Van den Driessche krijgt Ghelamco voor 99 euro een terrein dat een exploitatiewaarde van een slordige 100 miljoen euro heeft.

