Frisse wind met geurtje

Trouwe lezers van deze column wisten het al lang vóór alle Duitsers: de verkiezingen in Duitsland worden leuker en boeiender dan de meeste Duitsers twee maanden geleden hadden verwacht.

Door Carsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland

Martin Schulz heeft de SPD uit haar doornroosjesslaap wakker gekust en bij veel Duitsers een onderbewust verlangen naar verandering losgemaakt. Die hebben plotseling het gevoel dat ze Mutti zijn ontgroeid. Hoe leuk het verkiezingsschouwspel ook is, makkelijker wordt het besturen van het land na 24 september waarschijnlijk niet.

De les voor Duitsland: stabiele regeringscoalities zijn iets uit het verleden.

Vóór Schulz was het duidelijk: zou Mutti nog een keer met de SPD in zee gaan of iets heel nieuws beginnen met de groenen? Schulz en de SPD hebben Berlijn nu zodanig opgeschud dat niemand zijn stoel meer weet te vinden na september. Wie zit aan welke kant en naast wie? Het is nog te vroeg om af te gaan op de recente peilingen, maar hier toch al een prognose voor over zeven maanden.

Het meest waarschijnlijke scenario nu is de voortzetting van de huidige grote coalitie, maar dan onder een ander gesternte. Een onder leiding van Angela Merkel, maar met een onrustige eigen partij en met een bijna even grote coalitiepartner SPD die de CDU het leven zo moeilijk mogelijk zal maken. Of een onder leiding van Martin Schulz met de CDU als coalitiepartner, die zonder Merkel - in chaos en op zoek naar bestaansrecht - verder naar rechts zal bewegen. Beide opties zijn niet optimaal.

Voor andere coalities aan weerszijden van het politieke spectrum, onder leiding van hetzij de SPD hetzij de CDU, is er nu geen meerderheid. In ieder geval zullen in zo’n scenario drie coalitiepartners nodig zijn. En dat voor het eerst in de Duitse politieke geschiedenis.

Op dit moment is er geen enkele constellatie met een electorale meerderheid die zonder wrijving elkaar in de armen valt. Inhoudelijk zou een naar links opgeschoven SPD het beter kunnen vinden met de groenen en Die Linke dan een CDU met de groenen en de liberale FDP. De ideologische achtergrond van de oorspronkelijk Oost-Duitse Die Linke maakt een samenwerking echter niet makkelijk.

De frisse wind die Schulz laat waaien is goed en maakt de verkiezingen boeiender. Die wind draagt echter al de geur met zich mee van de rozenoorlog die tussen de coalitiepartners zal uitbreken. Een ‘bitter wind of change’. Om uit deze doodlopende straat te ontsnappen kunnen de Duitsers eind september misschien het best kijken naar de westerburen. Een zakelijke coalitie, die focust op enkele inhoudelijke speerpunten en die het verlangen naar pluche, posities en ideologie verdringt, is in Duitsland ongekend, maar het is een duidelijke optie.

De les voor Duitsland: stabiele regeringscoalities zijn iets uit het verleden. Wisselende samenwerkingen en vaker nieuwe verkiezingen is het heden. Welkom in het altijd veranderende Europa.