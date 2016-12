Geef me boeiend spel

De Duitse politiek kan volgend jaar nog boeiender en verrassender worden dan het spel van Die Mannschaft de afgelopen jaren.

Over de Duitse economie valt de jongste tijd weinig te schrijven. Ze is bijna zo saai als een wedstrijd van Die Mannschaft in de jaren negentig. Niet om aan te zien en je weet donders goed wat er altijd beter zou moeten, maar toch winnen ze aan het eind. Zo richt alle aandacht zich nu op de politiek. Die kan volgend jaar nog boeiender en verrassender worden dan het spel van Die Mannschaft de afgelopen jaren.

Het populisme en de politieke risico’s in Europa zijn grote thema’s op de financiële markten.

Naast de dagelijkse opwinding over Donald Trump kennen de financiële markten momenteel maar één ander thema: populisme en de politieke risico’s in Europa. Duitsland wordt daarbij gezien als een anker van politieke stabiliteit. De aankondiging van Angela Merkel dat ze voor een vierde termijn gaat, heeft de markten dan ook gerustgesteld.

Internationaal staat Merkel voor continuïteit en stabiliteit. Iets wat in het licht van het opkomende populisme en de mogelijke politieke veranderingen in Italië, Nederland en Frankrijk broodnodig is.

In nationale ogen schittert de ster van Merkel echter niet meer zo sterk als twee jaar geleden. Jarenlang was ze de onbetwiste populairste politicus van Duitsland, maar inmiddels is Merkel gezakt naar een ondankbare vierde plaats. De eerste verschijnselen van Merkel-moeheid treden op.

Hoofdprijs

De kans is groot dat de Duitsers uiteindelijk toch voor continuïteit en stabiliteit kiezen en dat Merkel met haar bekende, behoedzame spel weer de hoofdprijs binnenhaalt. Maar de sociaaldemocratische SPD, haar grootste tegenstander, kan Merkel pijn doen. Al weten ze het zelf nog niet. Veel hangt af van wie de koploper van de SPD wordt.

In de strijd tegen het opkomende populisme moeten alle partijen in Duitsland hun strategieën overdenken. Doorgaan zoals voorheen en hopen dat het goed komt, is een groot risico

Wordt het Sigmar Gabriel, de zeer onpopulaire partijleider en minister van Economische Zaken, die regelmatig opvalt door kolerieke aanvallen? Of Martin Schulz, de ontslagnemende voorzitter van het Europees Parlement, die met het EP al eerder een ongeliefde instelling weer naar de politieke Champions League heeft gebracht? Of wordt het een underdog zoals Olaf Scholz, de burgemeester van Hamburg en voormalig minister van Arbeid?

Schulz zou voor de SPD de spannendste en meestbelovende optie zijn. Zijn grootste probleem is dat te weinig Duitsers hem kennen, maar dat kan snel veranderen. Zeker als hij in februari minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier zou opvolgen. Daarnaast zou de SPD met Schulz aan de kop en een uitgesproken pro-Europese visie een echt alternatief voor Merkel kunnen bieden. Een geloofwaardig alternatief, omdat Schulz de afgelopen vier jaar niet samen met Merkel in een regering heeft gezeten.

In de strijd tegen het opkomende populisme moeten alle partijen in Duitsland hun strategieën overdenken. Doorgaan zoals voorheen en hopen dat het goed komt, is een groot risico. Een SPD met een duidelijke visie en een uitgesproken lijsttrekker zou niet alleen Merkel dwingen kleur te bekennen, de partij zou ook het politieke spel weer aantrekkelijk maken. Het maakt dan niet meer uit wie uiteindelijk wint.