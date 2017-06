Na de vreselijke moorden in Londen, zo kort na de aanslag in Manchester, wordt weer gezegd dat we gewoon voort moeten leven zoals we dat gewoon zijn, omdat we anders in de kaarten van de terroristen spelen. Met dat soort oproepen heb ik het nu wel gehad. Want dit begint op wegkijken te lijken.

We moeten samen met de islamitische gemeenschap nadenken over adequate middelen om die krankzinnige geloofsgenoten voorgoed uit te sluiten.

Ik denk dat het hoog tijd is om de toestand bij naam te noemen: we zijn in een staat van oorlog. Natuurlijk niet een oorlog zoals we die vroeger kenden, de ene natiestaat tegen de andere. Maar helaas wel een echte oorlog: hoe moet je dit anders noemen, als moordenaars kinderen vermoorden met splinterbommen en met messen onze geliefden de keel oversnijden? Hoeveel erger moet het nog worden?

Het gaat hier om een goeie ouwe godsdienstoorlog, zoveel zou toch duidelijk moeten zijn. Zeker nu in Londen de terroristen tijdens hun moorden met fierheid vertelden dat ze dat deden voor Allah. Dat ontkennen door te zeggen dat de islam van deze wrede lafaards de echte islam niet is, heeft ons al veel tijd doen verliezen.

Het betekent vooral niet dat de islam de oorzaak is van al dat kwaad. Wel dat de godsdienst gekaapt is door bijzonder gevaarlijke lui, die geen scrupules hebben om mensen in de naam van dat geloof te vermoorden. We moeten samen met de islamitische gemeenschap nadenken over adequate middelen om die krankzinnige geloofsgenoten voorgoed uit te sluiten. Er zijn in het verleden al duidelijke verklaringen geweest vanuit de moslimwereld tegen het fundamentalisme. Er zijn zelfs al een boel fatwa’s die moorden in naam van het geloof veroordelen.

Geen moslim meer

Ik denk dat de toestand nu zo ernstig is dat dat niet langer volstaat. Kan er niet gedacht worden aan een soort massale veroordeling door alle imams en andere geestelijke autoriteiten van goede wil waarbij duidelijk wordt gesteld dat terroristen zich geen moslim meer mogen noemen?

En dat er afstand wordt genomen van begrippen als martelaar of jihad. Dat die voorgoed ontdaan worden van elke positieve bijklank omdat ze toch iets met het ware geloof te maken zouden hebben?

En kunnen alle imams dan ook meteen uitleggen dat er in de hemel geen 72 maagden wachten op martelaren, omdat dat dwaze verhaaltje berust op een vertaalfout? In de oorspronkelijk tekst stond dat wie sterft voor zijn geloof (en dat betekent niet dat je daarvoor moet moorden) op 72 druiven mag rekenen bij aankomst in het hiernamaals. Het onderuit halen van dat soort mythes is niet onbelangrijk : veel moslimjongeren geloven er maar al te graag in.

Imago

Er zal terecht geopperd worden dat geradicaliseerden zo overtuigd zijn van hun eigen fanatieke gelijk dat ze weinig oor zullen hebben voor dergelijke oproepen. Maar op een moment dat er steeds meer vijandigheid bestaat jegens de islam zou het alvast het imago van die godsdienst deugd doen als die ondubbelzinnig afstand zou nemen van elke fundamentalistische verleiding. En durven toe te geven dat er de laatste decennia een kwalijke evolutie is geweest in de richting van een steeds rigidere religie.

Hoofddoek en burka, halal, verzet tegen verdoofd slachten, verheerlijking van de sharia: daarmee leek de islam een bewust isolement op te zoeken, waarbij de wereld verdeeld werd tussen moslims en niet-gelovigen. De impact van een geloof dat steeds zuiverder wil zijn, is de ideale voedingsbodem voor integristen.

Dat is de enige weg uit deze steeds gevaarlijker wordende toestand: dat alle moslims zonder dubbelzinnigheid stellen dat ze hun godsdienst willen integreren en aanpassen aan de wereld rondom hen.

De gematigde krachten van de islam moeten zich daar met alle kracht tegen verzetten en ernaar streven de beleving van hun godsdienst binnen de maatschappij te laten gebeuren, niet er buiten.

Dat is de enige weg uit deze steeds gevaarlijker wordende toestand: dat alle moslims zonder dubbelzinnigheid stellen dat ze hun godsdienst willen integreren en aanpassen aan de wereld rondom hen. En evolueren naar een persoonlijke religieuze beleving, en dat de Koran niet langer alleen letterlijk mag worden geïnterpreteerd.

Een Concilie voor een moderne, liberale islam, als het ware, zoals de katholieken zich in de jaren zestig moderniseerden. Dat is geen wondermiddel tegen radicalisering, maar niets doen lijkt me vele keren gevaarlijker.