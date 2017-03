Haal ons uit de infrastructuur-armoede

De Belgische belastingbetalers krijgen niet de infrastructuur waarvoor ze betalen. Dat tekort berokkent ook schade aan onze economie.

Belgen betalen veel belastingen. In de industrielanden ligt de belastingdruk enkel in Frankrijk en Denemarken nog hoger. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het hangt ervan af wat de belastingbetaler ervoor terugkrijgt. Tegelijkertijd behoort België tot de industrielanden met de hoogste overheidsschuld. Ook dat hoeft geen probleem te zijn. Het hangt ervan af welk soort uitgaven met die schuld gefinancierd zijn. Zo betalen schulden voor productieve investeringen zich op termijn terug. Maar de Belgische situatie laat te wensen over.

Ondanks de zware belastingdruk en de hoge overheidsschuld zijn de overheidsinvesteringen in België opmerkelijk bescheiden. Al meer dan 30 jaar investeren alle overheden samen net iets meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) per jaar. Dat is net voldoende om de slijtage van de publieke infrastructuur te compenseren. Sinds midden jaren 80 schommelen de netto-overheidsinvesteringen rond nul.

Het resultaat is dat België in Europa achteraan bengelt voor publieke infrastructuur. Volgens het IMF bedraagt die in België zo’n 50 procent van het bbp. In Europa doen maar vier landen het nog slechter. Maar ze doen dat wel met een veel lagere belastingdruk (gemiddeld 31% van het bbp, tegenover 45% in België) en een veel lagere overheidsschuld (73% van het bbp, tegenover 106% bij ons).

De Belgische belastingbetalers krijgen eenvoudigweg niet de infrastructuur waarvoor ze betalen. Dat infrastructuurtekort berokkent ook schade aan onze economie. Het drama van de verkeersinfrastructuur rond Antwerpen zet dat pijnlijk in de verf. Er moet dringend een oplossing komen voor het fileprobleem op de Antwerpse ring. Er lijkt eindelijk een akkoord op tafel te liggen, met toch nog belangrijke vraagtekens.

Hoe dan ook moet de overheid de komende jaren structureel meer geld vrijmaken voor investeringen. Het jaarlijkse budget moet verdubbelen om de inhaalbeweging te maken op de rest van Europa. Ondanks de al hoge overheidsschuld kunnen grote investeringsprojecten ook gefinancierd worden met extra schulden. Productieve overheidsinvesteringen - het moeten geen scheepsliften in Strépy-Thieu worden - zullen onze economie meer opleveren dan de huidige erg lage financieringskosten voor de overheid. In die zin betaalt dat soort projecten zichzelf terug.