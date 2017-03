Het is allemaal begonnen, of beter, geëindigd, op 11 januari 2016. Die grijze maandag, de snoozende wereld moest nog wennen aan het nieuwe jaartal, sloeg het ochtendnieuws in als een splinterbom. David Bowie was dood. De man die de soundtrack bij mijn leven schreef, was niet meer. Vanaf dan werd de rest van mijn leven een stille film.

Frank Van Massenhove voorzitter FOD Sociale Zekerheid

Het eerste wat ik ooit van hem hoorde, was een single in 1967. ‘Will you love me till tuesday?’, zong hij. Ik zei onmiddellijk ‘yes’. Ik was 13 en bereid van alle muziek en van iedereen te houden. Niet omdat het de flowerpowertijd was - ondanks mijn veelkleurige sjaaltjes had ik geen idee wat dat eigenlijk voorstelde - maar omdat ik een dromerige puber was. Ik sloot alles en iedereen onvoorwaardelijk in de armen, dus ook Bowie. Maar ik hield ook - behalve van de onvermijdelijke Beatles en Stones - van The Bee Gees, The Kinks, Jimi Hendrix, Otis Redding, Engelbert Humperdinck en, toen nog zonder enige gêne, van Will Tura.

Toen in 1968 het kinderachtige ‘Laughing Gnome’ uitkwam, had ik Bowie bijna uit de lijst gewist. Maar het jaar daarna blies hij iedereen weg met ‘Space Oddity’. Wonderbaarlijke muziek in een tijd dat ‘the sky the limit’ was. Economisch (de sixties waren tot 1972 golden), cultureel (Hugo Claus werd veroordeeld tot vier maanden cel omdat hij de Heilige Drievuldigheid in de vorm van drie naakte mensen op de scène zette), politiek (onder de kasseien lag het strand).

Maar vooral ook letterlijk: bijna elke dag ging er wel een raket de lucht in, zo voelden we het toch aan. Toen we met open mond naar de maanlanding keken, was het algemene gevoel ‘First we take the moon, then we take the universe’. ‘Space Oddity’ en ‘A Space Odyssey’, de film van Stanley Kubrick gaven de toon aan en die toon was ook verrassend positief. Raar want noch de hit noch de film lopen goed af. Er komt geen antwoord meer op de vraag ‘Can you hear me, Major Tom?’ en in de film vermoordt Hal-9000, een bijna menselijke computer, vier van de vijf ruimtereizigers. Dave, de enige overlevende ruimtereiziger, ontmantelt Hal, in een van de prangendste moordscènes uit de filmgeschiedenis. Ik herinner mijn diepe ontroering als Hal, net voor hij de doodsteek krijgt, haperend en steeds trager het kinderliedje Daisy Bell zingt.

Nick Bostrom zal dat zonder twijfel als idiote sentimentaliteit afdoen. Hij is directeur van het Future of Humanityinstituut, een van de vele wonderbaarlijke onderdelen van de universiteit van Oxford. In zijn boek ‘Superintelligence’ voorspelt hij vele Hal’s. Voor hem is het een uitgemaakte zaak dat machines komaf zullen maken met het menselijk ras als singulariteit toeslaat, het moment waarop de intellectuele mogelijkheden van robotten die van de mens zullen overstijgen. De mens vormt met zijn nood aan slaap en voedsel immers de grootste belemmering voor totale efficiëntie.

Bostrom beschrijft met bijna sadistisch genoegen de vele methodes die robotten kunnen gebruiken om de menselijke soort uit te roeien. Al is de man een briljante filosoof aan een werelduniversiteit, toch ben je geneigd zijn voorspellingen als tweederangse sciencefiction af te doen. Maar hij staat zeker niet alleen met die ideeën. James Barrat interviewde tientallen artificiële-intelligentieonderzoekers voor het boek met de onheilspellende titel ‘Our Final Invention - Artificial Intelligence and the End of the Human Era’ en komt tot dezelfde slotsom.

De beroemdste wetenschapper van onze tijd, Stephen Hawking, en, zeer verrassend Elon Musk, de Tesla-man en toeristischeruimtevaartondernemer, noemen artificiële intelligentie een gevaarlijker bedreiging dan nucleaire wapens of de opwarming van de aarde. Maar oef, The Economist, altijd voor op alle anderen, bestudeerde de dreiging van singulariteit grondig en kwam tot de rustgevende conclusie dat de mens slim genoeg zal zijn om een rode noodknop te ontwikkelen die de Hal’s van de toekomst op tijd afremt.

Die zekerheid heeft Yuval Noah Harari met een magistraal boek stukgeslagen. In zijn ‘Homo Deus’ legt hij haarfijn uit hoe de mens stapje voor stapje de richting singulariteit ingaat. De voordelen van de volgende stap zijn te groot om ervan af te zien. Ze leiden ons eerst uit het lijden en voeren ons vervolgens naar de onsterfelijkheid.

Net zoals we voor de zegeningen van de sociale media onze privacy, onze gênantste foto’s en onze diepste zielenroerselen gedachteloos weggeven, zo verlaten we zonder het goed te beseffen ons homocentrische wereldbeeld voor wat Harari het datacentrisme noemt, een wereld waarin niet het menselijke gen maar het zelflerende informatiesysteem de survival of the fittest wint.

Tot een jaar geleden had ik dit allemaal als klinkklare onzin afgedaan. Maar intussen is een Russia-lover die niet in de vrije markt gelooft president van de Verenigde Staten, heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggekatapulteerd naar een niet bestaand verleden, rijden we steeds meer met de auto dan met de fiets en maken we ons meer zorgen over gluten in ons eten dan over mensen in oorlogsgebieden.

Veel van de vooruitgangsgelover in mij is samen met David Bowie doodgegaan.

Natuurlijk weet ik, via Rutger Bregman en Steve Pinker, dat er wereldwijd minder mensen honger lijden, dat we langer leven, dat er minder misdaad, geweld en oorlog is. Toch is veel van de vooruitgangsgelover in mij, samen met David Bowie, doodgegaan.