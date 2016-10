Happinesswashing

Op de papieren binnenhoesjes van mijn oudste vinylalbums is een steeds geler wordend stukje Humo geplakt: een elpee-bespreking van Karel De Knagger. Als hij iets goed vond, kocht ik het

Zelden was ik teleurgesteld, al kostte het me wel een paar maanden om me te verzoenen met ‘Trout Mask Replica’, dat meesterwerk dat Captain Beefheart in 1969 op een onvoorbereide wereld losliet.

Eén keer voelde ik me echt bekocht. Dat was toen Humo liet weten dat Karel De Knagger niet bestond, maar een prettig gestoord rockschrijverscollectief was met weliswaar exquise smaak. Die ontgoocheling is nog altijd niet helemaal weggeveegd, maar ik troost me met de gedachte dat Marc Didden driekwart van het collectief moet hebben uitgemaakt.

Hetzelfde gevoel maakte zich van mij meester toen deze week een idioot die zich voor onderzoeksjournalist uitgeeft de echte identiteit van de onvolprezen Napolitaanse schrijfster Elena Ferrante meende te moeten onthullen en wat nog erger is, ze als Romeinse ontmaskerde. Er rest me nog één illustere onbekende wiens gezicht me onbekend is en waarvan ik hoop het nooit te kennen. Hij voert de Monty Pythoniaanse naam Schumpeter en schrijft elke week met een in salpeter gedrenkte pen in mijn lijfblad The Economist. Het is niet toevallig dat Schumpeter zijn naam gemeen heeft met Joseph Schumpeter, de uitvinder van het begrip ‘creatieve destructie’.

Enkele vrienden die van mijn Schumpeterverslaving afweten, attendeerden me - alsof dat nodig is - op een stukje van hem waarin hij de vloer aanveegt met organisaties die bezig zijn met het geluk van hun werknemers. Het was die intussen gewezen vrienden ontgaan dat waar Schumpeter het over heeft ook voor mij een doorn in het oog is.

Als u ooit in een Pret A Manger hebt ontbeten - wat ik je niet aanraad, omdat je nu eenmaal geen zaak kan vertrouwen die helemaal Brits is en zich een Franse naam aanmeet - dan zal het u ook zijn opgevallen dat het humeur van het personeel veel beter is dan de kwaliteit van hun broodjes. Nu kan je zoiets - zij het alleen als je een slecht karakter hebt - ook zeggen van de schoenen bij Torfs en de opgewektheid van de verkopers. Met dat verschil dat de mensen bij Torfs authentiek vriendelijk zijn.

Bij Pret A Manger, en volgens Schumpeter ook bij de Torfs-concurrent Zappos, horen de werknemers zich constant in een haast oncontroleerbare staat van delirium te bevinden als ze zich ’s anderendaags nog van een baan verzekerd willen weten.

Zoals managers vroeger een ecologisch karakter inkochten, kopen ze nu geluk.

Zappos heeft een spin-off ontwikkeld die veelbetekenend Delivering Happiness heet. Zijn diensten worden ingehuurd door CEO’s die hebben gelezen dat gelukkige mensen zich meer inzetten voor het bedrijf en productiever zijn en er dus van uitgaan dat je zoiets kan inkopen zoals je dat doet met een nieuw boekhoudsysteem. ‘Doe mijn mensen maar een paar uur yoga gecombineerd met drie minuten mindfulness, welke resultaten kan ik verwachten?’ Zoals managers vroeger een ecologisch karakter kochten, kopen ze nu geluk. Greenwashing is out. Happinesswashing is in.

Zelf kreeg ik meer dan eens te horen dat een werkgever zich niet moet inlaten met het geluk van de mensen. ‘Straks moet een werkgever nog instaan voor een goed lief’, kreeg ik onlangs voor de voeten geworpen. Van die opdracht hoort het management niet wakker te liggen, maar misschien wel van de vraag of de relatie van zijn werknemer met dat goed lief niet onderuit wordt gehaald door de onnodige flexibiliteit die het bedrijf of de organisatie vraagt.

De universiteitsbibliotheken puilen uit van de studies die aantonen dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze op de gelukkigste én ongelukkigste momenten bij vrienden en familie kunnen zijn en tegelijk trots zijn op wat ze op het werk presteren. Dezelfde studies leren ook dat werknemers zich meer inzetten als ze betrokken worden bij de manier waarop het werk wordt georganiseerd en als ze erkend worden voor hun aandeel in de resultaten. Werknemers die aanvoelen dat tegenover de van hen verwachte flexibiliteit ook een grotere flexibiliteit staat voor de manier waarop ze hun leven inrichten, zijn aantoonbaar authentiek gelukkiger dan anderen.

Authentiek gelukkige mensen zijn per definitie klantvriendelijker. Het lijkt vanzelf te spreken, maar er zijn nog steeds managers die er zeker van zijn dat ze hun mensen bulderend kunnen verplichten vriendelijk te zijn voor de klanten. Ik durf te wedden dat ze hun schoenen niet bij Zappos maar toch stiekem bij Torfs kopen.

Frank Van Massenhove is directeur FOD Sociale Zaken. Hij schrijft deze column tweewekelijks.