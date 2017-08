Herstel het dak van de muntunie

‘We moeten het dak herstellen als de zon schijnt.’ Met die gevleugelde woorden kondigde een Nederlandse CEO een tijdje geleden een herstructurering aan.

Om zijn bedrijf voor te bereiden op de aanstormende digitalisering was het volgens hem nodig radicaal in te grijpen. Zelfs al zagen de winstcijfers er nog heel mooi uit. De uitspraak was misschien feitelijk juist, ze kon bij het grote publiek op weinig begrip rekenen.

Toch is het nuttig de aanbeveling over de dakherstelling even weer boven te halen. Ze is meer dan ooit van toepassing op de eurozone. Daar schijnt de zon volop. Tegelijk is het bijzonder twijfelachtig of het huis bestand is tegen de volgende storm.

Economisch is het hoogzomer in de eurozone. Volgens cijfers van de Europese Commissie groeit dit jaar elke lidstaat van de eurozone. Het is van voor de crisis geleden dat dat nog het geval was. Ook monetair staan alle lichten op groei. De Europese Centrale Bank hanteert nog altijd haar nulrentebeleid. De lage inflatie en de sterkere euro maken een renteverhoging wat minder dringend.

Ten slotte is ook de politieke omgeving in Europa gestabiliseerd. Na de brexitstem in juni 2016 werd gevreesd voor een politieke doorbraak van het populisme op het Europese vasteland. Het tegendeel bleek het geval. De populariteit van de EU is gestegen, de voorspelde populistische dijkbreuk in Nederland bleef uit en met president Emmanuel Macron verkoos Frankrijk een voluntaristische en pro-Europese president. Meer nog: het nettoresultaat van de brexitstem is een gigantisch verlies van macht en aanzien voor het Verenigd Koninkrijk en een herwonnen zelfvertrouwen en eenheid voor de EU. Terwijl enkele jaren geleden de muntunie nog ten dode opgeschreven stond, lijken alle planeten nu op één lijn te staan: economisch, politiek en monetair gaat het de eurozone voor de wind. Toch bereiden we ons beter voor op de volgende crisis.

Er wordt vaak gezegd dat de ‘We’ll go to the moon’-speech (1962) van de Amerikaanse president John F. Kennedy de laatste optimistische politieke daad van de twintigste eeuw was. Een ongebreideld optimisme en geloof in mens en wetenschap boden de wereld inspiratie en houvast in onzekere tijden. Het Verdrag van Maastricht en de keuze voor de Europese eenheidsmunt staan op dezelfde hoogte. Vier jaar na de val van de Berlijnse Muur in 1989 werd in Maastricht een Europese eenheidsmunt gepland. Alles leek voor de wind te gaan. De founding fathers van de muntunie bevonden zich in een Europese roes. Met een mogelijke crisis werd nooit rekening gehouden. Uitgerekend daarom was de eerste echte crisis bijna dodelijk. Wie een auto ontwerpt zonder rekening te houden met een aanrijding, overleeft het eerste ongeval niet.

Structureel verschilt de eurozone van vandaag niet wezenlijk van de eurozone aan de vooravond van de crisis.

Vandaag riskeren we hetzelfde te doen. Alles ziet er fantastisch uit: we kennen de sterkste groei van het decennium, het populisme lijkt verbannen en de rentes zijn nog altijd bijzonder laag. De verleiding is groot om te veronderstellen dat er nooit nog een crisis komt.

Structureel verschilt de eurozone van vandaag niet wezenlijk van de eurozone aan de vooravond van de crisis. Het enige verschil is dat de Europese Centrale Bank duizenden miljarden euro’s heeft ingezet om de muntunie te redden. Dat is geen structurele oplossing. In haar huidige vorm overleeft de eurozone de volgende crisis niet. Dat zal ze alleen doen als gekozen wordt voor een verregaande politieke en budgettaire integratie: één regering voor de eurozone en één gemeenschappelijk budget. Doen we dat niet, dan blijven we even kwetsbaar als tevoren. Dan zullen we weer in paniek naar Frankfurt bellen als het stormt en het water door het dak gutst.

Peter De Keyzer managing partner Growth Iinc.