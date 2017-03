Het aangewezen realisme van Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker presenteerde woensdag vijf scenario’s voor de toekomst van de Europese Unie. Met het aanstaande Britse vertrek, de golf van anti-Europees nationalisme en het gerommel aan de buitengrenzen moeten de lidstaten kiezen hoe ze verder willen. Meer, minder, beter Europa? En hoe dan?

Luuk van Middelaar is politiek filosoof

Opvallend is de eerlijke en realistische toon van Junckers scenario’s. De temperende invloed van zijn rechterhand Frans Timmermans is voelbaar. Het is geen hiep hiep hoera, alle ballen op de Verenigde Staten van Europa, zoals Guy Verhofstadt in het Europees Parlement nog bepleit. Het is ook niet ‘laten we de tent maar sluiten’, zoals Juncker in zijn melodramatische momenten soms uitstraalt. Nee, de vijf opties worden met hun voors en tegens gebracht. Eén: doormodderen. Twee: alleen de interne markt. Drie: kopgroepen organiseren. Vier: minder doen maar beter. Vijf: een grote sprong voorwaarts.

De opties drie en vier raken de stemming het best. Met ‘kopgroepen’, waarvoor de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich onlangs onder de noemer ‘twee snelheden’ heeft uitgesproken, kunnen groepjes landen die op onderdelen meer willen doen vooruitgaan. Wat nu voor de euro (19 op 28 landen) en Schengen (22 op 28) bestaat, krijg je dan voor defensie, politiesamenwerking of belastingbeleid. Juridisch bewerkelijk, de reden waarom Brussel vanouds huiverig is, maar het laat beweging toe.

Met ‘minder maar beter’, optie vier, erkent de Commissie voor het eerst dat het stopzetten of terugschroeven van EU-beleid op terreinen waar het meer belooft dan het ooit kan waarmaken - zoals werkloosheidsbestrijding - denkbaar is. Wel ziet de instelling dan graag meer macht op andere terreinen, zoals handel of innovatie. Haar adagium: of lidstaten doen het zelf, of laat het ons doen - maar dan wel goed.

Van een realistische inschatting van de krachtsverhoudingen getuigt ook de keuze voor scenario’s. In het Europees Parlement kreeg Juncker kritiek dat hij geen voorkeur uitsprak, geen leiderschap toonde. Zijn repliek: ‘Ik ben geen dictator.’ Hij bedoelde: ‘Ik ben de Europese regering niet.’ Niet de Commissie neemt de fundamentele besluiten over de koers van de Unie, dat doen de verzamelde regeringsleiders in de Europese Raad.

De Commissie geeft wel een impuls, op een goed moment. Eind deze maand vieren de 27 regeringsleiders op een top in Rome - de vertrekkende Theresa May blijft thuis - de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome, waarmee ooit alles begon. Voor knopen doorhakken is het dan te vroeg: dat kan pas als behalve Nederland ook Frankrijk en Duitsland naar de stembus zijn geweest. Hollande-I, Rutte-II, Merkel-III zijn uitgeregeerd: enkel nieuwe regeringen zullen hun bevolking aan een gezamenlijke toekomst kunnen binden. Dan moet Europa wel onderdeel van de verkiezingscampagnes worden.

In België werd niettemin onthutst gereageerd op de aanpak. Volgens De Standaard-commentator Karel Verhoeven is Juncker na zijn ambitieuze start in 2014 een ‘notaris’ geworden. En in Le Soir sprak een experte van een ‘fles in zee werpen’. ‘Minder Europa geen taboe meer’, luidde het op de voorpagina van De Standaard. Maar het is niet de Commissie die dat taboe schendt. Dat deden op 23 juni 2016 de Britse kiezers met hun keuze voor een brexit. De gedachte ‘minder Europa’ behoort sindsdien tot de orde van het denkbare.

Om niet het verwijt van doofheid en autisme te krijgen varen Juncker en zijn ploeg een verstandige koers.

Om geloofwaardigheid te bewaren en niet het verwijt van doofheid en autisme te krijgen varen Juncker en zijn ploeg een verstandige koers. Retorisch detail: de uitdrukking ‘renationalisering van bevoegdheden’, gebruikt door voorstanders van het terughalen van EU-bevoegdheden naar de hoofdsteden, is zorgvuldig vermeden. Zo spreekt de Commissie tussen de regels haar voorkeuren uit. Het is verstandig dat ze niet met onhaalbare vergezichten olie op het vuur van de populistische anti-Europese kiezersopstand gooit. In België wordt, zelfs nu nog, onderschat hoe hevig dat vuur is.