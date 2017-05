Het politieke belang van de toekomst

De slachting van onschuldige kinderen geldt sinds koning Herodes’ kindermoord als dieptepunt van barbarij. Iedereen hapt naar adem, bekropen door een gevoel van zinloosheid, van ‘nooit meer een stap buiten de deur’ (schrijver Ronald Giphart in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad). De aanslag in Manchester verscherpt het gevoel dat alles chaos is, dat we ons uit de wereld moeten terugtrekken. Gruweldaden geven complottheoretici, doemdenkers en ondergangsprofeten ruim baan.

Behalve de doem is in onzekere tijden ook de heilsverwachting in opmars. Frappant hoe de dag voor Manchester de gezaghebbende oud-aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, voor ‘messianistisch leiderschap’ (The Guardian) waarschuwde. Hij ziet dat een diepe desillusie in de politiek gepaard gaat met het romantische idee dat de juiste leider alles zal veranderen. Trump in de Verenigde Staten, twitterend geweldenaar. De Britse premier Theresa May, met haar persoonsgerichte kiescampagne. Of Emmanuel Macron, ‘De heiland’ kopte Die Zeit over de Fransman.

De heilsverwachting en de apocalyps zijn keerzijden van dezelfde medaille. Het draait om onze omgang met de tijd.

De heilsverwachting en de apocalyps zijn keerzijden van dezelfde medaille. Het draait om onze omgang met de tijd. In een belangrijk essay in London Review of Books (18 mei) fileert de Britse politiek denker Alan Finlayson het ‘brexitisme’ als het verlies van het geloof in de kenbare toekomst. Natuurlijk, brexiteers spreken over vrijheid, soevereiniteit, democratie, volk. Relevante thema’s.

Maar daaronder ligt het gevoel, stelt hij. ‘We weten niet wat er gaat gebeuren.’ Als je niet alles weet - over het klimaat, de economie of, zeg, de politieke route van Slovenië - weet je niets. Alles is open en onvoorspelbaar. Wie anders beweert, verraadt zich als een progressieve leugenaar, als een valsmunter in expertise. Finlayson spreekt van antipolitieke politiek, ‘georganiseerd rond rancune over voorbij verlies en scepsis over de beloofde toekomst’.

Dat is wezenlijk, want oordeelskracht over de toekomst is de basis van alle moderne politiek. We doen of laten dingen om de toekomst van onze onschuldige kinderen beter, veiliger, eerlijker te maken. Vandaar de wetenschappen, economie en statistiek, opvoeding en cultuur, al die mentale en praktische pijlers van onze beschaving. Wie het geloof in een greep op de toekomst verliest, glijdt niet terug naar de jaren dertig - zoals recentelijk veel te horen is - maar naar de middeleeuwen. Naar een wereld waar betekenis komt van God of voorzienigheid, van Vrouwe Fortuna met haar grillige rad, van onheilsprofeten predikend tegen de imminente catastrofe. Toen de antichrist, nu moslimhorden, de klimaatramp, de financiële meltdown, of wat het web verder biedt.

In de renaissance waren het ‘denkende politici’ die in de chaos van hun tijd wel de kans zagen een politieke ruimte gestalte te geven. In een beroemde passage in ‘De heerser’ (1513) schrijft Machiavelli dat het lot de helft van onze zaken in handen heeft en de andere helft, of bijna, aan onszelf overlaat. Niet alles is noodlot, niet alles is maakbaar.

Hij vergelijkt het lot met ‘een woeste rivier die in haar gramschap hele vlakten onder water zet, bomen ontwortelt en gebouwen omverwerpt’. Maar dat ‘betekent niet dat men in perioden van rust geen voorzorgsmaatregelen kan nemen door het aanleggen van beveiligde plaatsen en dijken, zodat het water, als het weer gaat wassen, ofwel door een kanaal kan afvloeien ofwel minder tomeloos en schadelijk zal zijn.’ Een bevrijdend zinnetje, toen en nu.

Tegen ondermijners van onze toekomst, tegen bommenleggers en alt-right moodswingmanipulatoren en tegen messianisme moeten wij onze dijken blijven aanleggen en onderhouden. Te beginnen onze democratische instellingen en de dragers van de openbaarheid.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en bekleedt de leerstoel 'Europese waarden' aan de Université catholique de Louvain.