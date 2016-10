Drie miljoen Walen gijzelden het Europese handelsakkoord met Canada. Paul Magnette poserend als Asterix, strijdend tegen een EU-rijk gesticht in Rome. Vanwege deze tragikomedie deed de internationale pers deze week haar best om de ongerijmdheden van Belgiës gammele staatsstructuur te doorgronden. De nationale schaamte was groot.

Luuk van Middelaar politiek filosoof

Het geharrewar over CETA zegt meer over de toestand van de Europese Unie dan over die van België.

Toch zegt het geharrewar over de CETA-ratificatie meer over de toestand van de Europese Unie. België is enkel de zwakke plek, de barst die het vat doet springen. We kunnen nog dagenlang die barst onder de loep leggen, maar dringender is te begrijpen waar de druk op het vat vandaan komt.

Het verzet is de zoveelste uiting van onvrede over de globalisering, de opstand van groepen burgers in Europa (brexit) en de Verenigde Staten (Donald Trump, Bernie Sanders) tegen open grenzen en open markten. Terwijl nationalistisch rechts zich tegen open grenzen, tegen migratie van moslims, Mexicanen of Polen keert, keert protectionistisch links zich tegen open markten, tegen vrijhandel en tegen de euro. Het Waalse verzet is een brexit van links.

Het politieke midden is verlamd door onzekerheid. Meteen na de Britse referendumschok van 23 juni begon in Brusselse EU-kringen het getouwtrek over het Canada-akkoord. Was het een EU-bevoegdheid, waarbij ratificatie door het Europarlement en 28 regeringen volstaat? Of was het een ‘gemengd akkoord’, dat een 28-voudige parlementaire ratificatie behoeft?

Juridisch een twijfelgeval, dus een politiek oordeel besliste. De Commissie wilde de zaak procedureel doorduwen, maar de nationale regeringen, geschrokken van de Britse uitslag, trokken aan de rem. Vier maanden later zat alles klem.

Wie had nu gelijk? Met doorduwen riskeer je een kiezersopstand en vertrouwensverlies in een EU die ‘over ons maar zonder ons’ regeert. Zelfs in het altijd zo eurogelovige België begint de malaise toe te nemen, om nog te zwijgen van Frankrijk, Nederland en Polen. Maar jezelf als Unie laten verlammen door één lokale nee-stem betekent machteloosheid, isolement in de wereldeconomie en dus welvaartsverlies - ook geen goed vooruitzicht. Iedereen met trekken en duwen aan boord hijsen, zoals met de Walen op het nippertje is gelukt, heeft de voorkeur.

De tijden dat handelsovereenkomsten in de besloten Brusselse regelfabriek ontstonden, zijn voorbij. Het licht van de schijnwerpers staat erop: mensen willen weten wat TTIP en CETA betekenen voor hun job, het milieu, de zeggenschap over hun leefomgeving. En die schijnwerpers gaan niet meer uit.

Dat maakt besluitvorming niet makkelijker, dus dat betekent hard werk voor de politici. Niet door verschansing achter procedures - het Europarlement deze week: ‘Dit nooit meer! Handel is een exclusieve EU-bevoegdheid!’ - maar met overtuigingskracht en aandacht voor reële zorgen. Waarom is handel goed voor jobs? Hoe beschermen we de belangen van consumenten, werknemers, bedrijven en het publieke goed? Mijn adagium: de hyperglobalisering remmen om de globalisering te redden.

De ontwrichtende krachten tegen de globalisering worden in Europa behoorlijk in toom gehouden. Door coalitieregeringen, partijsystemen en compromisbereidheid, zoals ook deze week in ons land getoond. Dat absorbeert de schok, maar vertraagt het bijstellen van de koers.

In de wispelturigere Amerikaanse democratie komen die tegenkrachten, boem, in het centrum binnen. Bernie Sanders, niet eens partijlid, die de Democratische Partij bestormt. Donald Trump, die de Republikeinse Partij kaapt en tot de oprijlaan van het Witte Huis komt.

Het wordt dus razend belangrijk hoe de establishmentkandidate Hillary Clinton, mocht zij op 8 november winnen, met de kiezerswoede omgaat. Haar man Bill omarmde als president (1992-2000) de globalisering als ‘de brug naar de 21ste eeuw’. Hillary moet dealen met die nietingeloste belofte.

Trumps kiezers gaan niet weg. Dat weet ze. Tegen The New Yorker zei Clinton: ‘If we don’t get this right, what we’re seeing with Trump now will just be the beginning.’