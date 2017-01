Het lijden der Duitsers

Duitsland is geen luchthartig land. Lijden wordt er met een hoofdletter geschreven, zelfs in het meervoud. En Goethe maakte het lijden literair met zijn boek ‘Die Leiden des jungen Werthers’.

Door Carsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland

En al leert de geschiedenis dat Duitsers ook goed zijn in daden, tegenwoordig zijn ze ook goed in afwachten. De goed draaiende economie heeft de jongste jaren geleid tot een verlammende zelfgenoegzaamheid. Het gaat toch goed in Duitsland? En als er toch iets misging, waren het altijd de anderen. De Grieken, de Italianen, de Britten, de vluchtelingen of de Europese Centrale Bank (ECB).

Een golf van gemeenschappelijk lijden en klagen overspoelt dan de Duitse media en de politiek. De ECB, Donald Trump en de brexit zijn de recentste voorbeelden van extern kwaad dat de Duitsers toch zo onverdiend overkomt. Het is tijd dat Duitsland zijn lot weer in eigen handen neemt.

Misschien ben ik geen moderne of goede Duitser, maar ik snak zo langzamerhand naar wat actie.

Niet alleen in de ogen van de Duitse krant Bild is de ECB de grote boosdoener. Ook de Bundesbank fulmineert de jongste tijd openlijk tegen de ECB. Nu de inflatie stijgt, is het toch de hoogste tijd om het gekke beleid van de ECB te stoppen, stelt ze.

Daarbij wordt vergeten dat de inflatie vooral stijgt door de energieprijzen en ze in een economie met extreem lage werkloosheid en een zwakke euro eigenlijk veel hoger zou moeten zijn.

Middelpunt

Vergeten wordt ook dat Duitsland (helaas) niet het middelpunt van de wereld is. De ECB voert een monetair beleid voor de eurozone en niet alleen voor Duitsland. Om de inflatie in de eurozone weer op een gemiddelde van 2 procent te krijgen zou Duitsland een veel hogere inflatie moeten hebben. Wil Duitsland het monetaire beleid van de ECB veranderen, dan zal het meer moeten investeren en de lonen sneller laten stijgen.

Trump is een andere grote Duitse obsessie. Trump is inderdaad een serieuze bedreiging voor het Duitse economische model. Als hij zijn dreiging waarmaakt en hogere importrechten of sancties invoert, krijgt de Duitse economie een klap. Als het beleid van Trump tot wereldwijd protectionisme leidt, delft een land dat zich graag tooit met de veren ‘wereldkampioen export’ het onderspit.

Je hoort alleen zelfmedelijden en geweeklaag

Maar in plaats van een duidelijke strategie te ontwikkelen over hoe Trump aan te pakken, bijvoorbeeld door actief andere exportmarkten aan te boren of te dreigen met tegenacties, hoor je alleen zelfmedelijden en geweeklaag.

En ook de brexit lijkt de Duitsers simpelweg te overkomen. Samen met haar Europese partners kiest Angela Merkel voor een terughoudende en behoedzame aanpak. Ze laten de bal in het kamp van de Britten liggen in plaats van zelf duidelijke voorwaarden te stellen of in de tegenaanval te gaan met een duidelijke pro-Europese visie en voordelen voor de landen die blijven.

Pas deze week kwam vicekanselier en niet-kanselierkandidaat Sigmar Gabriel (SPD) met zijn pleidooi voor een Europa van twee snelheden. Een interessant idee, als je bedenkt dat zijn opvolger Martin Schulz in het Europees Parlement met man en macht alle landen probeerde te verenigen.

Misschien ben ik geen moderne of goede Duitser, maar ik snak zo langzamerhand naar wat actie.