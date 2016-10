Hypocrisie

Wanneer u dit leest, bevind ik me normaal gezien in Ottawa. Voor zover de Canadezen na afgelopen week niet alle Belgen tegenhouden aan de grens. Misschien helpt het als ik benadruk dat ik geen Waal ben.

Door Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Saint-Louis Bruxelles. Zijn column verschijnt tweewekelijks op donderdag.

Alleszins zal ik het daar mogen uitleggen. Onder meer op een internationaal congres over federalisme. De uitnodiging is al van vorig jaar, maar de timing maakt het plots extra interessant. Het CETA-dossier over het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU is een aanleiding voor boeiende reflecties, niet het minst over nationale soevereiniteit, meertalige democratie en federale dynamieken. Thema’s die op het congres centraal staan en die frappante parallellen blootleggen tussen België en Europa.

De PS en het cdH mogen de Vlaamse politici bloemen sturen voor hun effectieve blokkeringsmacht in het CETA-dossier.

Op Belgisch niveau is de CETA-crisette een gevolg van een primeur in de al bij al nog jonge geschiedenis van ons federalisme. De federale en de Waalse regering zijn immers samengesteld uit totaal verschillende politieke partijen. In een door partijen gedomineerd systeem zijn die volledig asymmetrische coalities niet meteen een incentive om de regeringen in het zuiden van het land goed te laten samenwerken. Wel integendeel.

Partijhoofdkwartieren

Want laat er geen misverstand over bestaan, het scenario van de voorbije week is niet zozeer geschreven in regeringen of parlementen, maar op partijhoofdkwartieren. PS-voorzitter Elio Di Rupo, belaagd door radicaal links, vond in zijn zeer landbouwgevoelige cdH-collega Benoît Lutgen een gewillige bondgenoot om CETA af te remmen. Ze voelden zich gesteund door een groeiende maatschappelijke tegenstand over de landsgrenzen heen, vooral maar niet uitsluitend in linkse kringen.

De effectieve blokkeringsmacht hebben de PS en het cdH te danken aan de verregaande internationale bevoegdheden van de deelstaten, die allemaal moeten instemmen eer België een gemengd verdrag kan ondertekenen.

Daarvoor mogen ze de Vlaamse politici bloemen sturen. Die drongen destijds het hardst aan op deze vrij uitzonderlijke vorm van internationale autonomie voor de deelstaten, zodat die in 1994 werd ingeschreven in de grondwet. Nu een van die deelstaten het door hen afgedwongen recht eindelijk in praktijk brengt, reageren diezelfde Vlaamse politici daarop echter verbouwereerd en verontwaardigd. Blijkbaar is autonomie maar leuk zolang niemand er écht gebruik van maakt en iedereen hetzelfde stemt.

Eenzelfde hypocrisie op Europees niveau. Eerst beslist men CETA afhankelijk te maken van de goedkeuring van de nationale staten, want dat komt toch wat democratischer over. Maar als dan één (onderdeel van) zo’n lidstaat een afwijkende visie tentoonspreidt, gewagen de Europese leiders plots verbolgen van een belachelijk en schandelijk schouwspel.

Drama queens

Net zoals in België bij elk communautair duidbaar probleem meteen drama queens ten tonele verschijnen om het einde van het land af te kondigen, leidt elke nationale tegenstelling in Europa tot hysterische kreten over de ondergang van de EU.

Terwijl zowel België als Europa geconstrueerd is met confederale procedures waardoor conflicten worden uitgespeeld langs regionale/nationale lijnen. Eerst geeft men regio’s/staten veel macht, wat legitiem is, maar als de zaken blokkeren, heet de diagnose dat België/Europa niet werkt.

Wie nationale soevereiniteit hoog in het vaandel draagt, moet ook accepteren dat niet elke staat/regio dezelfde houding gaat aannemen

Men moet weten wat men wil. Wie nationale soevereiniteit hoog in het vaandel draagt, moet ook accepteren dat niet elke staat/regio dezelfde houding gaat aannemen. En dat die soevereiniteit een vetorecht kan geven aan wat op een hoger niveau minderheidsstandpunten zijn. En dat ze ingezet kan worden voor partijpolitieke belangen.

Beslissingsmacht

Wie het resultaat hemeltergend en grotesk vindt, moet er dan maar resoluut voor kiezen om de beslissingsmacht duidelijk te leggen op het Europese/Belgische niveau. Daar zijn onder meer rechtstreeks verkozen parlementen actief die in staat worden geacht uiting te geven aan alle verschillende visies in de samenleving. Waarna een meerderheid beslist. Of minstens een gekwalificeerde meerderheid.

Voor de EU betekent dat dat handel een exclusieve Europese bevoegdheid blijft. Et pour les Belges la même chose, waar zich een herfederalisering van de internationale verdragsbevoegdheden opdringt.

Dat moet dan wel gepaard gaan met een publiek debat op die niveaus. Daar is de EU helaas nog ver van verwijderd. Volgens de beroemde Duitse filosoof Jürgen Habermas ligt daar trouwens de kern van haar democratisch deficit.

Voor of tegen CETA, zo’n publiek debat is onmiskenbaar een democratische meerwaarde. En die heeft Vlaanderen te danken aan de PS.

Maar op dat vlak hebben de nationale democratieën de Europese geen lessen te leren. Weinig parlementen hebben zich grondig gebogen over CETA, en nationale media hadden er nog minder aandacht voor. Vlaanderen was daarop allerminst een uitzondering.

Het Vlaamse publiek kreeg pas afgelopen week debatten te zien waar voor- en tegenstanders inhoudelijke argumenten konden uitwisselen. Voor of tegen CETA, zo’n publiek debat is onmiskenbaar een democratische meerwaarde. En die heeft Vlaanderen te danken aan de PS.