In het stoombad

‘Vriendschap op het werk is een gevaarlijk gif,’ zegt Dirk. We zitten in de zwartewoudsauna. Het is 85 graden.

Ik heb net verteld dat ik nogal wat mensen in ons bedrijf goed ken. Ik weet veel over hun familie, weet waar ze hun vakantie doorbrengen, weet wat hun kinderen studeren. Bij sommigen kom ik wel eens thuis. Anderen beschouw ik als vrienden. We hebben in ons bedrijf samen veel meegemaakt, zeker met de mensen van de eerste generatie. Jarenlang euforie beleven en ontgoochelingen oplopen, dat schept een band.

Dirk wrijft met de handdoek het zweet uit zijn ogen. ‘Mensen zoeken op het werk de persoonlijke sfeer op omdat het hun carrière dient. Vriendschap is een dekmantel voor ambitie. Een strategie om iets te bereiken. Kijk maar eens rond. Vriendschap op de werkvloer is genadeloos efficiënt.’

Er begint een opgietsessie in de sauna. De saunameester wappert met de handdoek. Het wordt me te heet. Ik ga naar buiten en kieper een emmer ijskoud water over me heen. Ik bedenk dat mijn persoonlijke band met mensen een van de belangrijkste redenen is waarom ik elke dag met plezier naar het werk ga. Als iemand mij benadert, heb ik meestal het gevoel dat het oprecht is. Maar bij anderen heb ik het meteen door als iemand charmes bovenhaalt om de baas te vleien.

Dirk komt naast me zitten in de relaxzetel. ‘Weet je wat ik vind? Mensen komen naar het werk om te werken. Of je nu kok chirurg of metselaar bent, je moet je job doen. En doe je die niet, dan word je ontslagen. Ik heb die band met mijn werknemers niet nodig. Maar ik weet dat een stabiel privéleven bijdraagt tot succes op het werk. Dat is de enige reden waarom ik nu en dan informeer naar de gang van zaken thuis. Maar vriendschap? Nee, jong. Geen denken aan.’

Dirk raast door: ‘Vind je mij ouderwets? Ben ik een slechte baas? Nee, ik ben efficiënt. Jij maakt het hopeloos ingewikkeld.’

Ik staar hem met grote ogen aan.

‘Als je een speciale band met iemand hebt, hoe kan je die persoon dan terechtwijzen of ontslaan? En hoe vermijd je jaloezie bij anderen in wie je geen interesse toont? En wat doe je met mensen die liever afstand te houden?’

Ik geef toe dat het een moeilijk evenwicht is.

We gaan het stoombad binnen. Het is er heet en mistig. Ik neem over. ‘Ik werk in de mediasector. Die is speciaal’, zeg ik. ‘Samen op een podium staan en applaus krijgen schept een band. Vergelijk het met voetballers die een doelpunt maken. Die springen toch ook op elkaar. Dat is omdat ze als team iets bijzonders realiseren.’

Er volgt een bulderlach. ‘Vriendschap in de mediasector? Bekende mensen die samen poseren in de boekjes? Niet naïef zijn, hè. Dat is pure marketing. Ze gebruiken elkaar als hefboom om hun carrière op te krikken.’

‘Toch is het speciaal, Dirk. Mensen in een creatief bedrijf beginnen met een wit blad. Tijdens een brainstorm moeten ze zich durven te gooien. Ze mogen nooit gêne hebben of denken dat iemand hen zal uitlachen. Ideeën spuien, componeren of regisseren is als jezelf in je blootje zetten.’

Net dan komen twee naakte dames het stoombad binnen. In de mist zie ik hun silhouetten naderen. Plots een schreeuw. ‘Oh nee, Hans!’ Ze spurten naar buiten.

‘Aanbidsters?’, vraagt Dirk lachend.

‘Nee. Je gelooft het niet. Dat waren Carla en Veronique, twee van onze beste medewerksters.’ Ik wrijf het zweet van mijn voorhoofd en sla uit voorzichtigheid mijn handdoek rond de lenden.

Hans Bourlon is CEO van Studio 100