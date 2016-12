Investeringspact

De economische draagkracht van ons land is onvoldoende om de vele beloften aan de bevolking te kunnen inlossen.

Door Caroline Ven, econoom en bestuurder van vennootschappen

Om het socialezekerheidssysteem min of meer financierbaar te maken is een jaarlijkse economische groei van minstens 2 procent nodig. Helaas halen we die groeicijfers al enkele jaren niet meer. Volgens de recentste prognoses van de Nationale Bank en de internationale instellingen komt daar de komende jaren geen beterschap in.

Het is niet meer bon ton om ongezouten voor meer economische groei te pleiten. Groei moet onmiddellijk worden gerelativeerd.

Het is niet meer bon ton om ongezouten voor meer economische groei te pleiten. Groei moet onmiddellijk worden gerelativeerd. Zeker als hij wordt gemeten door het bruto binnenlands product (bbp). Als indicator voor welvaart houdt hij te weinig rekening met negatieve externe effecten, bijvoorbeeld op het milieu. Laat staan dat hij een maatstaf zou zijn voor welzijn en maatschappelijke vooruitgang.

Ik hoor meer voorstellen om meer te herverdelen, om ongelijkheid voort te bestrijden, om topvermogens af te romen, dan om de basis die dat allemaal moet financieren te vergroten.

Deze week lanceerde PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn nieuwe boek ‘Graailand’. Hij wil een hoopvol, optimistisch alternatief formuleren met een oproep tot een herverdeling van rijkdom en arbeid. Een nobele doelstelling, maar de beste herverdeling en de grootste kans op jobs zijn enkel mogelijk als de koek wordt vergroot.

Het pleidooi voor een statische herverdeling, waarbij je van de ene groep afroomt om aan de andere groep te geven moet dringend plaats ruimen voor dat van meer opwaartse sociale mobiliteit.

Het pleidooi voor een statische herverdeling, waarbij je van de ene groep afroomt om aan de andere groep te geven moet dringend plaats ruimen voor dat van meer opwaartse sociale mobiliteit. Dat is het enige en het beste wapen om uiteindelijk iedereen te laten vooruitgaan.

Dat betekent dus meer groei. Maar geen bbp dat drijft op een stevige dynamiek van de overheidsconsumptie, zoals ambtenarenlonen en werkingskosten.

Bouwsteen

De beste maatstaf voor toekomstige welvaart is de investeringsdynamiek aan te wakkeren. Investeringen zijn de bouwsteen van onze toekomstige welvaart. Grote technologische veranderingen en ecologische verbeteringen vinden maar ingang door er voluit in te investeren. Maar ook een loutere capaciteitsuitbreiding, zoals van de vervoersinfrastructuur, mag geen taboe zijn.

De private sector speelt uiteraard een cruciale rol. De overheid beperkt zich tot het creëren van een zo gunstig mogelijk kader. Correctie, van een niet te complexe regelgeving, een fiscaliteit die ondernemen, investeren en het nemen van risico’s niet in de weg staat en rechtszekerheid.

Ook publieke investeringen verdienen beter dan het lot dat hen de afgelopen decennia werd toebedeeld

Maar ook publieke investeringen verdienen beter dan het lot dat hen de afgelopen decennia werd toebedeeld. Al sinds de saneringsoperaties van de jaren 80 werden ze stiefmoederlijk naar de achtergrond geduwd. Ze werden als laaghangend fruit geschrapt in de begrotingen, zodat we nu met een hopeloos verouderde infrastructuur opgescheept zitten.

Begrotingsregels

We hebben daarom dringend nood aan een investeringspact. Daarbij moet ruimte worden gemaakt voor productieve, goed onderbouwde en welvaartsverhogende investeringen. Helaas maken de begrotingsregels van het Europees pact voor stabiliteit en groei geen onderscheid in de aard van de overheidstekorten. Een tekort van 3 procent van het bbp is de grens, of het nu om consumptie of om investeringen gaat. Er moet binnen het overheidsbeslag worden geschoven tussen de begrotingsposten.

Grote technologische veranderingen en ecologische verbeteringen vinden maar ingang door er voluit in te investeren.

Ook Jens Weidmann, de voorzitter van de Bundesbank die eerder deze week op doortocht was in ons land, bevestigde die orthodoxe stelling. Op termijn valt daar uiteraard iets voor te zeggen. Maar nu we voor een grote economische transitie staan en de overheid gratis kan lenen, lijken tijdelijke overgangsmaatregelen voor een investeringspact niet helemaal uit den boze. Zoniet dreigen we heel wat toekomstig welvaartspotentieel te missen en blijven we steken bij de remedie van statische herverdeling.