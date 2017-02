Jeroen Lemaire: ‘Start-ups zijn voor kmo's géén inspiratie'

Kmo’s die willen groeien moeten de mosterd niet halen bij chaotische start-ups, zegt Jeroen Lemaire, de CEO van In The Pocket.

België is een land van kmo’s. Ruim 99 procent van onze ondernemingen is klein of middelgroot. We zijn ook het land van de eeuwige kmo’s. Ondernemingen die nooit zullen groeien tot een bedrijf met meer dan 250 werknemers. Gesettelde bedrijven die zich erbij neergelegd hebben dat ze altijd een lokale speler zullen blijven, dat ze de know-how missen om grote marketingcampagnes te starten, dat ze niet genoeg mensen vinden om hun groeiplannen te realiseren.

Start-ups zijn over het algemeen chaotische clubjes van mensen met onrealistische plannen.

Het hoeft niet, groei mag geen fetisj zijn, maar laten we er even van uitgaan dat vele ondernemers ervan dromen het kmo-schap te ontstijgen. Die zoeken hun heil in digitale technologie en kijken in de eerste plaats naar de start-up als rolmodel. Ze gaan start-ups bezoeken op georganiseerde trips naar Silicon Valley met overheden en koepelorganisaties, ze lezen boeken en blogs van oprichters en nemen deel aan conferenties waar piepjonge CEO’s hun ideeën pitchen.

Het is natuurlijk inspirerend. Dat mythische ontluiken van een onderneming, die onstuimige energie van oprichters die van aan de keukentafel de wereld willen veroveren. Mikpunt van idolatrie, doelwit van durfkapitalisten, balancerend op het snijpunt van een goed idee, digitale innovatie en genadeloze uitvoering, met een minimumbudget: de start-up heeft een bijna bovenmenselijke status.

Maar is dat het lichtende voorbeeld voor een onderneming met groeiambities? Absoluut niet, de realiteit is minder romantisch dan het geschetste plaatje. Start-ups zijn over het algemeen chaotische clubjes van mensen met onrealistische plannen. De start-upverhalen die we kennen, zijn die van de zeldzame winnaars, zegevierend op een berg risicokapitaal, en een nog grotere berg falende collega-starters. Want meestal lukt het niet, dat moeten we onder ogen durven te zien.

Schaal

Geen spannender verhaal dan dat van Steve Jobs en Steve Wozniak die in een garage een pc in elkaar knutselden, of van Mark Zuckerberg die tijdens zijn studie in enkele nachten tijd Facebook bouwde. Maar wat kan je daaruit leren als je je bouwbedrijf wil internationaliseren? Als je met je fietswinkel de stap naar e-commerce wil doen? Als je wil rekruteren, vermarkten, digitaliseren, een managementteam uitbouwen,... kortom: schalen.

Tal van kmo’s hebben de mogelijkheid om zichzelf te herontdekken als een scale-up.

België zit op een onmetelijk potentieel van duizenden kmo’s die zouden kunnen doorbreken tot een grote onderneming. Ze hebben de ingrediënten om te groeien, maar vonden het juiste recept nog niet. Ze beschikken over expertise, goedgevulde spaarrekeningen en gestroomlijnde processen, maar zijn niet in staat de kanteling te maken naar een schaalbare organisatie.

Die bedrijven moeten de mosterd niet halen bij de start-up, maar bij de scale-up. Teamleader, Collibra, Showpad... Die bedrijven hebben hun relevantie bewezen en staan voor een andere uitdaging: een organisatie opzetten die het marktpotentieel kan maximaliseren. Ze kiezen radicaal voor groei. Daarvoor sleutelen ze permanent aan hun strategie en wagen ze zich aan internationalisering. Als scale-up zijn ze afhankelijk van hun vermogen om de digitale opportuniteit ten volle te benutten en voortdurend te innoveren.

Plafond

Daar zit de echte inspiratie voor de bedrijfsleider die denkt dat het plafond bereikt is. Wat als hij nu eens tien verkopers aannam of het marketingbudget vertienvoudigde? Wat als de hele werking gedigitaliseerd zou worden? Wat als een nieuwe dienst of product op de klanten wordt losgelaten? Wat als...?

Tal van kmo’s hebben de mogelijkheid om zichzelf te herontdekken als een scale-up. Ook al staat al tien jaar hetzelfde cijfer in de boeken. Het komt erop aan met een frisse blik naar de markt te kijken, wat meer lef te tonen en te durven investeren. Garanties zijn er niet, een ondernemer kent geen zekerheden, maar de kans op echte groei is alvast een stuk groter voor een uit de kluiten gewassen kmo dan voor de gemiddelde start-up.