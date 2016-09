Kwaliteit boven kwantiteit

Met het nieuwe politieke jaar in het vizier zijn weer alle ogen gericht op de nakende federale begrotingsoefening. De technische voorbereidingen maken duidelijk dat het weer geen sinecure wordt.

Om het pad naar een begrotingsevenwicht in 2018 te volgen is volgend jaar een inspanning van 2,4 miljard euro nodig. Reken niet op meevallers op het vlak van de economische groei. En met de rentetarieven op historische dieptepunten zal het effect van de rentemeevaller op de uitstaande overheidsschuld ook stilaan de bodem hebben bereikt.

De zwakke economie doet bovendien de vraag groeien naar meer overheidsinvesteringen. Niet geheel onterecht, want voor onze infrastructuur - of het nu om wegen, spoorwegen of energienetwerken gaat - is een grote inhaalbeweging nodig om er weer een speerpunt van onze competitieve positie van te maken.

Mijn aanbeveling aan de regering: ga niet voor een traditionele begrotings opmaak voor 2017, maar lanceer een meerjaren traject gestoeld op structurele hervormingen.

In die context gaan in de regering stemmen op het begrotingsevenwicht toch maar een jaartje uit te stellen. Dat mag, zolang ons land de structurele begrotingsinspanning levert die de Europese Commissie vraagt.

Heel wat collega-economen bekijken die soepelere houding met argusogen. Vergeet niet dat we een land zijn met een hoge overheidsschuld én met een hoog overheidsbeslag. We kunnen bezwaarlijk beweren dat er geen ruimte is om verder te besparen op het overheidsapparaat.

Toch is de discussie over wanneer we het begrotingsevenwicht bereiken niet de essentie van de uitdaging. Het onderliggende probleem is van een andere orde.

Stel u voor dat de regering bij de komende begrotingsopmaak eens niet her en der werkingsmiddelen wegknipt en lasten - mits compensaties voor de zwakkere groepen - verhoogt, maar een duidelijk, wervend project voorlegt.

Een meerjarenplan van structurele hervormingen waarin onder meer het belastingsysteem drastisch wordt vereenvoudigd mét een tariefverlaging, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt wordt versterkt, de sociale zekerheid het aan de slag blijven nog meer bevordert, en het vangnet voor wie echt niet meekan wordt versterkt via de welvaartsenveloppe (een spaarpot om de laagste pensioenen en uitkeringen te verhogen, red.).

Dat zijn maatregelen die het grote voordeel hebben niet enkel op de teller van het begrotingsresultaat te wegen, maar ook de noemer - het economisch draagvlak - versterken. Met andere woorden, dankzij maatregelen die de economische groei op de middellange termijn versterken, kan de begroting nog gemakkelijker structureel op orde worden gezet.

Het enige probleem is dat zo’n omslag allicht niet in één jaar uitgewerkt kan worden. Dat neemt niet weg dat dan structureel een veel duurzamer begrotingspad wordt ingeslagen dan door alleen in te zetten op de begroting van één jaar.

Mijn aanbeveling aan de regering luidt daarom: ga niet voor een traditionele begrotingsopmaak voor 2017, maar lanceer een meerjarentraject gestoeld op geloofwaardige structurele hervormingen. Voor burgers en bedrijven betekent dat ook meer voorspelbaarheid. Dat zal het vertrouwen in de toekomst versterken. In zo’n context maalt niemand nog om het precieze cijfer na de komma in het tussenliggende begrotingsjaar.